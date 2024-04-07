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Кортунов высказался о переговорном процессе между Россией и Западом

Кортунов высказался о переговорном процессе между Россией и Западом - 07.04.2024 Украина.ру

Кортунов высказался о переговорном процессе между Россией и Западом

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, будет ли продолжение переговорного процесса между Россией и Западом

2024-04-07T04:30

2024-04-07T04:30

2024-04-07T04:30

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"Думаю, рано или поздно такие контакты будут возобновлены в полном объёме. Любой военный конфликт заканчивается переговорами. Вопрос — когда это произойдет", - сказал он.По его словам, по этому поводу существуют различные точки зрения.Он подчеркнул, что существует много факторов неопределенности, которые влияют на позицию Запада по поводу Украины и контактов в Россией."Но, мне кажется, что сомнений быть не может — такие контакты нам нужны", - подытожил он.Полный текст интервью Ядерная война или ракеты на Польшу и Румынию. Андрей Кортунов о том, что ждет армии НАТО на Украине читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240326/1054117271.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, вооруженные силы украины, украина, нато, переговоры