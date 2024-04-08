https://ukraina.ru/20240408/1054389916.html

ДТЭК срочно ищет оборудование советских времен для восстановления энергообъектов Украины

ДТЭК срочно ищет оборудование советских времен для восстановления энергообъектов Украины - 08.04.2024 Украина.ру

ДТЭК срочно ищет оборудование советских времен для восстановления энергообъектов Украины

Украинский энергохолдинг ДТЭК рассчитывает на то, что Восточная Европа поможет стране восстановить энергосистему для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом в интервью Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

2024-04-08T22:01

2024-04-08T22:01

2024-04-08T22:01

новости

украина

дтэк

восточная европа

forbes

укрэнерго

ремонт

восстановление

сво

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101852/06/1018520691_0:0:1176:661_1920x0_80_0_0_4f1258252905cd8af746e144c8866f5c.jpg.webp

В частности, энергохолдинг хочет получить такое же оборудование, которое было повреждено в результате российских обстрелов. В противном случае, мощностей для нового отопительного сезона может оказаться недостаточно. "На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период... с каждой атакой мы можем восстанавливать все меньше и меньше оборудования. И в какой-то момент дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать", - сказал Тимченко. По его словам, ремонту значительно бы помогло оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Сотрудники ДТЭК уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договориться о поставках таких узлов. "Второе направление – использовать незадействованное оборудование, которое есть на Украине. Мы сейчас в диалоге с "Укрэнерго", "Центрэнерго". Также обмениваемся оборудованием внутри группы", - добавил чиновник. Напомним, в марте в результате высокоточных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины было разрушено полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК. Российская спецоперация продолжается.

https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html

украина

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дтэк, восточная европа, forbes, укрэнерго, ремонт, восстановление, сво, энергосистема украины, ракетный удар