"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17 - 08.04.2024 Украина.ру
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"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17
"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17 - 08.04.2024 Украина.ру
"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17
Новая роботизированная система на базе АГС-17 может стрелять очередями. Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-04-08T03:20
2024-04-08T03:20
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Ранее украинские источники разместили в интернете фото- и видеоматериалы о том, как ВС РФ при штурме Бердычей за Авдеевкой впервые применили в бою роботизированную систему, оснащенную АГС-17 (автоматический станковый гранатомет).Под Бердычами со стороны ВС РФ действительно было опытное боевое применение вновь созданной автоматизированной платформы на базе АГС-17, способной вести огонь на дистанции до километра, рассказал эксперт.Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Это позволяет решить главную задачу – сберечь жизни российских бойцов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, авдеевка, всу, донбасс, робот, граната, поражение, сво, днр, вс рф
Новости, Россия, Авдеевка, ВСУ, Донбасс, робот, граната, поражение, СВО, ДНР, ВС РФ

"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17

03:20 08.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Новая роботизированная система на базе АГС-17 может стрелять очередями. Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее украинские источники разместили в интернете фото- и видеоматериалы о том, как ВС РФ при штурме Бердычей за Авдеевкой впервые применили в бою роботизированную систему, оснащенную АГС-17 (автоматический станковый гранатомет).
Под Бердычами со стороны ВС РФ действительно было опытное боевое применение вновь созданной автоматизированной платформы на базе АГС-17, способной вести огонь на дистанции до километра, рассказал эксперт.
"Она (роботизированная система на базе АГС-17. - Ред.) может стрелять очередями. Емкость ее перезаряжаемого механизма составляет 29 гранат. Радиус сплошного поражения каждой гранаты (когда там ничего не может выжить) составляет 7–8 метров. Во время испытаний один такой залп мог уничтожить пехотный батальон на марше", - отметил Насонов.
Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Это позволяет решить главную задачу – сберечь жизни российских бойцов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.ру
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 04:17
Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в ПолтавуСегодняшний Харьков – это 1,2–1,3 миллиона человек. Даже если оттуда многие выехали, то вместо них приехали жители Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, где края линии боевого соприкосновения близки
 
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