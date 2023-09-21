Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск - 21.09.2023 Украина.ру
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Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск
Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск - 21.09.2023 Украина.ру
Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск
Российские войска форсировали Оскол севернее поселка Двуречная, который имеет важное значение для дальнейшего освобождения Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T05:15
2023-09-21T05:15
новости
купянск
харьковская область
река
наступление
вс рф
всу
бои
сво
тероборона
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Российские подразделения и разведка давно перешли через Оскол. Это не секрет, а маленькая тайна. И теперь противник будет гадать, сколько у него в тылу людей, которые оказывают помощь подразделениям РФ, рассказал Киселёв.Операция по форсированию Оскола должна была произойти в ближайшее время. Потому что российские ВС проводят разведку не только переднего края, но и в глубоком тылу, добавил эксперт.Сейчас ВСУ подбрасывают на Купянское направление все больше личного состава из теробороны. Их выдергивают из-под Киева и Чернигова на границе с Белоруссией. Также на границе с Румынией есть лагеря иностранных наемников из различных государств, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230919/1049488490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, харьковская область, река, наступление, вс рф, всу, бои, сво, тероборона
Новости, Купянск, Харьковская область, река, наступление, ВС РФ, ВСУ, бои, СВО, тероборона

Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск

05:15 21.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска форсировали Оскол севернее поселка Двуречная, который имеет важное значение для дальнейшего освобождения Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Российские подразделения и разведка давно перешли через Оскол. Это не секрет, а маленькая тайна. И теперь противник будет гадать, сколько у него в тылу людей, которые оказывают помощь подразделениям РФ, рассказал Киселёв.
Операция по форсированию Оскола должна была произойти в ближайшее время. Потому что российские ВС проводят разведку не только переднего края, но и в глубоком тылу, добавил эксперт.
"Я уверен, что в ближайшие месяцы Купянск снова отойдет под нашу юрисдикцию. Это закономерность, которая сегодня решается сегодня на поле боя. Я не буду говорить, что мы возьмем Купянск за две недели. Потому что все может поменяться. Но наши солдаты и командиры полны решимости выполнить эти задачи", - подчеркнул Киселев.
Сейчас ВСУ подбрасывают на Купянское направление все больше личного состава из теробороны. Их выдергивают из-под Киева и Чернигова на границе с Белоруссией. Также на границе с Румынией есть лагеря иностранных наемников из различных государств, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 04:15
Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и БалаклеюНа Купянском направлении российское командование учло все ошибки, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиКупянскХарьковская областьреканаступлениеВС РФВСУбоиСВОтероборона
 
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