Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины - 06.04.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины
Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины - 06.04.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины
Полумеры не смогут остановить террористический киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-04-06T10:25
2024-04-06T10:25
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России". "Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он."На мой взгляд, никакие полумеры тут нам не помогут. Я имею ввиду остановку СВО после освобождения Харькова и Одессы с сохранением пусть и отрезанного от моря, но действующего, недобитого гнезда терроризма", - сказал Фролов. Такой сценарий не спасет, увы, Россию от новых террористических атак со стороны СБУ и ГУР, резюмировал эксперт.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, харьков, сво, украина, россия, владлен татарский, украина.ру, снг, фсб
Новости, Одесса, Харьков, СВО, Украина, Россия, Владлен Татарский, Украина.ру, СНГ, ФСБ

Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины

10:25 06.04.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Полумеры не смогут остановить террористический киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России". "Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он.
"На мой взгляд, никакие полумеры тут нам не помогут. Я имею ввиду остановку СВО после освобождения Харькова и Одессы с сохранением пусть и отрезанного от моря, но действующего, недобитого гнезда терроризма", - сказал Фролов.
Такой сценарий не спасет, увы, Россию от новых террористических атак со стороны СБУ и ГУР, резюмировал эксперт.
Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиОдессаХарьковСВОУкраинаРоссияВладлен ТатарскийУкраина.руСНГФСБ
 
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