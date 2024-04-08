https://ukraina.ru/20240408/1054339889.html

"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17

"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17 - 08.04.2024 Украина.ру

"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17

Новая роботизированная система на базе АГС-17 может стрелять очередями. Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-04-08T03:20

2024-04-08T03:20

2024-04-08T03:20

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Ранее украинские источники разместили в интернете фото- и видеоматериалы о том, как ВС РФ при штурме Бердычей за Авдеевкой впервые применили в бою роботизированную систему, оснащенную АГС-17 (автоматический станковый гранатомет).Под Бердычами со стороны ВС РФ действительно было опытное боевое применение вновь созданной автоматизированной платформы на базе АГС-17, способной вести огонь на дистанции до километра, рассказал эксперт.Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Это позволяет решить главную задачу – сберечь жизни российских бойцов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240405/1054310799.html

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авдеевка

донбасс

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новости, россия, авдеевка, всу, донбасс, робот, граната, поражение, сво, днр, вс рф