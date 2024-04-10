https://ukraina.ru/20240410/1054430070.html
ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus
ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus - 10.04.2024 Украина.ру
ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus
Новый пакет военной помощи в который вошли новые гусеничные машины, боеприпасы, беспилотники, танки разминирования, тепловизоры, штурмовые винтовки и другое оборудование был передан 10 апреля украинской армии от Берлина. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ
2024-04-10T17:39
2024-04-10T17:39
2024-04-10T17:39
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владимир зеленский
олаф шольц
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В частности, ВСУ получили шесть тысяч боеприпасов 155-го калибра, 16 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями, 30 разведывательных дронов, одну гусеничную машину повышенной проходимости Warthog, два танка для разминирования. Помимо этого в распоряжение украинской армии поступило 11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования, три минных плуга, 70 тепловизоров, 24 подвесных мотора, один миллион боеприпасов для огнестрельного оружия, 680 штурмовых винтовок и др. Несмотря на то, что Берлин периодически отправляет Киеву оружие и боеприпасы, на Украине недовольны отказом в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пара западных СМИ (немецкий Bild и американская газета Politico) опубликовали интервью с Владимиром Зеленским, где он обрушился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять Taurus. По мнению главы киевского режима, в ФРГ считают, что ракеты Taurus – это инструмент сдерживания потенциального ядерного конфликта, однако Зеленский не видит в этом логики. "Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он – представитель неядерной державы, то Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии. (...) Если, боже упаси, начнется ядерная война, то никакая ракета не защитит никого от ядерного удара", — сказал он журналисту Politico. Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.В конце марта сообщалось, что в ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина
https://ukraina.ru/20240408/1054387832.html
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новости, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, берлин, вооруженные силы украины, politico, bild, военная помощь, военная техника
Новости, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Берлин, Вооруженные силы Украины, Politico, Bild, военная помощь, военная техника
ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus
Новый пакет военной помощи в который вошли новые гусеничные машины, боеприпасы, беспилотники, танки разминирования, тепловизоры, штурмовые винтовки и другое оборудование был передан 10 апреля украинской армии от Берлина. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ
В частности, ВСУ получили шесть тысяч боеприпасов 155-го калибра, 16 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями, 30 разведывательных дронов, одну гусеничную машину повышенной проходимости Warthog, два танка для разминирования.
Помимо этого в распоряжение украинской армии поступило 11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования, три минных плуга, 70 тепловизоров, 24 подвесных мотора, один миллион боеприпасов для огнестрельного оружия, 680 штурмовых винтовок и др.
Несмотря на то, что Берлин периодически отправляет Киеву оружие и боеприпасы, на Украине недовольны отказом в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пара западных СМИ (немецкий Bild и американская газета Politico) опубликовали интервью с Владимиром Зеленским, где он обрушился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять Taurus.
По мнению главы киевского режима, в ФРГ считают, что ракеты Taurus – это инструмент сдерживания потенциального ядерного конфликта, однако Зеленский не видит в этом логики.
"Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он – представитель неядерной державы, то Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии. (...) Если, боже упаси, начнется ядерная война, то никакая ракета не защитит никого от ядерного удара", — сказал
он журналисту Politico.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили,
что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.
В конце марта сообщалось, что в ФРГ приостановили
выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина