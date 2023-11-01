Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Организованная преступная группировка "Химпром" с помощью "добровольных воинских формирований" поставляет наркотики в подразделения украинской армии. Об этом сообщает 1 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах РФ
Российские спецслужбы вскрыли полный состав ОПГ "Химпром", действующей с 2014 года. В нее входят около тысячи человек.
"Химпром" организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами РФ, и получивший украинский паспорт.
По словам источника, Буркин привлек к преступной деятельности этой ОПГ "добровольные воинские формирования".
"Под видом участия в боевых действиях против России они осуществляют сбыт наркотических веществ военным в подразделениях ВСУ и других вооруженных формированиях", - сказал он.
Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. На это указывали и российские участники спецоперации, видевшие подтверждение этому в рядах противника.