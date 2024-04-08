https://ukraina.ru/20240408/1054386954.html
Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины
Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины - 08.04.2024 Украина.ру
Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины
Украинский дрон-камикадзе, сбитый над крышей шестого энергоблока Запорожской АЭС не сдетонировал. Оборудование и кровля энергоблока не повреждены, сообщили 8 апреля в пресс-службе ЗАЭС
2024-04-08T18:39
2024-04-08T18:39
2024-04-08T18:40
новости
вооруженные силы украины
магатэ
россия
украина
мид
запорожская аэс
терроризм
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_f583be243ab2610c2a0e2c7932f8f470.jpg.webp
В очередной раз на ЗАЭС напомнили, что атомная станция – это гражданский объект, который предназначен для генерации энергии. Её конструктив не рассчитан на ведение боевых действий. "Такие воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям", – предупредила пресс-служба. В МИД России жёстко раскритиковали действия Вооружённых сил Украины, назвав их ядерным терроризмом на который обязаны повлиять международные сообщества. "Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", – говорится в заявлении российского ведомства. Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданые, снабжают его финансово, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное "сопровождение" украинских преступлений, подчеркнули в МИД. Там добавили, что сегодня Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности на станции в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми обязательствами. В МИД также ждут реакции от гендиректора МАГАТЭ на обстрелы ВСУ. "Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", – предупредили в МИД. Напомним, 7 апреля ВСУ несколько раз подвергли атакам территорию ЗАЭС. В частности, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Охрана ЗАЭС также отразила украинские БПЛА, которые были направлены на пятый энергоблок.
https://ukraina.ru/20240408/1054377297.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2011409f034c9ab61d0c4d4351a0dba4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооруженные силы украины, магатэ, россия, украина, мид, запорожская аэс, терроризм, сво, всу
Новости, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Россия, Украина, МИД, Запорожская АЭС, терроризм, СВО, ВСУ
Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины
18:39 08.04.2024 (обновлено: 18:40 08.04.2024)
Украинский дрон-камикадзе, сбитый над крышей шестого энергоблока Запорожской АЭС не сдетонировал. Оборудование и кровля энергоблока не повреждены, сообщили 8 апреля в пресс-службе ЗАЭС
"Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока N6, был обезврежен, детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала" , – сказано в телеграм-канале станции.
В очередной раз на ЗАЭС напомнили, что атомная станция – это гражданский объект, который предназначен для генерации энергии. Её конструктив не рассчитан на ведение боевых действий.
"Такие воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям", – предупредила пресс-служба.
В МИД России жёстко раскритиковали действия Вооружённых сил Украины, назвав их ядерным терроризмом на который обязаны повлиять международные сообщества.
"Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", – говорится в заявлении российского ведомства.
Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданые, снабжают его финансово, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное "сопровождение" украинских преступлений, подчеркнули в МИД.
Там добавили, что сегодня Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности на станции в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми обязательствами.
В МИД также ждут реакции от гендиректора МАГАТЭ на обстрелы ВСУ.
"Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", – предупредили в МИД.
Напомним, 7 апреля ВСУ несколько раз подвергли
атакам территорию ЗАЭС. В частности, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Охрана ЗАЭС также отразила украинские БПЛА, которые были направлены на пятый энергоблок.