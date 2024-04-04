Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины - 04.04.2024 Украина.ру
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Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины
Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины - 04.04.2024 Украина.ру
Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины
Помните судьбу Владлена Татарского — не берите подарки у незнакомых благодетелей. Кто мог заказывать церковную утварь с гексогеном на Украине и каким образом могут быть организованы теракты в храмах России, в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-04-04T08:07
2024-04-04T17:16
интервью
фсб
сбу
рпц
владимир зеленский
россия
украина
запад
церковь
упц
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Обвиняемый по делу о ввозе с Украины в Россию взрывчатки в иконах и церковной утвари был арестован на два месяца, говорится в судебной базе Псковского областного суда. Согласно постановлению суда, преступник обвиняется "в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору".— Кирилл Александрович, обвиняемый арестован. Что дальше?— Отлично, что ФСБ арестовала причастных к делу "взрывающихся икон". Теперь важно расследовать не только вершки, но и корешки. Важно понять, что террористический акт в "Крокус Сити Холле" был прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России. Украина является террористическим государством, готовим взрывать наши церкви и устроить "кровавую баню" в России. Кстати, на этом фоне разговоры о том, что мы готовы к новому "Стамбульскому формату", на мой взгляд, не совсем приемлемы. Точно так же, как сложно поверить в договороспособность Ермака и чистоту намерений министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, с которым общался глава нашего оборонного ведомства Сергей Шойгу. — Согласны ли вы с мнением отдельных экспертов, что теракт с использованием гексогена готовился к проведению в православном храме России?— Вы совершенно правы. Изготовленные "иконы-бомбы" должны были быть взорваны во время богослужений в храмах, когда там много людей. Похоже, планировалось (а возможно, и планируется) убить как можно больше православных христиан в Москве, куда направлялся адский груз. Например, на праздники Пасхи или Благовещения. Представьте, 27 икон, по сути, были готовы как взрывные устройства! В них оставалось только вставить взрыватель и подать сигнал на плату…— Как вы считаете, есть ли какой-то символизм в том, что взрывчатку хотели доставить именно в святой утвари?— Как видно из истории с "иконами-бомбами", в планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных. Очевиден и мотив. Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину.Там ключевые понятия были названы своими именами. Россия названа Катехоном, спецоперация (СВО) – Священной Войной, а малороссы и белорусы — русскими.Я лично думаю, если бы чудовищный теракт удалось осуществить, прозападные СМИ, которых, к сожалению, остается еще много в России, стали бы раскручивать "исламскую версию" трагедии с целью разжигания православно-исламского конфликта в нашей стране. Его погашение могло потребовать отзыва воинских частей с фронта.Слава богу, что ФСБ профессионально сработала. Однако угроза, что Запад руками своих подручных из Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Украины может организовать смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России, отнюдь не миновала. Такая опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью.На мой взгляд, никакие полумеры тут нам не помогут. Я имею в виду остановку СВО после освобождения Харькова и Одессы с сохранением пусть и отрезанного от моря, но действующего, недобитого гнезда терроризма. Такой сценарий не спасет, увы, Россию от новых террористических атак со стороны СБУ и ГУР.— Если церковная утварь стала средством транспортировки, кто мог быть получателем? То есть мы много говорим об исламском терроризме, а здесь получается, что есть законспирированные террористические ячейки в православной среде?— В Русской православной церкви (РПЦ) много священников-малороссов: они есть в Москве, Крыму находится две трети. Большинство из них — наши люди, горячо поддерживающие СВО, понимающие, что лишь такая операция может спасти православие на Украине и в целом в мире. Тем более что закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) вот-вот будет принят.Я очень хорошо знаю священников-малороссов и русинов. Это отцы Андрей Ткачев, Ростислав Ярема, Василий Биксей и другие. Я могу за них поручиться.Если говорить в целом, то предателем, на мой взгляд, может быть человек либеральных взглядов, живущий в России, или "филокатолик" в рясе.Второй вариант: могло произойти так, что священники-малороссы заказали церковную утварь в УПЦ в целях поддержки канонической церкви на Украине или по причине того, что там она дешевле, чем в Москве. А поставки взяли под контроль СБУ, их агентура могла вмешаться в процесс.Поэтому я думаю, что выявление заказчиков церковной утвари даст нам увидеть только часть картины.Однако, хорошо зная церковную и антицерковную среду, я предполагаю, кто мог придумать такое ужасное действо. Считаю, это изощренный униатский интеллектуал, до мозга костей ненавидящий Россию.Например, такой, как бывший архимандрит Кирилл (Говорун) — один из проектантов Православной церкви Украины (ПЦУ), который ранее занимал ключевые посты в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата и в Учебном Комитете РПЦ. Он, по сути, тратил церковные деньги на борьбу с РПЦ, закрывал статьи в поддержку украинской унии и автокефалии.— Как можно организовать теракт в храме?— Например, к молодому настоятелю храма в новом районе Москвы, куда ходят десятки тысяч людей, приходит некий благотворитель. Он говорит на церковном языке, дарит к Пасхе икону, которой в храме нет. Радостный батюшка, живущий вне политики и не подозревающий злого умысла, ставит святую вещь в храме. А потом она взрывается…При этом, что примечательно, в телеграм-каналах начинается истерия, что виноваты мусульмане. А настоящий преступник остается вне подозрений.— В нашем случае найдут виновных, как думаете?— Я верю в профессионализм и воцерковленность сотрудников ФСБ, ведущих следствие об "икона-бомбах". Потому что, будучи некомпетентными в церковных делах, такое дело не раскрыть и не дойти до заказчиков. Я лично готов помочь спецслужбам всем, чем смогу.Я также хотел бы обратиться к священникам: "Помните судьбу Владлена Татарского — не берите подарки у незнакомых благодетелей".
https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html
https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html
https://ukraina.ru/20240403/1054281705.html
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Анна Черкасова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, фсб, сбу, рпц, владимир зеленский, россия, украина, запад, церковь, упц, икона, бомба, теракт, спецслужба
Интервью, ФСБ, СБУ, РПЦ, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Запад, Церковь, УПЦ, икона, бомба, теракт, спецслужба

Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины

08:07 04.04.2024 (обновлено: 17:16 04.04.2024)
 
© из личного архиваКирилл Фролов интервью
Кирилл Фролов интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Помните судьбу Владлена Татарского — не берите подарки у незнакомых благодетелей. Кто мог заказывать церковную утварь с гексогеном на Украине и каким образом могут быть организованы теракты в храмах России, в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Обвиняемый по делу о ввозе с Украины в Россию взрывчатки в иконах и церковной утвари был арестован на два месяца, говорится в судебной базе Псковского областного суда. Согласно постановлению суда, преступник обвиняется "в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору".
— Кирилл Александрович, обвиняемый арестован. Что дальше?
— Отлично, что ФСБ арестовала причастных к делу "взрывающихся икон". Теперь важно расследовать не только вершки, но и корешки. Важно понять, что террористический акт в "Крокус Сити Холле" был прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России.
Украина является террористическим государством, готовим взрывать наши церкви и устроить "кровавую баню" в России. Кстати, на этом фоне разговоры о том, что мы готовы к новому "Стамбульскому формату", на мой взгляд, не совсем приемлемы. Точно так же, как сложно поверить в договороспособность Ермака и чистоту намерений министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, с которым общался глава нашего оборонного ведомства Сергей Шойгу.
— Согласны ли вы с мнением отдельных экспертов, что теракт с использованием гексогена готовился к проведению в православном храме России?
— Вы совершенно правы. Изготовленные "иконы-бомбы" должны были быть взорваны во время богослужений в храмах, когда там много людей. Похоже, планировалось (а возможно, и планируется) убить как можно больше православных христиан в Москве, куда направлялся адский груз.
Например, на праздники Пасхи или Благовещения. Представьте, 27 икон, по сути, были готовы как взрывные устройства! В них оставалось только вставить взрыватель и подать сигнал на плату…
Кирилл Фролов
12 июля 2023, 16:54
Кирилл Фролов: кто онГлава Ассоциации Православных экспертов
— Как вы считаете, есть ли какой-то символизм в том, что взрывчатку хотели доставить именно в святой утвари?
— Как видно из истории с "иконами-бомбами", в планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных. Очевиден и мотив. Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину.
Там ключевые понятия были названы своими именами. Россия названа Катехоном, спецоперация (СВО) – Священной Войной, а малороссы и белорусы — русскими.
Я лично думаю, если бы чудовищный теракт удалось осуществить, прозападные СМИ, которых, к сожалению, остается еще много в России, стали бы раскручивать "исламскую версию" трагедии с целью разжигания православно-исламского конфликта в нашей стране. Его погашение могло потребовать отзыва воинских частей с фронта.
Слава богу, что ФСБ профессионально сработала. Однако угроза, что Запад руками своих подручных из Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Украины может организовать смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России, отнюдь не миновала. Такая опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью.
На мой взгляд, никакие полумеры тут нам не помогут. Я имею в виду остановку СВО после освобождения Харькова и Одессы с сохранением пусть и отрезанного от моря, но действующего, недобитого гнезда терроризма. Такой сценарий не спасет, увы, Россию от новых террористических атак со стороны СБУ и ГУР.
