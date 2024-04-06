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Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины

Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины - 06.04.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как освобождение Харькова и Одессы не обезопасит РФ от Украины

Полумеры не смогут остановить террористический киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2024-04-06T10:25

2024-04-06T10:25

2024-04-06T10:25

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России". "Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он."На мой взгляд, никакие полумеры тут нам не помогут. Я имею ввиду остановку СВО после освобождения Харькова и Одессы с сохранением пусть и отрезанного от моря, но действующего, недобитого гнезда терроризма", - сказал Фролов. Такой сценарий не спасет, увы, Россию от новых террористических атак со стороны СБУ и ГУР, резюмировал эксперт.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.

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