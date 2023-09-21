https://ukraina.ru/20230921/1049569054.html

Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск

Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск - 21.09.2023 Украина.ру

Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск

Российские войска форсировали Оскол севернее поселка Двуречная, который имеет важное значение для дальнейшего освобождения Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-09-21T05:15

2023-09-21T05:15

2023-09-21T05:15

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Российские подразделения и разведка давно перешли через Оскол. Это не секрет, а маленькая тайна. И теперь противник будет гадать, сколько у него в тылу людей, которые оказывают помощь подразделениям РФ, рассказал Киселёв.Операция по форсированию Оскола должна была произойти в ближайшее время. Потому что российские ВС проводят разведку не только переднего края, но и в глубоком тылу, добавил эксперт.Сейчас ВСУ подбрасывают на Купянское направление все больше личного состава из теробороны. Их выдергивают из-под Киева и Чернигова на границе с Белоруссией. Также на границе с Румынией есть лагеря иностранных наемников из различных государств, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230919/1049488490.html

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новости, купянск, харьковская область, река, наступление, вс рф, всу, бои, сво, тероборона