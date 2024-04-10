https://ukraina.ru/20240410/1054413198.html

Сбежавшие как молоко звезды ТВ. Многие хотят вернуться, а оно нам надо?

Сбежавшие как молоко звезды ТВ. Многие хотят вернуться, а оно нам надо? - 10.04.2024 Украина.ру

Сбежавшие как молоко звезды ТВ. Многие хотят вернуться, а оно нам надо?

В марте 2022 года прекратили существование несколько рейтинговых и популярных программ нашего телевидения.

2024-04-10T06:56

2024-04-10T06:56

2024-04-10T06:56

эксклюзив

россия

франция

сша

андрей ургант

жанна агалакова

александр васильев

"голос"

ввс

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Закрылся "Вечерний Ургант", поспешно покинул наше телевидение будущий иноагент Максим Галкин, перестал выходить "Модный приговор" с Александром Васильевым.Не ведёт передачу "Познер" Владимир Познер, покинул Россию ведущий "Вестей недели" Сергей Брилёв, исчез с федеральных каналов Дмитрий Нагиев. Прекратили работу и несколько менее известных журналистов.Что с ними сейчас? Каковы причины их исчезновения? Будут ли восстанавливаться эти передачи?Самые яркие "отмены" весной 2022 года совершили Жанна Агалакова и Марина Овсянникова.Жанна и "промывка мозгов"В марте 2022 прекратила работу телеведущая и журналист Жанна Агалакова, которую мы видели на экранах лет 30: сначала на НТВ, потом на Первом канале, где она последние годы была корреспондентом во Франции и США.Она сделала несколько заявлений, публично отказалась от работы и правительственных наград и теперь продолжает жить во Франции, как жила и до того много лет. Её муж и дочь - граждане Италии.Своих соотечественников, то есть нас, она наградила определением "зомбированные люди". В программе английского телевидения ВВС назвала российское телевидение "машиной по промывке мозгов". Что особенно смешно, учитывая какой машиной пропаганды являются сами западные телеканалы.Агалакова, правда, не пояснила, существовала ли эта "машина промывки" все те 30 лет, которые Агалакова работала на российском телевидении. И кстати, там же спокойно трудился её муж, ставший телеоператором у Агалаковой.Она призналась, что "уволила себя сама":- Я сказала, что хочу уйти... Меня никто не удерживал, никто не уговаривал. Это был очень короткий разговор.После чего Агалакова еще порассуждала о том, что работу найти будет сложно и она "в принципе готова мыть полы".Больше про Агалакову ничего не слышно. Вроде бы сняла документальный фильм. О России. Каким образом, если она два последних десятилетия постоянно жила во Франции и в США? Видимо, фильм будет про то, что во Франции и США думают о России. Нам это интересно. Думается, совсем нет.Причина этих поступков - то, что скорее всего, Жанна попала под влияние западных СМИ, как ни странно это прозвучит.На западе с первого же дня СВО была запущена пропагандистская машина, все средства массовой информации и почти все западные чиновники, президенты и журналисты твердили: Россия развалится, проиграет, санкции превратят её в страну третьего мира, там будет разруха и гражданская война. Всё это с полной уверенностью повторяли и российские "люди из тусовки", которым многие поверили. Да они и сами себе поверили!Агалакова просто испугалась, что её могут сейчас из Франции выслать на родину, в разруху, под санкции.Но все равно вопрос остаётся: как же так получилось, что человек 20 лет спокойно работал на федеральном канале, и вдруг "осознал", что это была "машина промывки".Такие же "испугавшиеся" или "прозревшие", как Агалакова, были и в России.Марина и ее пробежкаЯрким событием стала, конечно, пробежка Марины Овсянниковой, редактора Первого канала, с плакатом "Нет войне!" за спиной телеведущей Екатерины Андреевой во время выпуска новостей.Акция была продумана заранее и управлялась, конечно, западными специалистами.Тем более, что до этого, по свидетельству коллег, Марина говорила в основном, "о детях и собаках", и совершенно не интересовалась политикой.Картинку с Мариной в студии "Останкино" тогда растиражировали все зарубежные СМИ.Марина Овсянникова получила штраф (сейчас уже заочно осуждена), и отправилась за рубеж.Самое смешное то, что на Украине её довольно быстро, буквально через пару месяцев, внесли в базу сайта "Миротворец" за "участие в пропагандистских операциях Кремля"."Неблагодарные укры" не дали Марине даже выступить на Украине. И в Германии, куда она поначалу уехала, тоже: пришли протестующие украинцы. В родной Одессе, где Марина родилась, её вообще назвали "московская мерзость", и выступать с лекциями о героической постановке с плакатом запретили.Дело в том, что коробочка с денежками не резиновая. А на Украине есть масса своих пропагандистов, которые хотят кушать. Не допускать же к зарубежной коробочке, с фондами, грантами и другими дармовыми деньгами ещё какую-то Овсянникову? Тем более сбежавшую. Тем более из России.Тем более, что функцию свою она выполнила, и после увольнения из "Останкино" интереса у своих хозяев больше не вызывала.Сейчас она живёт где-то в Германии и ужасается тому, насколько мало платят перебежчикам.Она сама сообщила о своих планах на будущее несколько месяцев назад: "потеряв всё и оказавшись в эмиграции без денег, жилья и работы, теперь я борюсь исключительно за то, чтобы выжить и накормить своего ребёнка."