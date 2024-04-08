ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times - 08.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times - 08.04.2024 Украина.ру
ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
Несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников
2024-04-08T09:46
2024-04-08T09:47
электричество
энергетика
новости
украина
россия
укрэнерго
дтэк
харьковская область
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"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области..., были почти полностью разрушены", - говорится в материале.По словам украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, "хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов".Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК информировал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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электричество, энергетика, новости, украина, россия, укрэнерго, дтэк, харьковская область
электричество, энергетика, Новости, Украина, Россия, Укрэнерго, ДТЭК, Харьковская область

ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times

09:46 08.04.2024 (обновлено: 09:47 08.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом
Первая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников
"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области..., были почти полностью разрушены", - говорится в материале.
По словам украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, "хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов".
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций.
Украинский энергохолдинг ДТЭК информировал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций.
Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 20:37
Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго" В 2023 году задолженность "Укрэнерго" перед участниками на балансирующем рынке электроэнергии выросла на 44% и достигла 18,4 миллиардов гривен. В связи с этим строительство распределённой генерации на Украине значительно затруднено, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
 
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