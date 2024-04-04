Легализовали тысячу мигрантов: задержаны экс-начальник московского ОВД и его сообщник - 04.04.2024 Украина.ру
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Легализовали тысячу мигрантов: задержаны экс-начальник московского ОВД и его сообщник
Легализовали тысячу мигрантов: задержаны экс-начальник московского ОВД и его сообщник - 04.04.2024 Украина.ру
Легализовали тысячу мигрантов: задержаны экс-начальник московского ОВД и его сообщник
В Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции. Об этом сообщил телеграм-канал Baza
2024-04-04T13:41
2024-04-04T13:42
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"В Москве задержан бывший глава ОВД "Коммунарский" полковник Андрей Тургенев. Его подозревают в организации незаконной миграции", - говорится в сообщении.Сотрудники ФСБ арестовали Тургенева вечером 3 апреля. Вместе с ним был задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Маган, сообщил источник.По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Полицейские нелегально помогли зарегистрироваться более чем тысяче мигрантам, пишет Baza. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Организация незаконной миграции".Сам Тургенев в феврале 2024 года ушёл на пенсию.Журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ сообщили, что Тургенев уволен из ОВД. Другой действующий сотрудник отстранен от исполнения своих обязанностей. Если его вина подтвердится, то он также будет уволен и понесет наказание в установленном порядке.Коммунарка — посёлок в составе поселения Сосенского в городе Москве. Расположен в 4 км от МКАД по Калужскому шоссе.Бывший глава поселения Сосенское города Москва, председатель местного общественного движения "Гражданский союз поселения Сосенское" Кирилл Бармашев в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию."Круги по воде продолжают расходиться. А я все думал, а что это нашему отделу полиции была не интересна база резиновых квартир, которую мы формировали.... Ведь в своё время после разговора с Тургеневым, когда он говорил, что продолжение содержания сайта им не нужно, мы его свернули...." - написал Бармашев."Видите ли - "самый загруженный МВД". Как не вспомнить: "за деньги - да"", "Не успел убежать", "Какое замечательное утро", - отреагировали жители Коммунарки.Накануне разгорелся скандал, когда мигрантке выдали сертификат о знании русского языка, которого она не знает. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова не понимала.В правозащитном центре "Сорок сороков" заявили, что работника, который снял на видео мигрантку, не понимавшую ни слова по-русски, якобы уволили.Официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк 27 марта сообщила о раскрытии нелегального канала миграции в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции установили, что коммерческая организация проводила тестирование иностранцев на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ.
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новости, москва, россия, мвд, фсб, мигранты, миграционный кризис, миграция
Новости, Москва, Россия, МВД, ФСБ, мигранты, миграционный кризис, миграция

Легализовали тысячу мигрантов: задержаны экс-начальник московского ОВД и его сообщник

13:41 04.04.2024 (обновлено: 13:42 04.04.2024)
 
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
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В Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции. Об этом сообщил телеграм-канал Baza
"В Москве задержан бывший глава ОВД "Коммунарский" полковник Андрей Тургенев. Его подозревают в организации незаконной миграции", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ арестовали Тургенева вечером 3 апреля. Вместе с ним был задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Маган, сообщил источник.
По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.
Полицейские нелегально помогли зарегистрироваться более чем тысяче мигрантам, пишет Baza. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Организация незаконной миграции".
Сам Тургенев в феврале 2024 года ушёл на пенсию.
Журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ сообщили, что Тургенев уволен из ОВД. Другой действующий сотрудник отстранен от исполнения своих обязанностей. Если его вина подтвердится, то он также будет уволен и понесет наказание в установленном порядке.
Коммунарка — посёлок в составе поселения Сосенского в городе Москве. Расположен в 4 км от МКАД по Калужскому шоссе.
Бывший глава поселения Сосенское города Москва, председатель местного общественного движения "Гражданский союз поселения Сосенское" Кирилл Бармашев в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию.
"Круги по воде продолжают расходиться. А я все думал, а что это нашему отделу полиции была не интересна база резиновых квартир, которую мы формировали.... Ведь в своё время после разговора с Тургеневым, когда он говорил, что продолжение содержания сайта им не нужно, мы его свернули...." - написал Бармашев.
"Видите ли - "самый загруженный МВД". Как не вспомнить: "за деньги - да"", "Не успел убежать", "Какое замечательное утро", - отреагировали жители Коммунарки.
Накануне разгорелся скандал, когда мигрантке выдали сертификат о знании русского языка, которого она не знает. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова не понимала.
В правозащитном центре "Сорок сороков" заявили, что работника, который снял на видео мигрантку, не понимавшую ни слова по-русски, якобы уволили.
Официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк 27 марта сообщила о раскрытии нелегального канала миграции в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции установили, что коммерческая организация проводила тестирование иностранцев на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ.
29 марта, 14:32
"И так постоянно здесь": мигрантке зачли тест по русскому, которого она не знаетВ миграционном центре в Московской области женщина с сертификатом о знании русского языка на руках не понимала сотрудника. Видеозапись опубликовали авторы телеграм-канала "Многонационал", ее распространили в российском сегменте соцсетей утром 29 марта
 
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