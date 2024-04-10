https://ukraina.ru/20240410/1054405061.html

"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре

"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре - 10.04.2024 Украина.ру

"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре

Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-10T04:10

2024-04-10T04:10

2024-04-10T04:10

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По сравнению с периодом Великой Отечественной войны действия ВС РФ носят более интересный характер. Потому что сейчас этот "Юго-Западный фронт" играет первую скрипку на Харьковском направлении, рассказал историк.Сейчас в позиционных сражениях в Донбассе подразделения ВС РФ перемалывают основную группировку ВСУ, чтобы она не отошла в "хорошем" состоянии в Харьков и не смогла организовать там оборону с уличными боями, добавил он.Охваты приводят к неоправданным потерям в бронетехнике, потому что она двигается по полям, где у врага все пристрелено и заминировано, добавил эксперт. Поэтому российские бойцы с высот контролируют ситуацию артиллерией, а выбивают противника именно в уличных боях. Потому что ВСУ там не могут использовать свою артиллерию, мины и дроны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240409/1054381010.html

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