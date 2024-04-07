Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ - 07.04.2024 Украина.ру
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Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ
Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ - 07.04.2024 Украина.ру
Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ
В воскресенье, 7 апреля, украинская армия атаковала территорию Запорожской АЭС, дроны ВСУ угодили в столовую и грузовой порт станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС
2024-04-07T14:47
2024-04-07T14:47
новости
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
обстрелы
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Отмечается, что за 20 минут до обстрела эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) делали плановый обход этой территории. Также в пресс-службе напомнили, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта. Обстрелы станции недопустимы, подчеркнули на ЗАЭС. Напомним, украинская армия систематически атакует территорию Запорожской АЭС, несмотря на возможные катастрофические последствия таких действий. Накануне, 5 апреля, ВСУ направили свои боевые дроны на грузовой порт и азотно-кислородную станцию. Пока критически важная инфраструктура не получила повреждений, несмотря на попытки киевских солдат.
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новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, обстрелы, сво, всу
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, обстрелы, СВО, ВСУ

Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ

14:47 07.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В воскресенье, 7 апреля, украинская армия атаковала территорию Запорожской АЭС, дроны ВСУ угодили в столовую и грузовой порт станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС
Отмечается, что за 20 минут до обстрела эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) делали плановый обход этой территории.
"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты (...) Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта", — говорится в телеграм-канале станции.
Также в пресс-службе напомнили, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта. Обстрелы станции недопустимы, подчеркнули на ЗАЭС.
Напомним, украинская армия систематически атакует территорию Запорожской АЭС, несмотря на возможные катастрофические последствия таких действий. Накануне, 5 апреля, ВСУ направили свои боевые дроны на грузовой порт и азотно-кислородную станцию. Пока критически важная инфраструктура не получила повреждений, несмотря на попытки киевских солдат.
22 марта, 10:16
Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
 
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