— Если церковная утварь стала средством транспортировки, кто мог быть получателем? То есть мы много говорим об исламском терроризме, а здесь получается, что есть законспирированные террористические ячейки в православной среде?
— В Русской православной церкви (РПЦ) много священников-малороссов: они есть в Москве, Крыму находится две трети. Большинство из них — наши люди, горячо поддерживающие СВО, понимающие, что лишь такая операция может спасти православие на Украине и в целом в мире. Тем более что закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) вот-вот будет принят.
Я очень хорошо знаю священников-малороссов и русинов. Это отцы Андрей Ткачев, Ростислав Ярема, Василий Биксей и другие. Я могу за них поручиться.
Если говорить в целом, то предателем, на мой взгляд, может быть человек либеральных взглядов, живущий в России, или "филокатолик" в рясе.
Второй вариант: могло произойти так, что священники-малороссы заказали церковную утварь в УПЦ в целях поддержки канонической церкви на Украине или по причине того, что там она дешевле, чем в Москве. А поставки взяли под контроль СБУ, их агентура могла вмешаться в процесс.
Поэтому я думаю, что выявление заказчиков церковной утвари даст нам увидеть только часть картины.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 18:24
Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконыКогда крысу загоняешь в угол, она превращается в тигра. Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, кому предназначались бомбы с гексогеном в иконах
Однако, хорошо зная церковную и антицерковную среду, я предполагаю, кто мог придумать такое ужасное действо. Считаю, это изощренный униатский интеллектуал, до мозга костей ненавидящий Россию.
Например, такой, как бывший архимандрит Кирилл (Говорун) — один из проектантов Православной церкви Украины (ПЦУ), который ранее занимал ключевые посты в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата и в Учебном Комитете РПЦ. Он, по сути, тратил церковные деньги на борьбу с РПЦ, закрывал статьи в поддержку украинской унии и автокефалии.
— Как можно организовать теракт в храме?
— Например, к молодому настоятелю храма в новом районе Москвы, куда ходят десятки тысяч людей, приходит некий благотворитель. Он говорит на церковном языке, дарит к Пасхе икону, которой в храме нет. Радостный батюшка, живущий вне политики и не подозревающий злого умысла, ставит святую вещь в храме. А потом она взрывается…
При этом, что примечательно, в телеграм-каналах начинается истерия, что виноваты мусульмане. А настоящий преступник остается вне подозрений.
— В нашем случае найдут виновных, как думаете?
— Я верю в профессионализм и воцерковленность сотрудников ФСБ, ведущих следствие об "икона-бомбах". Потому что, будучи некомпетентными в церковных делах, такое дело не раскрыть и не дойти до заказчиков. Я лично готов помочь спецслужбам всем, чем смогу.
Игорь Бедеров интервью - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Вчера, 16:09
Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, как бомбы с гексогеном в иконах беспрепятственно пересекли границы шести европейских государств
Я также хотел бы обратиться к священникам: "Помните судьбу Владлена Татарского — не берите подарки у незнакомых благодетелей".
 
ИнтервьюФСБСБУРПЦВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЗападЦерковьУПЦиконабомбатерактспецслужба
 
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