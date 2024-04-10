https://ukraina.ru/20240410/1054430070.html

ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus

ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus - 10.04.2024 Украина.ру

ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus

Новый пакет военной помощи в который вошли новые гусеничные машины, боеприпасы, беспилотники, танки разминирования, тепловизоры, штурмовые винтовки и другое оборудование был передан 10 апреля украинской армии от Берлина. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ

2024-04-10T17:39

2024-04-10T17:39

2024-04-10T17:39

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В частности, ВСУ получили шесть тысяч боеприпасов 155-го калибра, 16 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями, 30 разведывательных дронов, одну гусеничную машину повышенной проходимости Warthog, два танка для разминирования. Помимо этого в распоряжение украинской армии поступило 11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования, три минных плуга, 70 тепловизоров, 24 подвесных мотора, один миллион боеприпасов для огнестрельного оружия, 680 штурмовых винтовок и др. Несмотря на то, что Берлин периодически отправляет Киеву оружие и боеприпасы, на Украине недовольны отказом в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пара западных СМИ (немецкий Bild и американская газета Politico) опубликовали интервью с Владимиром Зеленским, где он обрушился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять Taurus. По мнению главы киевского режима, в ФРГ считают, что ракеты Taurus – это инструмент сдерживания потенциального ядерного конфликта, однако Зеленский не видит в этом логики. "Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он – представитель неядерной державы, то Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии. (...) Если, боже упаси, начнется ядерная война, то никакая ракета не защитит никого от ядерного удара", — сказал он журналисту Politico. Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.В конце марта сообщалось, что в ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина

https://ukraina.ru/20240408/1054387832.html

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новости, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, берлин, вооруженные силы украины, politico, bild, военная помощь, военная техника