В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина
13:40 31.03.2024 (обновлено: 13:41 31.03.2024)
© faz.net
© faz.net
Ракеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонной промышленности Германии будет запрещено выпускать их без заказов на складе. Об этом 31 марта заявил глава дочерней компании MBDA Томас Готтшильд, передаёт Spiegel
Производитель ракет Taurus – оружейный гигант MBDA – жалуется на медленное заключение оружейных контрактов.
"Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства. (...) Новые заказы потребуют от поставщиков сначала перестроиться и обеспечить, скажем, сырьём. (...) Дефицит существует, особенно в отношении основных материалов для взрывчатых веществ, учитывая высокий мировой спрос", — цитирует Готтшильда издание.
Напомним, прежде канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в вопросе поставки в её армию дальнобойных ракет Taurus. В частности, он указывал, что ВСУ могут поразить ими цели в Москве, поэтому Киев не получит это оружие.
По данным Spiegel, сегодня ФРГ выполняет заказ нескольких государств на поставку до одной тысячи ракет Patriot, которые выйдут из-под конвейера компании MBDA.
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