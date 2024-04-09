https://ukraina.ru/20240409/1054405201.html

Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР

Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР - 09.04.2024 Украина.ру

Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР

Американские частные военные компании начали вербовать отбывающих наказание в тюрьме представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом 9 апреля сообщили в Службе внешней разведки РФ (СВР)

2024-04-09T17:36

2024-04-09T17:36

2024-04-09T17:36

новости

служба внешней разведки

украина

чвк

вооруженные силы украины

сша

россия

сво

наркотики

наркобизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102550/13/1025501349_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_74457cad65b8bce4adabefef8d0c0ef5.jpg

По данным российского ведомства, США прибегают ко все более отчаянным методам в попытках переломить ситуацию на фронте в пользу украинской стороны. Кураторы киевского режима верят, что деморализованные солдаты ВСУ и многонациональный сброд, имеющий склонность к вооруженному насилию, способны это сделать. Уточняется, что первую партию таких преступников планируется забросить в зону спецоперации летом, бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. Ранее российские спецслужбы выяснили, кто снабжает украинских солдат наркотиками.

https://ukraina.ru/20240122/1052823329.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, служба внешней разведки , украина, чвк, вооруженные силы украины, сша, россия, сво, наркотики, наркобизнес, преступления, иностранные наемники