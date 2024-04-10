https://ukraina.ru/20240410/1054407964.html

Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры

Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры - 10.04.2024 Украина.ру

Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры

ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи бойцов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-10T03:20

2024-04-10T03:20

2024-04-10T03:20

новости

часов яр

россия

харьков

наступление

вс рф

всу

украина

сво

штурм

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ВС РФ перемалываем личный состав ВСУ на удобных для нас позициях. Необходимо, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где каждое бетонное здание служит в качестве укрытия, рассказал историк.Поэтому ВС РФ не могут сейчас идти в глубокие прорывы и броски. Украинская территория как таковая военным не нужна. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи своих бойцов, добавил эксперт.ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Если ВСУ накатывают волнами, то нужно отражать эти "мясные" штурмы на удобных позициях, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html

часов яр

россия

харьков

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новости, часов яр, россия, харьков, наступление, вс рф, всу, украина, сво, штурм, территория