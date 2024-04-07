Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны России - 07.04.2024 Украина.ру
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Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны России
Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны России - 07.04.2024 Украина.ру
Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны России
Министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, которые положили начало диалога между Россией и Западом.
2024-04-07T10:42
2024-04-07T10:42
новости
россия
франция
сергей шойгу
запад
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Эксперт считает, что контакты с Западом будут возобновлены. В течении какого времени — вопрос, на который многие пытаются ответить с различных точек зрения, считает Андрей Кортунов. По его словам, ситуация на поле боя и предстоящие выборы в США — те самые факторы, которые влияют на диалог между Россией и Западом.Эксперт добавил, что существуют еще причины, опираясь на которые Запад принимает решения по поводу Украины и контактов с Россией.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html
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новости, россия, франция, сергей шойгу, запад
Новости, Россия, Франция, Сергей Шойгу, Запад

Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны России

10:42 07.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, которые положили начало диалога между Россией и Западом.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Эксперт считает, что контакты с Западом будут возобновлены. В течении какого времени — вопрос, на который многие пытаются ответить с различных точек зрения, считает Андрей Кортунов. По его словам, ситуация на поле боя и предстоящие выборы в США — те самые факторы, которые влияют на диалог между Россией и Западом.
“Любой военный конфликт заканчивается переговорами. Вопрос — когда это произойдет. Но, мне кажется, что сомнений быть не может, такие контакты нам нужны”, — подытожил Андрей Кортунов.
Эксперт добавил, что существуют еще причины, опираясь на которые Запад принимает решения по поводу Украины и контактов с Россией.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
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