"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
По сравнению с периодом Великой Отечественной войны действия ВС РФ носят более интересный характер. Потому что сейчас этот "Юго-Западный фронт" играет первую скрипку на Харьковском направлении, рассказал историк.
Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями, добавил он.
"Возьмем те же бои за Часов Яр. Наши войска, подходя к населенному пункту, пытаются захватить высоты, которые позволяют просматривать всю агломерацию. А ВСУ мы пытаемся там уничтожить не за счет охватов", - отметил Полищук.
Охваты приводят к неоправданным потерям в бронетехнике, потому что она двигается по полям, где у врага все пристрелено и заминировано, добавил эксперт.
Поэтому российские бойцы с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбивают противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, мины и дроны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру