https://ukraina.ru/20240407/1054359750.html

Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ

Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ - 07.04.2024 Украина.ру

Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ

В воскресенье, 7 апреля, украинская армия атаковала территорию Запорожской АЭС, дроны ВСУ угодили в столовую и грузовой порт станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС

2024-04-07T14:47

2024-04-07T14:47

2024-04-07T14:47

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Отмечается, что за 20 минут до обстрела эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) делали плановый обход этой территории. Также в пресс-службе напомнили, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта. Обстрелы станции недопустимы, подчеркнули на ЗАЭС. Напомним, украинская армия систематически атакует территорию Запорожской АЭС, несмотря на возможные катастрофические последствия таких действий. Накануне, 5 апреля, ВСУ направили свои боевые дроны на грузовой порт и азотно-кислородную станцию. Пока критически важная инфраструктура не получила повреждений, несмотря на попытки киевских солдат.

https://ukraina.ru/20240322/1054035939.html

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новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, обстрелы, сво, всу