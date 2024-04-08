https://ukraina.ru/20240408/1054372592.html
"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву - 08.04.2024 Украина.ру
"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
Отправка немецких военных в Литву, а также создание военной базы ФРГ в этой стране, станет продолжением нагнетания напряженности. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-04-08T12:59
2024-04-08T12:59
2024-04-08T12:59
литва
зарубежье
новости
германия
кремль
борис писториус
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
Он подчеркнул, что Кремль относится к созданию базы в Литве негативно.Ранее в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих, назвав этот день "великим и важным для бундесвера". О том, что минобороны Германии решило разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение будет насчитывать почти пять тысяч солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.
https://ukraina.ru/20231218/1052193028.html
литва
германия
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
литва, зарубежье, новости, германия, кремль, борис писториус, дмитрий песков
Литва, Зарубежье, Новости, Германия, Кремль, Борис Писториус, Дмитрий Песков
"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
Отправка немецких военных в Литву, а также создание военной базы ФРГ в этой стране, станет продолжением нагнетания напряженности. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он подчеркнул, что Кремль относится к созданию базы в Литве негативно.
"Это продолжение нагнетания напряженности, создания очагов опасности для нас, у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности", - указал официальный представитель Кремля.
Ранее в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих, назвав этот день "великим и важным для бундесвера".
О том, что минобороны Германии решило разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение будет насчитывать почти пять тысяч солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.