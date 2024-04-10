Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили - 10.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240410/1054424801.html
Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили
Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили - 10.04.2024 Украина.ру
Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили
В Верховную Раду пригласили для выступления высшее руководство Вооруженных сил Украины перед голосованием по законопроекту о мобилизации, сообщили депутаты украинского парламента
2024-04-10T15:31
2024-04-10T15:41
новости
украина
верховная рада
рустем умеров
денис шмыгаль
алексей гончаренко
европа
слуга народа
"голос"
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102827/70/1028277096_0:0:1113:626_1920x0_80_0_0_1766da33355f371e5e4728f33b8d90c2.jpg
В украинский парламент пригласили военное руководство Украины, сообщил депутат ВР от фракции "Голос" Ярослав Железняк. У каждого будет возможность выступить, уточнил Железняк. "За" предложение проголосовали 315 украинских депутатов.Приглашены: Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* предложил позвать на заседание премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова. Предложение поддержали лишь 138 депутатов, голосование "завалили" депутаты от "Слуги народа". "Шмыгаля и Умерова мы не увидим", - написал он. В комментариях под постом Гончаренко* просят дать слово женам военных, которые в этот момент собрались у здания Верховной Рады. А некоторые предложили вызвать детей прокуроров и других украинских госслужащих из Европы и Америки.Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Вопросы мобилизации - это его компетенция и ответственность, уточнила депутат София Федина. Депутат от "Евросолидарности" Артур Герасимов предложил на время рассмотрения законопроекта пригласить в зал парламента журналистов. По его мнению, этот вопрос очень важен и представляет большой интерес для общества. Однако спикер Рады Руслан Стефанчук отказался этот вопрос даже ставить на голосование, сообщила Федина.На Украине готовятся принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".*Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240410/1054417465.html
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102827/70/1028277096_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_7c95651e5d7098adaab36605aa51939b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, рустем умеров, денис шмыгаль, алексей гончаренко, европа, слуга народа, "голос", мобилизация, парламент
Новости, Украина, Верховная Рада, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Европа, Слуга народа, "Голос", мобилизация, парламент

Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили

15:31 10.04.2024 (обновлено: 15:41 10.04.2024)
 
© пресс-служба президента УкраиныВерховная Рада
Верховная Рада
© пресс-служба президента Украины
Читать в
В Верховную Раду пригласили для выступления высшее руководство Вооруженных сил Украины перед голосованием по законопроекту о мобилизации, сообщили депутаты украинского парламента
В украинский парламент пригласили военное руководство Украины, сообщил депутат ВР от фракции "Голос" Ярослав Железняк. У каждого будет возможность выступить, уточнил Железняк. "За" предложение проголосовали 315 украинских депутатов.
Приглашены:
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский,
  • командующий Силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич,
  • командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль.
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* предложил позвать на заседание премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова. Предложение поддержали лишь 138 депутатов, голосование "завалили" депутаты от "Слуги народа".
"Шмыгаля и Умерова мы не увидим", - написал он.
В комментариях под постом Гончаренко* просят дать слово женам военных, которые в этот момент собрались у здания Верховной Рады. А некоторые предложили вызвать детей прокуроров и других украинских госслужащих из Европы и Америки.
Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Вопросы мобилизации - это его компетенция и ответственность, уточнила депутат София Федина.
Депутат от "Евросолидарности" Артур Герасимов предложил на время рассмотрения законопроекта пригласить в зал парламента журналистов. По его мнению, этот вопрос очень важен и представляет большой интерес для общества. Однако спикер Рады Руслан Стефанчук отказался этот вопрос даже ставить на голосование, сообщила Федина.
На Украине готовятся принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
*Признан террористом и экстремистом в РФ
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
14:18
Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации Скандальный украинский законопроект по мобилизации готов. Профильный комитет Верховной Рады выпустил доработанный документ, и он готов к голосованию. В нем сохранены нормы, которые вызывали больше всего вопросов среди граждан, ведь они нарушали конституционные права
 
НовостиУкраинаВерховная РадаРустем УмеровДенис ШмыгальАлексей ГончаренкоЕвропаСлуга народа"Голос"мобилизацияпарламент
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50Захарова вспомнила чем Киев оправдывал АТО в Донбассе
16:29ВСУ пытались добить раненых журналистов ВГТРК в ЛНР
16:21Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации
16:17Дмитрий Ревякин: Главный итог десятилетия ─ русские убивают русских с яростью, неуступчивостью, упорством
16:06Интервью Зеленского Bild: паранойя и мания величия
16:0080 лет освобождению Одессы - воспоминания о будущем?
15:47Евгений Федоров: США делают все, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной
15:33"Фиктивный проект": Дубинский объяснил, почему Киев тянет с мобилизацией
15:31Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили
15:27О методах СБУ: вызвать страх и привести в шок. Как этого избежать
15:11На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот
14:36Дмитрий Ревякин: кто он
14:18Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации
14:14Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных
13:38Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих
13:26Суд исключил российских предпринимателей из санкционных списков Евросоюза
13:26Майдан, переворот, ракета. Три способа делегитимации Зеленского
13:16Лукашенко прибудет в Москву ко Дню космонавтики
13:08Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович
13:02Армен Гаспарян: Зеленский такой наглый потому, что Россия относится к террористам как к клопам
Лента новостейМолния