Главное за ночь 10 апреля
ВС РФ наносили удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Одессе и Запорожье, серия взрывов звучала в Николаеве.
Ночным ударом поражена энергосистема Николаева, - сообщили в подполье.
Украинская "администрация" заявила о поражении инфраструктуры в Одессе.
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении, - сообщили в Минобороны РФ.
Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию, - заявила глава автономии Евгения Гуцул.
Суд осудил уроженца Татарстана Кузнецова на 9 лет лишения свободы за покушение на госизмену и попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России".
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничестваЧерниговское направление является привлекательным для ВС РФ, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук