Берлин передал Киеву меньше, чем обещал Шольц – Bild - 08.04.2024 Украина.ру
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Берлин передал Киеву меньше, чем обещал Шольц – Bild
Берлин передал Киеву меньше, чем обещал Шольц – Bild - 08.04.2024 Украина.ру
Берлин передал Киеву меньше, чем обещал Шольц – Bild
Канцлер ФРГ Олаф Шольц публично заявлял, что Германия передала Украине военную помощь объемом 28 миллиардов евро, однако немецкий министр обороны Инго Гедехенс считает, что эта цифра чрезвычайно приукрашена. Об этом говорится в новой статье издания Bild
2024-04-08T19:08
2024-04-08T19:08
новости
германия
олаф шольц
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Уточняется, что ФРГ может вернуть с помощью Евросоюза выплаченную Украине военную помощь. Таким образом, до сих пор на счёт Германии поступил обратно 31 миллион евро. Министр обороны страны Гедехенс возмущён, что вместо ФРГ таким образом ЕС платит Киеву. "Канцлер обещает заключить еще шесть миллиардов евро контрактов в 2024 году. Но: из шести миллиардов евро финансируется не только военная помощь Украине, но и действия в других странах, а также закупки оружия Бундесвера", – говорится в публикации. По данным Гедехенса сейчас перевооружение Бундесвера уже оценивается в 5,2 миллиарда и это направление не требует дополнительных 2,6 миллиарда евро вложений. Отмечается, что Шольц также выделил более семи миллиардов евро на инициативу по повышению квалификации для Украины. Однако Гедехенс указывает на то, что канцлер врет, потому как из этого банка будет выплачена не только помощь Киеву, но и другим странам. "У канцлера создается впечатление, что Германия уже оказала военную помощь Украине на 28 миллиардов евро. По правде говоря, до сих пор мы не потратили даже половины", – приводит издание слова министра обороны Германии. В заключении журналисты обвинили Шольца в том, что канцлер "прежде всего заботится о собственном профилировании и слишком мало думает об Украине".Ранее Шольц сообщил, когда Владимир Путин свернёт боевые действия на Украине.
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новости, германия, олаф шольц, бундесвер, украина, киев, ес, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Германия, Олаф Шольц, Бундесвер, Украина, Киев, ЕС, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

Берлин передал Киеву меньше, чем обещал Шольц – Bild

19:08 08.04.2024
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© commons.wikimedia.org
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц публично заявлял, что Германия передала Украине военную помощь объемом 28 миллиардов евро, однако немецкий министр обороны Инго Гедехенс считает, что эта цифра чрезвычайно приукрашена. Об этом говорится в новой статье издания Bild
"Согласно расчетам Союза, только 10,2 миллиарда евро фактически поступили на Украину!", – приводят данные журналисты.
Уточняется, что ФРГ может вернуть с помощью Евросоюза выплаченную Украине военную помощь. Таким образом, до сих пор на счёт Германии поступил обратно 31 миллион евро. Министр обороны страны Гедехенс возмущён, что вместо ФРГ таким образом ЕС платит Киеву.
"Канцлер обещает заключить еще шесть миллиардов евро контрактов в 2024 году. Но: из шести миллиардов евро финансируется не только военная помощь Украине, но и действия в других странах, а также закупки оружия Бундесвера", – говорится в публикации.
По данным Гедехенса сейчас перевооружение Бундесвера уже оценивается в 5,2 миллиарда и это направление не требует дополнительных 2,6 миллиарда евро вложений.
Отмечается, что Шольц также выделил более семи миллиардов евро на инициативу по повышению квалификации для Украины. Однако Гедехенс указывает на то, что канцлер врет, потому как из этого банка будет выплачена не только помощь Киеву, но и другим странам.

"У канцлера создается впечатление, что Германия уже оказала военную помощь Украине на 28 миллиардов евро. По правде говоря, до сих пор мы не потратили даже половины", – приводит издание слова министра обороны Германии.

В заключении журналисты обвинили Шольца в том, что канцлер "прежде всего заботится о собственном профилировании и слишком мало думает об Украине".
Ранее Шольц сообщил, когда Владимир Путин свернёт боевые действия на Украине.
Шольц
13 марта, 06:29
Латентный ферштеер России: эксперт рассказал, как Шольц обыграет всех Главной площадкой для переговоров Россия-Украина с большой долей вероятности может стать Берлин. Об этом свидетельствуют пусть пока непрямые, но вполне очевидные поступки канцлера Германии Олафа Шольца.
 
НовостиГерманияОлаф ШольцБундесверУкраинаКиевЕССВОВСУвоенная помощьвоенная техника
 
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