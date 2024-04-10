"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты"
Украинская ПВО на Харьковском направлении дает основательный сбой. ВСУ пытаются использовать все, что можно. В Харькове противник использует советские С-300 и переделанную старую систему С-200. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Именно ФАБы с УМПК позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты ВСУ под Харьковом. Также важную роль играют ударные группы российских вертолетов: Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24 "Крокодил", рассказал обозреватель.
Украинская ПВО на Харьковском направлении дает основательный сбой. Там все трещит по швам. Командование ВСУ даже просит, чтобы из Киева им прислали новые комплексы ПВО "Пэтриот", отметил эксперт.
"В основном в Харькове противник использует советские С-300 и переделанную старую систему С-200, которая стреляет не только ракетами "земля-воздух", но и "земля-земля". Они пытаются использовать все, что можно", - отметил Алехин.
Украинская пропаганда утверждает, что российское наступление якобы остановлено, но это неправда. Они говорят это для того, чтобы хоть немного успокоить население того же Харькова. При этом нельзя сказать, что в городе сейчас паника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
7 апреля, 11:22Владимир Мамонтов: Бои под Часовым Яром определят будущее не только России, но и БелоруссииЧтобы Россия не смогла взять Харьков, Запад может ее отвлечь нападением на Белоруссию. В Минске понимают, что преодолеть угрозы, исходящие от НАТО, страна сможет только в боевом братстве с Москвой