"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17
Новая роботизированная система на базе АГС-17 может стрелять очередями. Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее украинские источники разместили в интернете фото- и видеоматериалы о том, как ВС РФ при штурме Бердычей за Авдеевкой впервые применили в бою роботизированную систему, оснащенную АГС-17 (автоматический станковый гранатомет).
Под Бердычами со стороны ВС РФ действительно было опытное боевое применение вновь созданной автоматизированной платформы на базе АГС-17, способной вести огонь на дистанции до километра, рассказал эксперт.
"Она (роботизированная система на базе АГС-17. - Ред.) может стрелять очередями. Емкость ее перезаряжаемого механизма составляет 29 гранат. Радиус сплошного поражения каждой гранаты (когда там ничего не может выжить) составляет 7–8 метров. Во время испытаний один такой залп мог уничтожить пехотный батальон на марше", - отметил Насонов.
Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Это позволяет решить главную задачу – сберечь жизни российских бойцов, заключил собеседник издания.
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