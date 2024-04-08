https://ukraina.ru/20240408/1054368366.html
ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times - 08.04.2024 Украина.ру
ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
Несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников
2024-04-08T09:46
2024-04-08T09:46
2024-04-08T09:47
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укрэнерго
дтэк
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"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области..., были почти полностью разрушены", - говорится в материале.По словам украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, "хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов".Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК информировал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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Украина.ру
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электричество, энергетика, новости, украина, россия, укрэнерго, дтэк, харьковская область
электричество, энергетика, Новости, Украина, Россия, Укрэнерго, ДТЭК, Харьковская область
ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
09:46 08.04.2024 (обновлено: 09:47 08.04.2024)
Несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников
"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области..., были почти полностью разрушены", - говорится в материале.
По словам украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, "хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов".
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций.
Украинский энергохолдинг ДТЭК информировал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций.
Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.