https://ukraina.ru/20240404/1054287263.html

Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины

Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины - 04.04.2024 Украина.ру

Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины

Помните судьбу Владлена Татарского — не берите подарки у незнакомых благодетелей. Кто мог заказывать церковную утварь с гексогеном на Украине и каким образом могут быть организованы теракты в храмах России, в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2024-04-04T08:07

2024-04-04T08:07

2024-04-04T17:16

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Обвиняемый по делу о ввозе с Украины в Россию взрывчатки в иконах и церковной утвари был арестован на два месяца, говорится в судебной базе Псковского областного суда. Согласно постановлению суда, преступник обвиняется "в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору".— Кирилл Александрович, обвиняемый арестован. Что дальше?— Отлично, что ФСБ арестовала причастных к делу "взрывающихся икон". Теперь важно расследовать не только вершки, но и корешки. Важно понять, что террористический акт в "Крокус Сити Холле" был прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России. Украина является террористическим государством, готовим взрывать наши церкви и устроить "кровавую баню" в России. Кстати, на этом фоне разговоры о том, что мы готовы к новому "Стамбульскому формату", на мой взгляд, не совсем приемлемы. Точно так же, как сложно поверить в договороспособность Ермака и чистоту намерений министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, с которым общался глава нашего оборонного ведомства Сергей Шойгу. — Согласны ли вы с мнением отдельных экспертов, что теракт с использованием гексогена готовился к проведению в православном храме России?— Вы совершенно правы. Изготовленные "иконы-бомбы" должны были быть взорваны во время богослужений в храмах, когда там много людей. Похоже, планировалось (а возможно, и планируется) убить как можно больше православных христиан в Москве, куда направлялся адский груз. Например, на праздники Пасхи или Благовещения. Представьте, 27 икон, по сути, были готовы как взрывные устройства! В них оставалось только вставить взрыватель и подать сигнал на плату…— Как вы считаете, есть ли какой-то символизм в том, что взрывчатку хотели доставить именно в святой утвари?— Как видно из истории с "иконами-бомбами", в планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных. Очевиден и мотив. Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину.Там ключевые понятия были названы своими именами. Россия названа Катехоном, спецоперация (СВО) – Священной Войной, а малороссы и белорусы — русскими.Я лично думаю, если бы чудовищный теракт удалось осуществить, прозападные СМИ, которых, к сожалению, остается еще много в России, стали бы раскручивать "исламскую версию" трагедии с целью разжигания православно-исламского конфликта в нашей стране. Его погашение могло потребовать отзыва воинских частей с фронта.Слава богу, что ФСБ профессионально сработала. Однако угроза, что Запад руками своих подручных из Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Украины может организовать смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России, отнюдь не миновала. Такая опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью.На мой взгляд, никакие полумеры тут нам не помогут. Я имею в виду остановку СВО после освобождения Харькова и Одессы с сохранением пусть и отрезанного от моря, но действующего, недобитого гнезда терроризма. Такой сценарий не спасет, увы, Россию от новых террористических атак со стороны СБУ и ГУР.— Если церковная утварь стала средством транспортировки, кто мог быть получателем? То есть мы много говорим об исламском терроризме, а здесь получается, что есть законспирированные террористические ячейки в православной среде?— В Русской православной церкви (РПЦ) много священников-малороссов: они есть в Москве, Крыму находится две трети. Большинство из них — наши люди, горячо поддерживающие СВО, понимающие, что лишь такая операция может спасти православие на Украине и в целом в мире. Тем более что закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) вот-вот будет принят.Я очень хорошо знаю священников-малороссов и русинов. Это отцы Андрей Ткачев, Ростислав Ярема, Василий Биксей и другие. Я могу за них поручиться.Если говорить в целом, то предателем, на мой взгляд, может быть человек либеральных взглядов, живущий в России, или "филокатолик" в рясе.Второй вариант: могло произойти так, что священники-малороссы заказали церковную утварь в УПЦ в целях поддержки канонической церкви на Украине или по причине того, что там она дешевле, чем в Москве. А поставки взяли под контроль СБУ, их агентура могла вмешаться в процесс.Поэтому я думаю, что выявление заказчиков церковной утвари даст нам увидеть только часть картины.Однако, хорошо зная церковную и антицерковную среду, я предполагаю, кто мог придумать такое ужасное действо. Считаю, это изощренный униатский интеллектуал, до мозга костей ненавидящий Россию.Например, такой, как бывший архимандрит Кирилл (Говорун) — один из проектантов Православной церкви Украины (ПЦУ), который ранее занимал ключевые посты в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата и в Учебном Комитете РПЦ. Он, по сути, тратил церковные деньги на борьбу с РПЦ, закрывал статьи в поддержку украинской унии и автокефалии.— Как можно организовать теракт в храме?— Например, к молодому настоятелю храма в новом районе Москвы, куда ходят десятки тысяч людей, приходит некий благотворитель. Он говорит на церковном языке, дарит к Пасхе икону, которой в храме нет. Радостный батюшка, живущий вне политики и не подозревающий злого умысла, ставит святую вещь в храме. А потом она взрывается…При этом, что примечательно, в телеграм-каналах начинается истерия, что виноваты мусульмане. А настоящий преступник остается вне подозрений.— В нашем случае найдут виновных, как думаете?— Я верю в профессионализм и воцерковленность сотрудников ФСБ, ведущих следствие об "икона-бомбах". Потому что, будучи некомпетентными в церковных делах, такое дело не раскрыть и не дойти до заказчиков. Я лично готов помочь спецслужбам всем, чем смогу.Я также хотел бы обратиться к священникам: "Помните судьбу Владлена Татарского — не берите подарки у незнакомых благодетелей".

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html

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Анна Черкасова

интервью, фсб, сбу, рпц, владимир зеленский, россия, украина, запад, церковь, упц, икона, бомба, теракт, спецслужба