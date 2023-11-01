https://ukraina.ru/20231101/1050667249.html

Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками

Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками - 01.11.2023 Украина.ру

Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками

Организованная преступная группировка "Химпром" с помощью "добровольных воинских формирований" поставляет наркотики в подразделения украинской армии. Об этом сообщает 1 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах РФ

2023-11-01T09:06

2023-11-01T09:06

2023-11-01T09:04

наркотики

всу

новости

украина

опг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049461547_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_380a0bdd13f0ac97bc1d8ad9909010a1.jpg

Российские спецслужбы вскрыли полный состав ОПГ "Химпром", действующей с 2014 года. В нее входят около тысячи человек. "Химпром" организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами РФ, и получивший украинский паспорт.По словам источника, Буркин привлек к преступной деятельности этой ОПГ "добровольные воинские формирования".Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. На это указывали и российские участники спецоперации, видевшие подтверждение этому в рядах противника.

https://ukraina.ru/20231028/1050573305.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

наркотики, всу, новости, украина, опг