Где Серхио Бирилёв?Весной 2022 страну покинул Сергей Брилёв, ведущий "Вестей в субботу". Заместитель директора ВГТРК сообщил, что "хочет заниматься собственными текстами", а также "больше не видит смысла носить титул замдиректора канала и ведущего новостей." Он сам себе выписал командировку в Южную Америку, и уехал в Аргентину.Там знаменитый тележурналист внезапно поменял имя: он стал Серхио. Фамилию, правда, оставил. Внешне стал неузнаваемым, отпустил бороду. Сообщал о проблемах со здоровьем, но продолжает время от времени снимать репортажи для своего родного канала.Причину же своего внезапного отъезда вместе с семьёй после февраля 2022 года обозначил так: "пресытился".У Серхио Брилёва давно имеется гражданство Великобритании.Также "пресытился" актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев, который в феврале того же года вдруг ощутил непреодолимую "усталость". Как заявило руководство канала: "он устал".Дмитрий Нагиев в 2022 отказался вести "Премию Муз-тв", прекратил съёмки в шоу "Голос" и написал, что "ушел в творческий отпуск". С тех пор он стал появляться в кино и в рекламе, но не на федеральном телевидении.Что на самом деле случилось с телеведущими? Они "испугались" или "прозрели"?Скорее всего, причина банальна: собственность за рубежом и боязнь попасть под санкции.ПередачиНу а что касается передач, то из "отменённых" в феврале 2022 возвращался в эфир, и пока ненадолго, только "Модный приговор" с Эвелиной Хромченко.Передача выходила в дни зимних каникул 2024 года.Постоянная соведущая Эвелины Хромченко и Александра Васильева, Надежда Бабкина, перешла за это время на НТВ, где участвует в аналогичной передаче "Модный vs народный".Ну а знаменитый "историк моды" уже делает попытки вернуть расположение общества и телевизионных властей.Дело в том, что Александр Васильев написал весной 2022 года довольно истеричное письмо властям Литвы, с критикой СВО и с просьбой сохранить его ценнейшую коллекцию костюмов.Но сейчас какие-то "близкие к Васильеву люди" начали утверждать, что это было письмо вовсе не Васильева. Произошла ошибка! Он ничего подобного якобы не писал. Странно, что вспомнил об этом Васильев только через два года после публикации.Верная примета.Скоро и остальные начнут "вспоминать", что это не они размещали в соцсетях чёрные квадратики. Не они писали "простите нас, украинцы". Да уже многие так и говорят."Вечерний Ургант" и "Познер"Обе передачи сейчас "временно не выходят в эфир". По официальной версии - из-за того, что сетка вещания Первого канала была изменена.И Ургант, и Познер - граждане других стран, помимо России. У Владимира Познера - гражданство США и Франции, у Ивана Урганта - Израиля.Ивана Урганта уже два года не называют в народе иначе, как "испуганный патриот". Сам он несколько раз обещал вернуться."Вечерний Ургант" - это калька американских передач "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом" или подобного же комедийного шоу Эллен Дедженерис. Причем даже студия Урганта копировала студию Леттермана.Эти передачи держатся на личности ведущего, и заменить узнаваемую фигуру в таком случае сложно. Но возможно.Были, в частности, слухи о том, что Урганта в передаче заменит Гарик Мартиросян. Но слухи поспешил опровергнуть сам Ургант.Кстати, Дэвид Леттерман уже покинул своё шоу, знаменитому американскому комику сейчас 76 лет. В шоу пришел другой комический артист, сегодня это "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", и рейтинг передачи даже вырос.Но нужны ли в принципе передачи такого типа на нашем телевидении?Копии и оригиналыШоу Урганта - не единственная "копия"."Пусть говорят" было похоже на "Шоу Опры Уинфри" на американском ТВ."Поле чудес" - копия американского "Колеса фортуны"."Кто хочет стать миллионером?" - шоу с аналогичным названием давно идёт на западном ТВ.Шоу "Голос" - копия "Британия имеет талант" и многочисленных подобных американских программ.На самом деле, многие зрители с ностальгией вспоминают передачи советского телевидения. Кто ещё помнит наше ТВ?"Международную панораму"."Кинопанораму"."В мире животных"."Хочу все знать"."Очевидное - невероятное" с Сергеем Капицей.Нам есть что "скопировать" у самих себя.Нет, развлекательные передачи никто не отменяет. Но их стало как-то слишком много.Почему бы не поговорить о том, чтобы восстановить одну из старых "умных" передач?А что касается телеведущих, которые то ли собираются, то ли не собираются возвращаться, то какой смысл их ждать?Жизнь поменялась, и те, кто "устал", "пресытился", "испугался" и "не писал то письмо", вполне имеют право на отдых.А вот вернуть назад хотя бы одну передачу советского телевидения, хотя бы раз в неделю - очень бы хотелось."Международная панорама" вместо политических ток-шоу."Хочу все знать" вместо "Кто хочет стать миллионером?""Очевидное - невероятное" вместо "Шоу Дэвида Леттермана", то есть, извините, Ивана Урганта.Ну, а те, кто сбежал... Давайте их забудем. Сбежавшее молоко ведь в кастрюльку не вернешь. Его, молоко, жалко. Но жизнь идет и надо спешить на работу - то есть смотреть в будущее.

https://ukraina.ru/20210406/1031044515.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, франция, сша, андрей ургант, жанна агалакова, александр васильев, "голос", ввс