Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240406/1054344097.html
Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ
Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ - 06.04.2024 Украина.ру
Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ
В ночь на субботу, 6 апреля, российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-04-06T10:02
2024-04-06T10:02
новости
белгородская область
харьков
чехия
вооруженные силы украины
рсзо
склады
уничтожение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/14/1033781405_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_6079bc2f30362fa8b78b320a4203417e.jpg
Киевский режим регулярно атакует российские регионы. Чаще всего под огонь попадают приграничные регионы. Белгородская область в их числе.Так, утром 6 апреля ВСУ в результате обстрела ВСУ в Белгороде оказались повреждены 12 многоквартирных домов, а также были выбиты окна в детской поликлинике. А в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" были сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью."Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в публикации ведомства.
https://ukraina.ru/20240406/1054343087.html
белгородская область
харьков
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103378/14/1033781405_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_f54cb95fd1f17e0023bf287da146a155.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, харьков, чехия, вооруженные силы украины, рсзо, склады, уничтожение
Новости, Белгородская область, Харьков, Чехия, Вооруженные силы Украины, РСЗО, склады, уничтожение

Бандеровцы обстреливали ими Белгородскую область: в Харькове уничтожен склад чешских "Вампиров" ВСУ

10:02 06.04.2024
 
© commons.wikimedia.orgРСЗО Вампир
РСЗО Вампир - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© commons.wikimedia.org
Читать в
В ночь на субботу, 6 апреля, российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Наша агентура из Харькова уверена: там хранились снаряды Вампир" для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область", - сказал Лебедев.
Киевский режим регулярно атакует российские регионы. Чаще всего под огонь попадают приграничные регионы. Белгородская область в их числе.
Так, утром 6 апреля ВСУ в результате обстрела ВСУ в Белгороде оказались повреждены 12 многоквартирных домов, а также были выбиты окна в детской поликлинике. А в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десять снарядов украинской РСЗО "Вампир" были сбиты комплексами ПВО над Белгородской областью.
"Утром шестого апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в публикации ведомства.
09:27
ВСУ атаковали Белгородскую областьВ столице Белгородской области в результате атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, а также выбиты окна в детской поликлинике. Есть повреждения и в поселке Дубовое, сообщил утром 6 апреля губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале
 
НовостиБелгородская областьХарьковЧехияВооруженные силы УкраиныРСЗОскладыуничтожение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Александер Стубб, биография
13:45Кость Бондаренко: кто он
13:30Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"
13:00"Украины уже нет и больше не будет". Украинские эксперты о коэффициенте необратимости и лжи Зеленского
13:00Сырский об обстановке на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 апреля
13:00ВС РФ уничтожили десант ВСУ, пытавшийся форсировать Днепр
12:28"Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался Зеленский
11:55В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин
11:39"Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВО
11:33"Я думал, не доживу до утра". Харьковчанин рассказал, как прокололся на "палянице" и флаге СССР
11:11"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России
11:04Особый предмет - судьба армии и природных ресурсов: в Крыму заявили, что Киев идет по пути Германии
10:55"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах
10:50Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков
10:50Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане
10:45Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта
10:40Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы
10:38Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУ
10:35Повестки не понадобятся. Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию на Украине
10:35"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казни
Лента новостейМолния