Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050667249.html
Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками
Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками - 01.11.2023 Украина.ру
Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками
Организованная преступная группировка "Химпром" с помощью "добровольных воинских формирований" поставляет наркотики в подразделения украинской армии. Об этом сообщает 1 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах РФ
2023-11-01T09:06
2023-11-01T09:04
наркотики
всу
новости
украина
опг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049461547_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_380a0bdd13f0ac97bc1d8ad9909010a1.jpg
Российские спецслужбы вскрыли полный состав ОПГ "Химпром", действующей с 2014 года. В нее входят около тысячи человек. "Химпром" организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами РФ, и получивший украинский паспорт.По словам источника, Буркин привлек к преступной деятельности этой ОПГ "добровольные воинские формирования".Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. На это указывали и российские участники спецоперации, видевшие подтверждение этому в рядах противника.
https://ukraina.ru/20231028/1050573305.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049461547_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_af9c34277d19b0df4ae45030c1f0dd0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
наркотики, всу, новости, украина, опг
наркотики, ВСУ, Новости, Украина, ОПГ

Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотиками

09:06 01.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Организованная преступная группировка "Химпром" с помощью "добровольных воинских формирований" поставляет наркотики в подразделения украинской армии. Об этом сообщает 1 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах РФ
Российские спецслужбы вскрыли полный состав ОПГ "Химпром", действующей с 2014 года. В нее входят около тысячи человек.
"Химпром" организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами РФ, и получивший украинский паспорт.
По словам источника, Буркин привлек к преступной деятельности этой ОПГ "добровольные воинские формирования".

"Под видом участия в боевых действиях против России они осуществляют сбыт наркотических веществ военным в подразделениях ВСУ и других вооруженных формированиях", - сказал он.

Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. На это указывали и российские участники спецоперации, видевшие подтверждение этому в рядах противника.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 12:29
Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленныйУкраинские волонтеры снабжают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой наркотиками. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич в распространенном 28 октября видео Минобороны России
 
наркотикиВСУНовостиУкраинаОПГ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния