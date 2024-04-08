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Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО

Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО - 08.04.2024 Украина.ру

Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО

Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск России отработали действия по форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне проведения спецоперации. О тренировке 8 апреля сообщили в Министерстве обороны России

2024-04-08T19:58

2024-04-08T19:58

2024-04-08T19:58

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Отмечается, что первоначально военнослужащие выбрали подходящий участок и подход к берегу для наведения переправы, где провели инженерную разведку местности. Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, военная техника подъехала к месту сброса задним ходом и сбросила понтонные звенья в воду, после чего личный состав оперативно приступил к сборке. После завершения обустройства парома была проведена переброска автомобильной техники с помощью буксирно-моторного катера, а следом были отработаны действия переброски переправочно-десантного взвода на плавающем транспортере. Ранее полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда российские войска освободят Купянск.

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новости, минобороны, россия, сво, военные учения, вс рф