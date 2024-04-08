РФ отрезает крупные промышленные районы Украины от электроснабжения – "Укрэнерго"
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Своими сокрушительными ударами по украинским объектам энергоснабжения Вооружённые силы России отрезают крупные промышленные города страны от электричества, заявила 8 апреля руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян
В интервью Financial Times она указала, что Россия поменяла тактику нанесения ударов по энергетическим установкам Украины, но при этом тратит большее количество оружия сразу на несколько объектов в одной области страны.
"Такое же количество ракет, использованных в зимой 2022—2023 годов, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе. Они пытаются отрезать крупные промышленные регионы и города от электроснабжения", — сказала Цатурян.
По ее словам, защитить большие электростанции на Украине фактически невозможно. К тому же, оправляться после ударов ВКС России такие объекты будут годами.
В публикации говорится, что сразу несколько крупных станций подверглись значительным разрушениям весной этого года. В частности, в Харьковской области, в результате использования большого количества баллистических ракет, полностью уничтожены ряд объектов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Харькове сегодня самая сложная. Он в очередной раз просил у союзников больше систем противовоздушной обороны, но ответа пока не последовало.
Примечательно, что восстанавливать частично разрушенные ТЭЦ на Украине намерены при помощи оборудование советских времен, которое Киев рассчитывает получить от стран Восточной Европы. Как это согласуется с действующим законом о декоммунизации не сообщается.
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