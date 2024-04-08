https://ukraina.ru/20240408/1054389916.html
ДТЭК срочно ищет оборудование советских времен для восстановления энергообъектов Украины
ДТЭК срочно ищет оборудование советских времен для восстановления энергообъектов Украины - 08.04.2024 Украина.ру
ДТЭК срочно ищет оборудование советских времен для восстановления энергообъектов Украины
Украинский энергохолдинг ДТЭК рассчитывает на то, что Восточная Европа поможет стране восстановить энергосистему для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом в интервью Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко
2024-04-08T22:01
2024-04-08T22:01
2024-04-08T22:01
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дтэк
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В частности, энергохолдинг хочет получить такое же оборудование, которое было повреждено в результате российских обстрелов. В противном случае, мощностей для нового отопительного сезона может оказаться недостаточно. "На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период... с каждой атакой мы можем восстанавливать все меньше и меньше оборудования. И в какой-то момент дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать", - сказал Тимченко. По его словам, ремонту значительно бы помогло оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Сотрудники ДТЭК уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договориться о поставках таких узлов. "Второе направление – использовать незадействованное оборудование, которое есть на Украине. Мы сейчас в диалоге с "Укрэнерго", "Центрэнерго". Также обмениваемся оборудованием внутри группы", - добавил чиновник. Напомним, в марте в результате высокоточных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины было разрушено полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК. Российская спецоперация продолжается.
https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html
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новости, украина, дтэк, восточная европа, forbes, укрэнерго, ремонт, восстановление, сво, энергосистема украины, ракетный удар
Новости, Украина, ДТЭК, Восточная Европа, Forbes, Укрэнерго, ремонт, восстановление, СВО, Энергосистема Украины, ракетный удар
ДТЭК срочно ищет оборудование советских времен для восстановления энергообъектов Украины
Украинский энергохолдинг ДТЭК рассчитывает на то, что Восточная Европа поможет стране восстановить энергосистему для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом в интервью Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко
В частности, энергохолдинг хочет получить такое же оборудование, которое было повреждено в результате российских обстрелов. В противном случае, мощностей для нового отопительного сезона может оказаться недостаточно.
"На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период... с каждой атакой мы можем восстанавливать все меньше и меньше оборудования. И в какой-то момент дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать", - сказал Тимченко.
По его словам, ремонту значительно бы помогло оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Сотрудники ДТЭК уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договориться о поставках таких узлов.
"Второе направление – использовать незадействованное оборудование, которое есть на Украине. Мы сейчас в диалоге с "Укрэнерго", "Центрэнерго". Также обмениваемся оборудованием внутри группы", - добавил чиновник.
Напомним, в марте в результате высокоточных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины было разрушено полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК. Российская спецоперация продолжается.