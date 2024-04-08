Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО
Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО
Понтонно-мостовые подразделения инженерных войск России отработали действия по форсированию водной преграды на одном из полигонов в зоне проведения спецоперации. О тренировке 8 апреля сообщили в Министерстве обороны России
Отмечается, что первоначально военнослужащие выбрали подходящий участок и подход к берегу для наведения переправы, где провели инженерную разведку местности.
Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, военная техника подъехала к месту сброса задним ходом и сбросила понтонные звенья в воду, после чего личный состав оперативно приступил к сборке.
После завершения обустройства парома была проведена переброска автомобильной техники с помощью буксирно-моторного катера, а следом были отработаны действия переброски переправочно-десантного взвода на плавающем транспортере.
"Развертывание понтонной переправы проводится с целью совершенствования навыков военнослужащих при выполнении боевых задач в различных условиях обстановки, в том числе при необходимости форсирования водных преград", – уточнили в Минобороны.
Ранее полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда российские войска освободят Купянск.
14 февраля, 15:06Перспективы войны на Украине и проблемы России. Мнение британских учёных"Британские учёные" в данном случае не мэм, а самые настоящие научные сотрудники Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) доктор Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс 13 февраля опубликовали на сайте института доклад "Военные цели и потенциал России в Украине после 2024 года"