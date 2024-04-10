https://ukraina.ru/20240410/1054424801.html
Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили
Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили - 10.04.2024 Украина.ру
Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили
В Верховную Раду пригласили для выступления высшее руководство Вооруженных сил Украины перед голосованием по законопроекту о мобилизации, сообщили депутаты украинского парламента
2024-04-10T15:31
2024-04-10T15:31
2024-04-10T15:41
новости
украина
верховная рада
рустем умеров
денис шмыгаль
алексей гончаренко
европа
слуга народа
"голос"
мобилизация
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В украинский парламент пригласили военное руководство Украины, сообщил депутат ВР от фракции "Голос" Ярослав Железняк. У каждого будет возможность выступить, уточнил Железняк. "За" предложение проголосовали 315 украинских депутатов.Приглашены: Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* предложил позвать на заседание премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова. Предложение поддержали лишь 138 депутатов, голосование "завалили" депутаты от "Слуги народа". "Шмыгаля и Умерова мы не увидим", - написал он. В комментариях под постом Гончаренко* просят дать слово женам военных, которые в этот момент собрались у здания Верховной Рады. А некоторые предложили вызвать детей прокуроров и других украинских госслужащих из Европы и Америки.Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Вопросы мобилизации - это его компетенция и ответственность, уточнила депутат София Федина. Депутат от "Евросолидарности" Артур Герасимов предложил на время рассмотрения законопроекта пригласить в зал парламента журналистов. По его мнению, этот вопрос очень важен и представляет большой интерес для общества. Однако спикер Рады Руслан Стефанчук отказался этот вопрос даже ставить на голосование, сообщила Федина.На Украине готовятся принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".*Признан террористом и экстремистом в РФ
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новости, украина, верховная рада, рустем умеров, денис шмыгаль, алексей гончаренко, европа, слуга народа, "голос", мобилизация, парламент
Новости, Украина, Верховная Рада, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Европа, Слуга народа, "Голос", мобилизация, парламент
Командование ВСУ позвали в Раду из-за мобилизации, а журналистов не пустили
15:31 10.04.2024 (обновлено: 15:41 10.04.2024)
В Верховную Раду пригласили для выступления высшее руководство Вооруженных сил Украины перед голосованием по законопроекту о мобилизации, сообщили депутаты украинского парламента
В украинский парламент пригласили военное руководство Украины, сообщил депутат ВР от фракции "Голос" Ярослав Железняк. У каждого будет возможность выступить, уточнил Железняк. "За" предложение проголосовали 315 украинских депутатов.
—Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский,
—командующий Силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич,
—командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль.
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* предложил позвать на заседание премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова. Предложение поддержали лишь 138 депутатов, голосование "завалили" депутаты от "Слуги народа".
"Шмыгаля и Умерова мы не увидим", - написал он.
В комментариях под постом Гончаренко* просят дать слово женам военных, которые в этот момент собрались у здания Верховной Рады. А некоторые предложили вызвать детей прокуроров и других украинских госслужащих из Европы и Америки.
Депутаты также безуспешно предлагали позвать на заседание Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского
. Вопросы мобилизации - это его компетенция и ответственность, уточнила депутат София Федина.
Депутат от "Евросолидарности" Артур Герасимов предложил на время рассмотрения законопроекта пригласить в зал парламента журналистов. По его мнению, этот вопрос очень важен и представляет большой интерес для общества. Однако спикер Рады Руслан Стефанчук отказался этот вопрос даже ставить на голосование, сообщила Федина.
На Украине готовятся принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил
, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
*Признан террористом и экстремистом в РФ