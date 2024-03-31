В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина - 31.03.2024 Украина.ру
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В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина
В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина - 31.03.2024 Украина.ру
В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина
Ракеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонной промышленности Германии будет запрещено выпускать их без заказов на складе. Об этом 31 марта заявил глава дочерней компании MBDA Томас Готтшильд, передаёт Spiegel
2024-03-31T13:40
2024-03-31T13:41
новости
германия
украина
олаф шольц
вооруженные силы украины
сво
ракеты
производство
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Производитель ракет Taurus – оружейный гигант MBDA – жалуется на медленное заключение оружейных контрактов. "Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства. (...) Новые заказы потребуют от поставщиков сначала перестроиться и обеспечить, скажем, сырьём. (...) Дефицит существует, особенно в отношении основных материалов для взрывчатых веществ, учитывая высокий мировой спрос", — цитирует Готтшильда издание. Напомним, прежде канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в вопросе поставки в её армию дальнобойных ракет Taurus. В частности, он указывал, что ВСУ могут поразить ими цели в Москве, поэтому Киев не получит это оружие. По данным Spiegel, сегодня ФРГ выполняет заказ нескольких государств на поставку до одной тысячи ракет Patriot, которые выйдут из-под конвейера компании MBDA.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, германия, украина, олаф шольц, вооруженные силы украины, сво, ракеты, производство
Новости, Германия, Украина, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, СВО, ракеты, производство

В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина

13:40 31.03.2024 (обновлено: 13:41 31.03.2024)
 
© faz.net
© faz.net
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Ракеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонной промышленности Германии будет запрещено выпускать их без заказов на складе. Об этом 31 марта заявил глава дочерней компании MBDA Томас Готтшильд, передаёт Spiegel
Производитель ракет Taurus – оружейный гигант MBDA – жалуется на медленное заключение оружейных контрактов.
"Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства. (...) Новые заказы потребуют от поставщиков сначала перестроиться и обеспечить, скажем, сырьём. (...) Дефицит существует, особенно в отношении основных материалов для взрывчатых веществ, учитывая высокий мировой спрос", цитирует Готтшильда издание.
Напомним, прежде канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в вопросе поставки в её армию дальнобойных ракет Taurus. В частности, он указывал, что ВСУ могут поразить ими цели в Москве, поэтому Киев не получит это оружие.
По данным Spiegel, сегодня ФРГ выполняет заказ нескольких государств на поставку до одной тысячи ракет Patriot, которые выйдут из-под конвейера компании MBDA.
Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 03:00
Не нужно бить по Германии: "Русский инженер" объяснил, почему Западу надо отвечать не зеркально, но умноРоссии необязательно отвечать Западу "зеркально". Нет никакого смысла направлять ракеты в сторону Германии, потому что больше половина немецкого населения - на стороне РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
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