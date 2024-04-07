Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
В воскресенье, 7 апреля, украинская армия атаковала территорию Запорожской АЭС, дроны ВСУ угодили в столовую и грузовой порт станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС
Отмечается, что за 20 минут до обстрела эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) делали плановый обход этой территории.
"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты (...) Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта", — говорится в телеграм-канале станции.
Также в пресс-службе напомнили, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта. Обстрелы станции недопустимы, подчеркнули на ЗАЭС.
Напомним, украинская армия систематически атакует территорию Запорожской АЭС, несмотря на возможные катастрофические последствия таких действий. Накануне, 5 апреля, ВСУ направили свои боевые дроны на грузовой порт и азотно-кислородную станцию. Пока критически важная инфраструктура не получила повреждений, несмотря на попытки киевских солдат.
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