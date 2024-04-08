https://ukraina.ru/20240408/1054386954.html

Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины

Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины - 08.04.2024 Украина.ру

Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на ЗАЭС, в МИД РФ указали на ядерный террор Украины

Украинский дрон-камикадзе, сбитый над крышей шестого энергоблока Запорожской АЭС не сдетонировал. Оборудование и кровля энергоблока не повреждены, сообщили 8 апреля в пресс-службе ЗАЭС

2024-04-08T18:39

2024-04-08T18:39

2024-04-08T18:40

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В очередной раз на ЗАЭС напомнили, что атомная станция – это гражданский объект, который предназначен для генерации энергии. Её конструктив не рассчитан на ведение боевых действий. "Такие воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям", – предупредила пресс-служба. В МИД России жёстко раскритиковали действия Вооружённых сил Украины, назвав их ядерным терроризмом на который обязаны повлиять международные сообщества. "Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", – говорится в заявлении российского ведомства. Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданые, снабжают его финансово, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное "сопровождение" украинских преступлений, подчеркнули в МИД. Там добавили, что сегодня Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности на станции в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми обязательствами. В МИД также ждут реакции от гендиректора МАГАТЭ на обстрелы ВСУ. "Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", – предупредили в МИД. Напомним, 7 апреля ВСУ несколько раз подвергли атакам территорию ЗАЭС. В частности, прилёты зафиксированы около столовой и грузового порта. Атакован энергоблок № 6 станции, в результате чего ранения получили три сотрудника. Охрана ЗАЭС также отразила украинские БПЛА, которые были направлены на пятый энергоблок.

https://ukraina.ru/20240408/1054377297.html

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новости, вооруженные силы украины, магатэ, россия, украина, мид, запорожская аэс, терроризм, сво, всу