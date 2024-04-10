"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре - 10.04.2024 Украина.ру
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"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре - 10.04.2024 Украина.ру
"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-10T04:10
2024-04-10T04:10
новости
россия
донбасс
харьков
александр полищук
всу
вс рф
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часов яр
наступление
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По сравнению с периодом Великой Отечественной войны действия ВС РФ носят более интересный характер. Потому что сейчас этот "Юго-Западный фронт" играет первую скрипку на Харьковском направлении, рассказал историк.Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями, добавил он.Охваты приводят к неоправданным потерям в бронетехнике, потому что она двигается по полям, где у врага все пристрелено и заминировано, добавил эксперт. Поэтому российские бойцы с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбивают противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, мины и дроны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
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россия
донбасс
харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, харьков, александр полищук, всу, вс рф, сво, часов яр, наступление
Новости, Россия, Донбасс, Харьков, Александр Полищук, ВСУ, ВС РФ, СВО, Часов Яр, наступление

"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре

04:10 10.04.2024
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
По сравнению с периодом Великой Отечественной войны действия ВС РФ носят более интересный характер. Потому что сейчас этот "Юго-Западный фронт" играет первую скрипку на Харьковском направлении, рассказал историк.
Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями, добавил он.
"Возьмем те же бои за Часов Яр. Наши войска, подходя к населенному пункту, пытаются захватить высоты, которые позволяют просматривать всю агломерацию. А ВСУ мы пытаемся там уничтожить не за счет охватов", - отметил Полищук.
Охваты приводят к неоправданным потерям в бронетехнике, потому что она двигается по полям, где у врага все пристрелено и заминировано, добавил эксперт.
Поэтому российские бойцы с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбивают противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, мины и дроны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
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04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
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03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
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