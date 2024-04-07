Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области - 07.04.2024 Украина.ру
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Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области - 07.04.2024 Украина.ру
Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны украинской армии в районе харьковского аэропорта. Сокрушительный удар нанёс боевой дрон ВС РФ "Герань-2", который так и не смогли сбить, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедева, ссылаясь на своих коллег
2024-04-07T09:23
2024-04-07T09:23
новости
харьков
вооруженные силы украины
спецоперация
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украина
всу
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По информации харьковского подполья, новая, но теперь уже уничтоженная система ПВО, работала громко, размеренно, но не успела поразить быструю российскую "Герань". Во втором предоставленном сообщении, харьковчане указывают другую вероятную цель удара ВС России. Напомним, официальные лица Киева в последнее время всё чаще говорят о том, что Украина остро нуждается в новых системах противовоздушной обороны. На встречах президента Украины с союзниками вопрос обеспечения ПВО стоит на первом месте. По словам киевского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские военные из-за отсутствия защиты неба, теряют позиции в зоне спецоперации. "По (солдатам ВСУ — Прим.ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — сказал он в интервью Financial Times. От российских снарядов невозможно скрыться и единственный способ противостоять — сбить бомбардировщик, для чего и нужно больше систем ПВО.
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новости, харьков, вооруженные силы украины, спецоперация, сво, украина, всу, пво
Новости, Харьков, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО, Украина, ВСУ, ПВО

Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области

09:23 07.04.2024
 
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
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Российские военные уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны украинской армии в районе харьковского аэропорта. Сокрушительный удар нанёс боевой дрон ВС РФ "Герань-2", который так и не смогли сбить, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедева, ссылаясь на своих коллег

"Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами", – приводит его слова РИА Новости.

По информации харьковского подполья, новая, но теперь уже уничтоженная система ПВО, работала громко, размеренно, но не успела поразить быструю российскую "Герань". Во втором предоставленном сообщении, харьковчане указывают другую вероятную цель удара ВС России.
"Доброго утра. Харьков. Ночью беспилотник то ли прилетел по цели, то ли сбили его в районе аэропорта, но вот два факта: где-то там как раз жили всушники. (...) Факт два: пожар сопровождался характерными щелчками разрыва патронов к стрелковому или чему-то подобному", - написал харьковчанин.
Напомним, официальные лица Киева в последнее время всё чаще говорят о том, что Украина остро нуждается в новых системах противовоздушной обороны. На встречах президента Украины с союзниками вопрос обеспечения ПВО стоит на первом месте.
По словам киевского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские военные из-за отсутствия защиты неба, теряют позиции в зоне спецоперации.

"По (солдатам ВСУ — Прим.ред) массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — сказал он в интервью Financial Times.

От российских снарядов невозможно скрыться и единственный способ противостоять — сбить бомбардировщик, для чего и нужно больше систем ПВО.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 17:19
Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему мируНемедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"
 
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Заголовок открываемого материала
09:23Подполье сообщило о сокрушительном ударе ВС РФ по военному объекту ВСУ в Харьковской области
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