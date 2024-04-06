https://ukraina.ru/20240406/1054344097.html
Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ
Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру
Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ
В ночь на субботу, 6 апреля, российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-04-06T10:02
2024-04-06T10:02
2024-04-06T10:02
новости
белгородская область
харьков
чехия
вооруженные силы украины
рсзо
склады
уничтожение
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Киевский режим регулярно атакует российские регионы. Чаще всего под огонь попадают приграничные регионы. Белгородская область в их числе.Так, утром 6 апреля ВСУ в результате обстрела ВСУ в Белгороде оказались повреждены 12 многоквартирных домов, а также были выбиты окна в детской поликлинике. А в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" были сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью."Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в публикации ведомства.
https://ukraina.ru/20240406/1054343087.html
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новости, белгородская область, харьков, чехия, вооруженные силы украины, рсзо, склады, уничтожение
Новости, Белгородская область, Харьков, Чехия, Вооруженные силы Украины, РСЗО, склады, уничтожение
Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ
В ночь на субботу, 6 апреля, российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Наша агентура из Харькова уверена: там хранились снаряды Вампир" для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область", - сказал Лебедев.
Киевский режим регулярно атакует российские регионы. Чаще всего под огонь попадают приграничные регионы. Белгородская область в их числе.
Так, утром 6 апреля ВСУ в результате обстрела ВСУ в Белгороде оказались повреждены 12 многоквартирных домов, а также были выбиты окна в детской поликлинике. А в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" были сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью.
"Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в публикации ведомства.