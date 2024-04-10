"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты" - 10.04.2024 Украина.ру
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"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты"
"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты" - 10.04.2024 Украина.ру
"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты"
Украинская ПВО на Харьковском направлении дает основательный сбой. ВСУ пытаются использовать все, что можно. В Харькове противник использует советские С-300 и переделанную старую систему С-200. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T05:10
2024-04-10T05:10
новости
харьков
белгород
геннадий алехин
с-300
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
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Именно ФАБы с УМПК позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты ВСУ под Харьковом. Также важную роль играют ударные группы российских вертолетов: Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24 "Крокодил", рассказал обозреватель.Украинская ПВО на Харьковском направлении дает основательный сбой. Там все трещит по швам. Командование ВСУ даже просит, чтобы из Киева им прислали новые комплексы ПВО "Пэтриот", отметил эксперт.Украинская пропаганда утверждает, что российское наступление якобы остановлено, но это неправда. Они говорят это для того, чтобы хоть немного успокоить население того же Харькова. При этом нельзя сказать, что в городе сейчас паника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240407/1054350712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, харьков, белгород, геннадий алехин, с-300, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), ми-24, рсзо, зрк patriot
Новости, Харьков, Белгород, Геннадий Алехин, С-300, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), Ми-24, РСЗО, ЗРК Patriot

"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты"

05:10 10.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Украинская ПВО на Харьковском направлении дает основательный сбой. ВСУ пытаются использовать все, что можно. В Харькове противник использует советские С-300 и переделанную старую систему С-200. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Именно ФАБы с УМПК позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты ВСУ под Харьковом. Также важную роль играют ударные группы российских вертолетов: Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24 "Крокодил", рассказал обозреватель.
Украинская ПВО на Харьковском направлении дает основательный сбой. Там все трещит по швам. Командование ВСУ даже просит, чтобы из Киева им прислали новые комплексы ПВО "Пэтриот", отметил эксперт.
"В основном в Харькове противник использует советские С-300 и переделанную старую систему С-200, которая стреляет не только ракетами "земля-воздух", но и "земля-земля". Они пытаются использовать все, что можно", - отметил Алехин.
Украинская пропаганда утверждает, что российское наступление якобы остановлено, но это неправда. Они говорят это для того, чтобы хоть немного успокоить население того же Харькова. При этом нельзя сказать, что в городе сейчас паника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
Владимир Мамонтов интервью
7 апреля, 11:22
Владимир Мамонтов: Бои под Часовым Яром определят будущее не только России, но и БелоруссииЧтобы Россия не смогла взять Харьков, Запад может ее отвлечь нападением на Белоруссию. В Минске понимают, что преодолеть угрозы, исходящие от НАТО, страна сможет только в боевом братстве с Москвой
 
НовостиХарьковБелгородГеннадий АлехинС-300Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт)Ми-24РСЗОЗРК Patriot
 
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Заголовок открываемого материала
06:04Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск
06:01Экономика Украины и война: продовольствие, металл и дефицитная электроэнергия
05:24Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране
05:20"Часов Яр будет взят!" Военный историк рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ и бьются за высоты
05:10"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты"
05:00Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ
04:50Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе
04:40Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
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