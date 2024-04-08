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Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область - 08.04.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область
Российские военнослужащие уничтожили РСЗО Vampire чешского производства, из которой Вооруженные силы Украины обстреливали Белгородскую область, сообщили 8 апреля в Минобороны РФ
2024-04-08T09:51
2024-04-08T09:51
2024-04-08T09:51
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Российские военнослужащие группировки прикрытия государственной границы расчётом реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили РСЗО Vampire. Из неё ВСУ несколько дней обстреливали Белгородскую область.Вражеская РСЗО "Вампир" уничтожена вместе с боекомплектом.Российское военное ведомство распространило видео поражения снарядами "Града" украинской РСЗО.РСЗО противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, в частности, Белгородскую область. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее рассказал РИА Новости, что в ночь на 6 апреля российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Он отметил, что там хранились снаряды "Вампир", которыми обстреливают Белгородскую область.
https://ukraina.ru/20240406/1054344097.html
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новости, вооруженные силы украины, белгородская область, россия, украина, всу, рсзо, рсзо 9к51 "град", вс рф, минобороны рф, обстрелы
Новости, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия, Украина, ВСУ, РСЗО, РСЗО 9К51 "Град", ВС РФ, Минобороны РФ, обстрелы
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область
Российские военнослужащие уничтожили РСЗО Vampire чешского производства, из которой Вооруженные силы Украины обстреливали Белгородскую область, сообщили 8 апреля в Минобороны РФ