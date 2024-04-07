https://ukraina.ru/20240407/1054351938.html

Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области - 07.04.2024 Украина.ру

Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны украинской армии в районе харьковского аэропорта. Сокрушительный удар нанёс боевой дрон ВС РФ "Герань-2", который так и не смогли сбить, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедева, ссылаясь на своих коллег

2024-04-07T09:23

2024-04-07T09:23

2024-04-07T09:23

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По информации харьковского подполья, новая, но теперь уже уничтоженная система ПВО, работала громко, размеренно, но не успела поразить быструю российскую "Герань". Во втором предоставленном сообщении, харьковчане указывают другую вероятную цель удара ВС России. Напомним, официальные лица Киева в последнее время всё чаще говорят о том, что Украина остро нуждается в новых системах противовоздушной обороны. На встречах президента Украины с союзниками вопрос обеспечения ПВО стоит на первом месте. По словам киевского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские военные из-за отсутствия защиты неба, теряют позиции в зоне спецоперации. "По (солдатам ВСУ — Прим.ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — сказал он в интервью Financial Times. От российских снарядов невозможно скрыться и единственный способ противостоять — сбить бомбардировщик, для чего и нужно больше систем ПВО.

https://ukraina.ru/20240404/1054309364.html

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новости, харьков, вооруженные силы украины, спецоперация, сво, украина, всу, пво