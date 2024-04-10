Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи бойцов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
ВС РФ перемалываем личный состав ВСУ на удобных для нас позициях. Необходимо, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где каждое бетонное здание служит в качестве укрытия, рассказал историк.
"Да, качество украинской пехоты уже просело по сравнению с 2022–2023 годами из-за высоких потерь. Но это одна из самых крупных и опытных армий в Европе. Нам еще работать и работать", - отметил Полищук.
Поэтому ВС РФ не могут сейчас идти в глубокие прорывы и броски. Украинская территория как таковая военным не нужна. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи своих бойцов, добавил эксперт.
ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Если ВСУ накатывают волнами, то нужно отражать эти "мясные" штурмы на удобных позициях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
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