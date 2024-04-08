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"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву

"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву - 08.04.2024 Украина.ру

"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву

Отправка немецких военных в Литву, а также создание военной базы ФРГ в этой стране, станет продолжением нагнетания напряженности. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-04-08T12:59

2024-04-08T12:59

2024-04-08T12:59

литва

зарубежье

новости

германия

кремль

борис писториус

дмитрий песков

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Он подчеркнул, что Кремль относится к созданию базы в Литве негативно.Ранее в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих, назвав этот день "великим и важным для бундесвера". О том, что минобороны Германии решило разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение будет насчитывать почти пять тысяч солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

https://ukraina.ru/20231218/1052193028.html

литва

германия

кремль

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литва, зарубежье, новости, германия, кремль, борис писториус, дмитрий песков