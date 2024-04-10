Главное за ночь 10 апреля

Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества Черниговское направление является привлекательным для ВС РФ, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук