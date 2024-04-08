https://ukraina.ru/20240408/1054368366.html

ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times

ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times - 08.04.2024 Украина.ру

ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times

Несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников

2024-04-08T09:46

2024-04-08T09:46

2024-04-08T09:47

электричество

энергетика

новости

украина

россия

укрэнерго

дтэк

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101139/06/1011390617_0:18:3457:1963_1920x0_80_0_0_f363a3d76b5d23c354bd9d52ec21a3a1.jpg

"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области..., были почти полностью разрушены", - говорится в материале.По словам украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, "хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов".Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК информировал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ukraina.ru/20240401/1054244825.html

украина

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

электричество, энергетика, новости, украина, россия, укрэнерго, дтэк, харьковская область