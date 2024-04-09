Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР - 09.04.2024 Украина.ру
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Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР
Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР - 09.04.2024 Украина.ру
Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР
Американские частные военные компании начали вербовать отбывающих наказание в тюрьме представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом 9 апреля сообщили в Службе внешней разведки РФ (СВР)
2024-04-09T17:36
2024-04-09T17:36
новости
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По данным российского ведомства, США прибегают ко все более отчаянным методам в попытках переломить ситуацию на фронте в пользу украинской стороны. Кураторы киевского режима верят, что деморализованные солдаты ВСУ и многонациональный сброд, имеющий склонность к вооруженному насилию, способны это сделать. Уточняется, что первую партию таких преступников планируется забросить в зону спецоперации летом, бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. Ранее российские спецслужбы выяснили, кто снабжает украинских солдат наркотиками.
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новости, служба внешней разведки , украина, чвк, вооруженные силы украины, сша, россия, сво, наркотики, наркобизнес, преступления, иностранные наемники
Новости, Служба внешней разведки , Украина, ЧВК, Вооруженные силы Украины, США, Россия, СВО, наркотики, наркобизнес, преступления, иностранные наемники

Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР

17:36 09.04.2024
 
© Офіс Президента УкраїниЗеленский ВСУ ато
Зеленский ВСУ ато
© Офіс Президента України
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Американские частные военные компании начали вербовать отбывающих наказание в тюрьме представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом 9 апреля сообщили в Службе внешней разведки РФ (СВР)
По данным российского ведомства, США прибегают ко все более отчаянным методам в попытках переломить ситуацию на фронте в пользу украинской стороны. Кураторы киевского режима верят, что деморализованные солдаты ВСУ и многонациональный сброд, имеющий склонность к вооруженному насилию, способны это сделать.
"По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", - сказано в сообщении.
Уточняется, что первую партию таких преступников планируется забросить в зону спецоперации летом, бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев.
Ранее российские спецслужбы выяснили, кто снабжает украинских солдат наркотиками.
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