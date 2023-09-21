Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Российские войска форсировали Оскол севернее поселка Двуречная, который имеет важное значение для дальнейшего освобождения Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Российские подразделения и разведка давно перешли через Оскол. Это не секрет, а маленькая тайна. И теперь противник будет гадать, сколько у него в тылу людей, которые оказывают помощь подразделениям РФ, рассказал Киселёв.
Операция по форсированию Оскола должна была произойти в ближайшее время. Потому что российские ВС проводят разведку не только переднего края, но и в глубоком тылу, добавил эксперт.
"Я уверен, что в ближайшие месяцы Купянск снова отойдет под нашу юрисдикцию. Это закономерность, которая сегодня решается сегодня на поле боя. Я не буду говорить, что мы возьмем Купянск за две недели. Потому что все может поменяться. Но наши солдаты и командиры полны решимости выполнить эти задачи", - подчеркнул Киселев.
Сейчас ВСУ подбрасывают на Купянское направление все больше личного состава из теробороны. Их выдергивают из-под Киева и Чернигова на границе с Белоруссией. Также на границе с Румынией есть лагеря иностранных наемников из различных государств, заключил собеседник издания.
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