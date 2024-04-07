В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М" - 07.04.2024 Украина.ру
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В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"
В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М" - 07.04.2024 Украина.ру
В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"
Генконструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин заявил, что в России существенно увеличилось производство ракет комплекса "Искандер-М", которые активно используются военными в ходе спецоперации
2024-04-07T12:03
2024-04-07T12:03
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"Искандер-М" – баллистическая ракета ВС РФ, которая отличается повышенной маневренностью. Такие ракеты могут в полёте в шесть раз превышать скорость звука, что делает их почти неуязвимыми для украинских систем противовоздушной обороны. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на предприятиях оборонной промышленности страны произошли серьёзные изменения. Объём производства увеличился в 2,5 раза, в частности на предприятии многократно возрос выпуск авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
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новости, россия, производство, "искандер", сво, вс рф, всу
Новости, Россия, производство, "Искандер", СВО, ВС РФ, ВСУ

В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"

12:03 07.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Генконструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин заявил, что в России существенно увеличилось производство ракет комплекса "Искандер-М", которые активно используются военными в ходе спецоперации
"Ракеты выпускаются в количествах намного больших, чем выпускались в прошлые годы", – сказал он в эфире программы "Военная приемка".
"Искандер-М" – баллистическая ракета ВС РФ, которая отличается повышенной маневренностью. Такие ракеты могут в полёте в шесть раз превышать скорость звука, что делает их почти неуязвимыми для украинских систем противовоздушной обороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на предприятиях оборонной промышленности страны произошли серьёзные изменения. Объём производства увеличился в 2,5 раза, в частности на предприятии многократно возрос выпуск авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 05:20
"За этим бункером наблюдали": Борис Рожин сообщил, как "Искандеры" размолотили штаб ВСУ с офицерами НАТОНа днях прошла информация, что к югу от Часов Яра из ОТРК "Искандер" был поражен командный пункт ВСУ. За этим бункером наблюдали российские военные. Они отслеживали все перемещения генералов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
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