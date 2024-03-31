В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина

Не нужно бить по Германии: "Русский инженер" объяснил, почему Западу надо отвечать не зеркально, но умно

России необязательно отвечать Западу "зеркально". Нет никакого смысла направлять ракеты в сторону Германии, потому что больше половина немецкого населения - на стороне РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев