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В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"

В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М" - 07.04.2024 Украина.ру

В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"

Генконструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин заявил, что в России существенно увеличилось производство ракет комплекса "Искандер-М", которые активно используются военными в ходе спецоперации

2024-04-07T12:03

2024-04-07T12:03

2024-04-07T12:03

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"Искандер-М" – баллистическая ракета ВС РФ, которая отличается повышенной маневренностью. Такие ракеты могут в полёте в шесть раз превышать скорость звука, что делает их почти неуязвимыми для украинских систем противовоздушной обороны. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на предприятиях оборонной промышленности страны произошли серьёзные изменения. Объём производства увеличился в 2,5 раза, в частности на предприятии многократно возрос выпуск авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

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новости, россия, производство, "искандер", сво, вс рф, всу