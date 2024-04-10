Главное за ночь 10 апреля - 10.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 10 апреля
Главное за ночь 10 апреля - 10.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 10 апреля
ВС РФ наносили удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Одессе и Запорожье, серия взрывов звучала в Николаеве. Украина.ру, 10.04.2024
2024-04-10T08:08
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новости
россия
одесса
николаев
вооруженные силы украины
удары
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ВС РФ наносили удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Одессе и Запорожье, серия взрывов звучала в Николаеве.Ночным ударом поражена энергосистема Николаева, - сообщили в подполье.Украинская "администрация" заявила о поражении инфраструктуры в Одессе.Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении, - сообщили в Минобороны РФ.Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию, - заявила глава автономии Евгения Гуцул.Суд осудил уроженца Татарстана Кузнецова на 9 лет лишения свободы за покушение на госизмену и попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России".
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россия
одесса
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, одесса, николаев, вооруженные силы украины, удары
Новости, Россия, Одесса, Николаев, Вооруженные силы Украины, удары

Главное за ночь 10 апреля

08:08 10.04.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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ВС РФ наносили удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Одессе и Запорожье, серия взрывов звучала в Николаеве.
Ночным ударом поражена энергосистема Николаева, - сообщили в подполье.
Украинская "администрация" заявила о поражении инфраструктуры в Одессе.
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении, - сообщили в Минобороны РФ.
Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию, - заявила глава автономии Евгения Гуцул.
Суд осудил уроженца Татарстана Кузнецова на 9 лет лишения свободы за покушение на госизмену и попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России".
Работа российских РСЗО Ураган на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
04:00
Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничестваЧерниговское направление является привлекательным для ВС РФ, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Фланги там будут обеспечены не только войсками, но и естественными водными преградами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
НовостиРоссияОдессаНиколаевВооруженные силы Украиныудары
 
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Заголовок открываемого материала
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