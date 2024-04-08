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Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область

Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область - 08.04.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область

Российские военнослужащие уничтожили РСЗО Vampire чешского производства, из которой Вооруженные силы Украины обстреливали Белгородскую область, сообщили 8 апреля в Минобороны РФ

2024-04-08T09:51

2024-04-08T09:51

2024-04-08T09:51

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Российские военнослужащие группировки прикрытия государственной границы расчётом реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили РСЗО Vampire. Из неё ВСУ несколько дней обстреливали Белгородскую область.Вражеская РСЗО "Вампир" уничтожена вместе с боекомплектом.Российское военное ведомство распространило видео поражения снарядами "Града" украинской РСЗО.РСЗО противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, в частности, Белгородскую область. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее рассказал РИА Новости, что в ночь на 6 апреля российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Он отметил, что там хранились снаряды "Вампир", которыми обстреливают Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20240406/1054344097.html

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новости, вооруженные силы украины, белгородская область, россия, украина, всу, рсзо, рсзо 9к51 "град", вс рф, минобороны рф, обстрелы