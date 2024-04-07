Западная Украина за минувшую неделю: Многоэтажки вместо ЛАЗа и чешские поезда на железных дорогах региона
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© Фото : коллаж Украина.Ру
Львовский автобусный завод ранее был крупнейшим предприятием Советского Союза по выпуску автобусов. Однако после последнего "майдана" ЛАЗ признали банкротом, а сейчас на его месте готовят жилую застройку.
На месте корпусов ЛАЗа вырастут жилые кварталы
Новым владельцем легендарного "Львовского автобусного завода" (ЛАЗ) стало ООО "Львовинвестактив", сообщили львовские СМИ. Эта фирма входит в бизнес-группу семьи Луцких из Ивано-Франковска, которая является владельцем известной в городе строительной компании "Благо". Очевидно, что никаких транспортных средств девелоперы с Прикарпатья выпускать не собираются.
ЛАЗ ранее являлся крупнейшим предприятием СССР по выпуску автобусов городского, пригородного и туристического назначения, позже выпускал также троллейбусы. ЛАЗ приватизировали в 2001 году, более 70% акций предприятия выкупило связанное с российским бизнесменом Игорем Чуркиным ООО "Сил-Авто".
После приватизации завод продолжал работу, но значительно уменьшил масштабы производства, частично перенесенного в город Каменское (Днепропетровская область). ЛАЗ выиграл тендер на общественный транспорт для городов-хозяев Евро-2012, и даже частично выполнил контракт, однако в 2014 году хозяйственный суд Львовской области признал завод банкротом. Реальной причиной этого было российское гражданство собственника.
В 2015 году прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом ЛАЗ, а в Верховной Раде появились инициативы национализации завода. В 2016 году владельцами ряда объектов недвижимости ЛАЗа стали фирмы Таисии Саниной, жены Игоря Чуркина. В 2019 году депутаты Львовского горсовета потребовали наложить арест на незаконно отчужденные помещения ЛАЗа и заявляли, что право собственности на помещения завода площадью более 20 тысяч кв. м зарегистрировано за неизвестными лицами незаконным способом.
При этом с 2020 года перерегистрированное в Каменском ООО "Львовские автобусные заводы" находилось в процессе банкротства. А в ноябре 2022 года Укрэксимбанк выставил на продажу долговые обязательства Львовского автобусного завода.
Ситуация изменилась в апреле 2023 года, когда хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил план санации ЛАЗ. Он предусматривал привлечение нового инвестора – ООО "Львовинвестактив", и исключение из состава владельцев двух ликвидированных компаний, не имевших правопреемников.
Инвестор, вливший в компанию 82 миллиона гривен, сумел также погасить все признанные судом долги ЛАЗ на сумму 178,65 млн грн (в частности, 86,8 млн грн перед Укрэксимбанком). После этого в декабре 2023 года "Львовинвестактив" стал мажоритарным владельцем ЛАЗ, его доля составляла 57,58%.
В конце марта 2024 Лычаковский районный суд Львова и Печерский суд Киева отменили аресты на имущество завода. Таким образом, ныне в уставный капитал ЛАЗа вошли деньги ООО "Львовинвестактив" и более 30 различных зданий завода на улице Стрыйской, 45 во Львове. Однако очевидно, что новые владельцы ЛАЗа не планируют возобновлять производство автобусов, а просто снесут эти сооружения и застроят освободившиеся земельные участки жилой и торговой недвижимостью.
Ведь ООО "Львивинвестактив" основано год назад инвестиционным фондом "Хайф", принадлежащим жителю Ивано-Франковска Андрею Луцкому (именно он указан конечным бенефициарным владельцем ЛАЗа в судебном реестре и данных сервиса YouControl). Основной вид деятельности "Львовинвестактива" – строительство жилых и нежилых зданий. Андрей Луцкий также является совладелцем ивано-франковских строительной и инвестиционной компаний "Благо", в его собственности находится ещё ряд компаний, связанных со строительством и инвестициями.
Компания "Благо" – один из крупнейших застройщиков не только в Ивано-Франковске, но и во всей Западной Украине. Отчитываясь за свою деятельность в 2022-2023 годах, компания сообщила о вводе в эксплуатацию 33 секций в 8 жилых комплексах, а также о начале строительства 20 секций в 7 жилых комплексах в Ивано-Франковске и его пригородах. Один из этих комплексов – U ONE, позиционируемый в качестве "квартала комфорт-класса", – строится на месте бывших корпусов радиозавода "Позитрон".
Трудно сказать, насколько комфортной может быть жизнь на месте бывшей промышленной зоны, однако опыт застройки подобных территорий у нового владельца ЛАЗа уже есть. При этом, по словам львовских комментаторов, Андрей Луцкий находится в нормальных отношениях и с мэром Львова Садовым, и с главой Львовской областной военной администрации Козицким. То есть с разрешениями на строительство проблем у девелопера не будет.
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Чешский перевозчик рвется на железные дороги региона
Исполнительный директор чешского частного железнодорожного оператора RegioJet Якуб Свобода, находясь в Чопе, откуда его компания запустила прямой поезд в Прагу, поделился планами экспансии на Западной Украине. Речь идет не только о Закарпатской, но и Львовской области. Однако пока всё упирается в монополию "Укрзализныци".
В первую очередь чешский перевозчик заинтересован в продлении маршрута поезда Прага – Чоп до Мукачево. "Я повторю то, что уже сказал владелец RegioJet Радым Янчура: мы готовы инвестировать определенные средства в инфраструктуру на Украине, в частности, в восстановление электрификации участка европейской колеи Мукачево – Чоп", – отметил Якуб Свобода в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Он сообщил, что говорил с украинской стороной о возможности строительства колеи европейского формата от Чопа до Ужгорода и, соответственно, электрификацию линии до Ужгорода в будущем. По его словам, есть вероятность, что строительство евроколеи на этом направлении начнется до конца этого года, и это даст возможность RegioJet организовать также маршрут от Праги до Ужгорода.
"Как только будет построена евроколея до Ужгорода, электрификация может произойти за один-два года. RegioJet очень серьезно настроен в вопросе реализации этого проекта. Могу заверить" – заявил он.
Стоит напомнить, что территория нынешней Закарпатской области в межвоенный период входила в состав Чехословацкой республики, и в те времена существовали поезда Мукачево – Прага и Ужгород – Прага. Но если запустить их сейчас, то де-факто чешский перевозчик будет осуществлять внутренние рейсы в Украине на отрезках Мукачево – Чоп и Ужгород – Чоп.
Однако основное направление деятельности RegioJet – это всё-таки рейсы из Украины в страны Европейского Союза. Чешский перевозчик рассчитывает не только на Закарпатье, но и на Львов, где пассажиров гораздо больше. Однако "Укрзализныця" блокирует запуск поезда Киев – Берлин с пересадкой на станции Мостиска-2 (граница Украины с Польшей). Переговоры о создании специального терминала на этой станции, который готовы за свой счет построить чехи, заморожены.
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"Это очень важный проект, реализация которого позволит нам приблизить запуск сообщения Киев – Берлин, а также расширит возможность других наших направлений. Я бы сказал, что этот проект скорее заморожен: в сентябре прошлого года мы направили "Укрзализныце" соответствующие предпроектные расчеты и технические решения, но с тех пор никаких действий не произошло. Мы хотели бы вернуться к нему так быстро, как только это возможно", – сказал Якуб Свобода.
По его словам, торможение этого проекта – "настоящая загадка", ведь он нужен, прежде всего, украинским гражданам, которые благодаря его реализации получат гораздо больше возможностей для путешествий в ЕС. Более того, чешская компания задекларировала готовность инвестировать в этот проект, то есть это дополнительные средства для украинской экономики, – ведь реализовать его будут украинские подрядчики.
"Преимуществом предлагаемого нами проекта является скорость его реализации. При правильной организации процесса проектирование и строительство пассажирской инфраструктуры займет четыре месяца. То есть, если мы получим содействие со стороны наших партнеров из "Укрзализныци", то уже в середине лета этого года наши поезда смогут доехать до станции Мостиска-2, и пассажиры смогут удобно и выгодно путешествовать как в Чешскую Республику, так и в Германию" – отметил исполнительный директор RegioJet.
Он подчеркнул, что планы "Укрзализныци" продлить европейскую колею от Мостиск до станции Скнилов во Львове требуют по крайней мере несколько лет на реализацию, а украинским гражданам нужно путешествовать уже сегодня.
"Мы сможем продолжить маршрут из Праги до станции Мостиска-2, а также открыть сообщение с Украины в Берлин и Ганновер. Все необходимые разрешения для прохождения поезда по этому маршруту по территории Польши и Германии мы уже получили. Более того, каждый наш поезд в Украине – это новые рабочие места в стране, ведь мы нуждаемся в услугах клининга, в перспективе – стирка белья, экипировка и т.д." – искренне пытается заинтересовать украинскую сторону чешский топ-менеджер.
Ответ ему дал один из украинских читателей, написавший в комментарии под интервью исполнительного директора RegioJet: "Если бы Вы направили в Укрзализныцю не проект, а мешок со взятками, всё бы давно работало".
Однако даже подобный подход не гарантирует успеха, ведь монополия "Укрзализныци" позволяет этой структуре зарабатывать как на европейских партнерах (она берет с RegioJet за аренду инфраструктуры в десять раз больше, чем в среднем по ЕС), так и на украинских пассажирах.
Для сравнения: стоимость билета в сидячем вагоне "Укрзализныци" второго класса по недавно открытому маршруту Рава-Русская – Варшава составляет 28 евро, его протяженность составляет 330 км. А на маршруте Чоп – Прага протяженностью в 810 км RegioJet просит за сидячие места 18,8 евро, и около 25 евро в спальных вагонах, причем в эти суммы входят ужин и завтрак. То есть в условиях военного положения украинский государственный оператор пытается содрать с сограждан три шкуры.