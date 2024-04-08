"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054372592.html
"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву - 08.04.2024 Украина.ру
"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
Отправка немецких военных в Литву, а также создание военной базы ФРГ в этой стране, станет продолжением нагнетания напряженности. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-04-08T12:59
2024-04-08T12:59
литва
зарубежье
новости
германия
кремль
борис писториус
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
Он подчеркнул, что Кремль относится к созданию базы в Литве негативно.Ранее в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих, назвав этот день "великим и важным для бундесвера". О том, что минобороны Германии решило разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение будет насчитывать почти пять тысяч солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.
https://ukraina.ru/20231218/1052193028.html
литва
германия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
литва, зарубежье, новости, германия, кремль, борис писториус, дмитрий песков
Литва, Зарубежье, Новости, Германия, Кремль, Борис Писториус, Дмитрий Песков

"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву

12:59 08.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Отправка немецких военных в Литву, а также создание военной базы ФРГ в этой стране, станет продолжением нагнетания напряженности. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он подчеркнул, что Кремль относится к созданию базы в Литве негативно.

"Это продолжение нагнетания напряженности, создания очагов опасности для нас, у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности", - указал официальный представитель Кремля.

Ранее в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих, назвав этот день "великим и важным для бундесвера".
О том, что минобороны Германии решило разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение будет насчитывать почти пять тысяч солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.
18 декабря 2023, 11:58
Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 годуБригада бундесвера в Литве вступит в строй в 2025 году
 
ЛитваЗарубежьеНовостиГерманияКремльБорис ПисториусДмитрий Песков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО
13:38Интервенция на Украину. Почему для Запада в ней нет хорошего решения
13:20Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
13:06Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля
13:04Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом
12:59"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
12:57Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
12:11Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
12:08"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
12:07"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа
11:54Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
11:53Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
11:52Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
11:31Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв
10:29ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области
10:29Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
09:51Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область
09:46ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
09:42Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреля
08:50Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
Лента новостейМолния