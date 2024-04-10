Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры - 10.04.2024 Украина.ру
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Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры - 10.04.2024 Украина.ру
Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи бойцов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-10T03:20
2024-04-10T03:20
новости
часов яр
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наступление
вс рф
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украина
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ВС РФ перемалываем личный состав ВСУ на удобных для нас позициях. Необходимо, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где каждое бетонное здание служит в качестве укрытия, рассказал историк.Поэтому ВС РФ не могут сейчас идти в глубокие прорывы и броски. Украинская территория как таковая военным не нужна. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи своих бойцов, добавил эксперт.ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Если ВСУ накатывают волнами, то нужно отражать эти "мясные" штурмы на удобных позициях, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, часов яр, россия, харьков, наступление, вс рф, всу, украина, сво, штурм, территория
Новости, Часов Яр, Россия, Харьков, наступление, ВС РФ, ВСУ, Украина, СВО, штурм, территория

Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры

03:20 10.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи бойцов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
ВС РФ перемалываем личный состав ВСУ на удобных для нас позициях. Необходимо, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где каждое бетонное здание служит в качестве укрытия, рассказал историк.
"Да, качество украинской пехоты уже просело по сравнению с 2022–2023 годами из-за высоких потерь. Но это одна из самых крупных и опытных армий в Европе. Нам еще работать и работать", - отметил Полищук.
Поэтому ВС РФ не могут сейчас идти в глубокие прорывы и броски. Украинская территория как таковая военным не нужна. Идти вперед есть смысл только в том случае, если киевский режим положил где-то сотни и тысячи своих бойцов, добавил эксперт.
ВС РФ не надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники противника. Если ВСУ накатывают волнами, то нужно отражать эти "мясные" штурмы на удобных позициях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 14:46
Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от РоссииОтказ от обслуживания карты "Мир" наносит больше вреда гражданам Киргизии, которые находятся на трудовой миграции в России. Большая часть из них заняты в торговых центрах и крупных автокомпаниях, и они получают белую зарплату на зарплатную карту "Мир"
 
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Заголовок открываемого материала
04:40Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
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