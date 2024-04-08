Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины - 08.04.2024 Украина.ру
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Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины
Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины - 08.04.2024 Украина.ру
Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины
Украинский дрон-камикадзе, сбитый над крышей шестого энергоблока Запорожской АЭС не сдетонировал. Оборудование и кровля энергоблока не повреждены, сообщили 8 апреля в пресс-службе ЗАЭС
2024-04-08T18:39
2024-04-08T18:40
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В очередной раз на ЗАЭС напомнили, что атомная станция – это гражданский объект, который предназначен для генерации энергии. Её конструктив не рассчитан на ведение боевых действий. "Такие воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям", – предупредила пресс-служба. В МИД России жёстко раскритиковали действия Вооружённых сил Украины, назвав их ядерным терроризмом на который обязаны повлиять международные сообщества. "Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", – говорится в заявлении российского ведомства. Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданые, снабжают его финансово, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное "сопровождение" украинских преступлений, подчеркнули в МИД. Там добавили, что сегодня Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности на станции в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми обязательствами. В МИД также ждут реакции от гендиректора МАГАТЭ на обстрелы ВСУ. "Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", – предупредили в МИД. Напомним, 7 апреля ВСУ несколько раз подвергли атакам территорию ЗАЭС. В частности, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Охрана ЗАЭС также отразила украинские БПЛА, которые были направлены на пятый энергоблок.
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Новости, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Россия, Украина, МИД, Запорожская АЭС, терроризм, СВО, ВСУ

Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины

18:39 08.04.2024 (обновлено: 18:40 08.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинский дрон-камикадзе, сбитый над крышей шестого энергоблока Запорожской АЭС не сдетонировал. Оборудование и кровля энергоблока не повреждены, сообщили 8 апреля в пресс-службе ЗАЭС
"Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока N6, был обезврежен, детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала" , – сказано в телеграм-канале станции.
В очередной раз на ЗАЭС напомнили, что атомная станция – это гражданский объект, который предназначен для генерации энергии. Её конструктив не рассчитан на ведение боевых действий.

"Такие воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям", – предупредила пресс-служба.

В МИД России жёстко раскритиковали действия Вооружённых сил Украины, назвав их ядерным терроризмом на который обязаны повлиять международные сообщества.
"Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", – говорится в заявлении российского ведомства.
Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданые, снабжают его финансово, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное "сопровождение" украинских преступлений, подчеркнули в МИД.
Там добавили, что сегодня Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности на станции в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми обязательствами.
В МИД также ждут реакции от гендиректора МАГАТЭ на обстрелы ВСУ.
"Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", – предупредили в МИД.
Напомним, 7 апреля ВСУ несколько раз подвергли атакам территорию ЗАЭС. В частности, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Охрана ЗАЭС также отразила украинские БПЛА, которые были направлены на пятый энергоблок.
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
14:49
Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией КиеваОбстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очень опасной провокацией с негативными последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля
 
НовостиВооруженные силы УкраиныМАГАТЭРоссияУкраинаМИДЗапорожская АЭСтерроризмСВОВСУ
 
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