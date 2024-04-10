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Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили

Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили - 10.04.2024 Украина.ру

Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили

В Верховную Раду пригласили для выступления высшее руководство Вооруженных сил Украины перед голосованием по законопроекту о мобилизации, сообщили депутаты украинского парламента

2024-04-10T15:31

2024-04-10T15:31

2024-04-10T15:41

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В украинский парламент пригласили военное руководство Украины, сообщил депутат ВР от фракции "Голос" Ярослав Железняк. У каждого будет возможность выступить, уточнил Железняк. "За" предложение проголосовали 315 украинских депутатов.Приглашены: Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* предложил позвать на заседание премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова. Предложение поддержали лишь 138 депутатов, голосование "завалили" депутаты от "Слуги народа". "Шмыгаля и Умерова мы не увидим", - написал он. В комментариях под постом Гончаренко* просят дать слово женам военных, которые в этот момент собрались у здания Верховной Рады. А некоторые предложили вызвать детей прокуроров и других украинских госслужащих из Европы и Америки.Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Вопросы мобилизации - это его компетенция и ответственность, уточнила депутат София Федина. Депутат от "Евросолидарности" Артур Герасимов предложил на время рассмотрения законопроекта пригласить в зал парламента журналистов. По его мнению, этот вопрос очень важен и представляет большой интерес для общества. Однако спикер Рады Руслан Стефанчук отказался этот вопрос даже ставить на голосование, сообщила Федина.На Украине готовятся принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".*Признан террористом и экстремистом в РФ

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новости, украина, верховная рада, рустем умеров, денис шмыгаль, алексей гончаренко, европа, слуга народа, "голос", мобилизация, парламент