https://ukraina.ru/20240408/1054382625.html

"Снимите розовые очки": украинская беженка рассказала о жизни в Нью-Йорке - Bloomberg

"Снимите розовые очки": украинская беженка рассказала о жизни в Нью-Йорке - Bloomberg - 08.04.2024 Украина.ру

"Снимите розовые очки": украинская беженка рассказала о жизни в Нью-Йорке - Bloomberg

Беженка с Украины Ксения Надвоцкая рассказала журналистам Bloomberg о жизни в Соединённых Штатах Америки и о своём решении вернуться домой

2024-04-08T17:27

2024-04-08T17:27

2024-04-08T17:27

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В начале специальной военной операции 35-летняя украинка вместе с сыном выехала из Киева в Румынию, следом в Польшу, Германию, Мексику. А после с сотней долларов в кармане волонтерская организация переправила её в Нью-Йорк.Украинка рассказала, что Америка всегда была недостижимой мечтой для неё. И, оказавшись там, не могла в это поверить.Полтора года она работала с медицинскими счетами за небольшую плату. Ксения жила в "тесных бруклинских квартирах", у неё не было времени учить английский или забирать сына из школы.Такой образ жизни привел к тому, что она начала принимать антидепрессанты, а также проводить сеансы с психотерапевтом.В конце 2023 года она решила вернуться на Украину."Я бы посоветовала всем, кто приезжает в Нью-Йорк, снять розовые очки. Вам приходится так много работать, чтобы оплачивать счета и расходы на жизнь. Чтобы получить водительские права. Для одинокого родителя с ребенком это невозможно", - говорит Надвоцкая.Беженцы с Украины часто жалуются на условия жизни в принимающей их стране.В январе журналисты "Страна.ua" написали историю украинской беженки, у которой власти Великобритании отняли 10-летнюю дочь. Поводом стал отказ беженки от предоставленного местными властями временного жилья. Ей предложили поселиться в хостеле, который, по словам беженки, кишел вшами, подкожными клещами и клопами.

https://ukraina.ru/20240110/1052616675.html

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