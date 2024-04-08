https://ukraina.ru/20240408/1054373539.html

Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля

Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля - 08.04.2024 Украина.ру

Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля

Украинские соцсети взбудоражило убийство военнослужащим подростка в Киеве. В Минобороны Украины будут работать аудиторы из НАТО. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-04-08T13:06

2024-04-08T13:06

2024-04-08T13:27

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Военнослужащий в Киеве убил подростка в центре Киева. Видео происшествия распространяется по сети."Первые секунды после убийства в Киеве. Местные СМИ публикуют подробности: компания из 9 несовершеннолетних приобрела слабоалкогольные напитки, а затем решила проехаться на фуникулере. В дверь вагончика за молодыми людьми зашел мужчина, который ко всем приставал и влез в разговор подростков, в том числе вопросами "Готовы ли они защищать Родину?". Когда вагончик остановился, Максим (погибший) выходил из компании подростков последним. К нему подошел упомянутый выше человек и сказал, что проверит, насколько Максим готов защищать Украину, начал толкать юношу, в результате чего тот упал, головой разбил стекло и порезал шею", - прокомментировал видео (18+) первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Он отметил, что напавший на молодого человека за две недели до этого стал фигурантом по делу о домашнем насилии."По последним данным, нападавший работает в полиции. Сообщается, что задержанный полицейский уже отстранен от выполнения своих обязанностей", - отметил Царёв.Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила, что начала руководство в уголовном производстве по произошедшему."Киевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона совершается процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели несовершеннолетнего во время конфликта на фуникулёре 07.04.2024. Во время стычки потерпевший головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резанных ран шеи, от которых умер до приезда медицинской помощи. Одного из участников 1994 года рождения, который является военнослужащим правоохранительного органа, задержали. Решается вопрос о сообщении о подозрении", - указывалось в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Аудиторы из НАТОПри Министерстве обороны Украины был создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет, в который помимо украинцев вошли внутренние аудиторы из государств - членов НАТО."Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств - членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту. Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в министерстве обороны, поддержанию высокого доверия общества к министерству как государственному учреждению. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал", - сообщило Минобороны Украины.В состав комитета вошли: руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, аналитик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли, руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd, член международного института внутренних аудиторов Джон Чесшир, международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM на Украине Манфред ван Кестерен, украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой министерства финансов Украины и Счётной палаты Руслана Рудницкая, заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир и государственный секретарь министерства обороны Украины Людмила Дараган.Ранее ряд западных и украинских СМИ не раз сообщал о проблемах с разворовыванием западной военной помощи, а также с тендерами, в которых были завышены цены.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 21 удар.На донецком направлении ВСУ совершили 13 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 63 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 гражданского лица, ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц, в т.ч. ребёнок — девочка 2017 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 17 жилых домостроений и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 мм, по Зайцево — один ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 25 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 6; Великие Копани — 3; Ольгино — 2; Малая Лепетиха — 3; Алёшки — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны. В результате атаки БпЛА ВСУ 1300 абонентов "Херсоноблэнерго" в трех населённых пунктах Херсонской области остались без света.Утром 8 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке ВСУ на мирных жителей региона."Движущийся по дороге молоковоз подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна", - отметил Гладков.Позднее он опубликовал сводку ударов по Белгородской области со стороны ВСУ за сутки.Также утром 8 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях атаки украинского дрона на один из объектов в области."Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал", - сообщил Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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хроники, эксклюзив, нато, вячеслав гладков, роман старовойт, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, олег царев