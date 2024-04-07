Кортунов высказался о переговорном процессе между Россией и Западом
Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, будет ли продолжение переговорного процесса между Россией и Западом
"Думаю, рано или поздно такие контакты будут возобновлены в полном объёме. Любой военный конфликт заканчивается переговорами. Вопрос — когда это произойдет", - сказал он.
По его словам, по этому поводу существуют различные точки зрения.
"Некоторые считают, что все зависит от ситуации на поле боя. Конечно, Запад беспокоит положение, которое складывается для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это может стать стимулом для каких-то контактов. Другие полагают, что мы не должны ничего ждать вплоть до ноябрьских выборов в США. Тогда определиться, кто встанет во главе Америки на следующие 4 года, и только после этого американцы смогут принимать какие-то серьёзные решения", - объяснил Кортунов.
Он подчеркнул, что существует много факторов неопределенности, которые влияют на позицию Запада по поводу Украины и контактов в Россией.
"Но, мне кажется, что сомнений быть не может — такие контакты нам нужны", - подытожил он.
Полный текст интервью Ядерная война или ракеты на Польшу и Румынию. Андрей Кортунов о том, что ждет армии НАТО на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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