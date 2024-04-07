"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ Малюке - 07.04.2024 Украина.ру
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"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ Малюке
"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ Малюке - 07.04.2024 Украина.ру
"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ Малюке
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Малюк* фактически признал причастность его спецслужбы к терактам и убийствам в РФ за последние годы.
2024-04-07T11:25
2024-04-07T11:25
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экстремизм
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Как Россия ответит на его признание, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.Он заявил, что дело главы СБУ носит процессуальный характер. По словам Александра Михайлова, это означает, что в отношении Малюка* возбуждено уголовное дело и идет расследование. Россия установила и доказала его участие в террористической деятельности.Эксперт, ссылаясь на российское законодательство, добавил, что Россия требует выдачи главы СБУ. Александр Михайлов также отметил — Украина не отдаст его, поэтому ситуация сможет разрешиться скорее всего после СВО.*Внесён в РФ в список экстремистов и террористовПолный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html
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новости, сбу, украина, терроризм, экстремизм, александр михайлов, фсб
Новости, СБУ, Украина, терроризм, экстремизм, Александр Михайлов, ФСБ

"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ Малюке

11:25 07.04.2024
 
© Василий МалюкВасилий Малюк
Василий Малюк
© Василий Малюк
Читать в
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Малюк* фактически признал причастность его спецслужбы к терактам и убийствам в РФ за последние годы.
Как Россия ответит на его признание, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 18:24
Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконыКогда крысу загоняешь в угол, она превращается в тигра. Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, кому предназначались бомбы с гексогеном в иконах
Он заявил, что дело главы СБУ носит процессуальный характер. По словам Александра Михайлова, это означает, что в отношении Малюка* возбуждено уголовное дело и идет расследование. Россия установила и доказала его участие в террористической деятельности.
“Толк будет тогда, когда мы Малюка* выцарапаем с Украины”, — заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
Эксперт, ссылаясь на российское законодательство, добавил, что Россия требует выдачи главы СБУ. Александр Михайлов также отметил — Украина не отдаст его, поэтому ситуация сможет разрешиться скорее всего после СВО.
*Внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиСБУУкраинатерроризмэкстремизмАлександр МихайловФСБ
 
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