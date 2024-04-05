https://ukraina.ru/20240405/1054322392.html

"Пришло время отправить войска НАТО на Украину". О чём говорит и о чём не говорит Эдвард Люттвак

"Пришло время отправить войска НАТО на Украину". О чём говорит и о чём не говорит Эдвард Люттвак - 05.04.2024 Украина.ру

"Пришло время отправить войска НАТО на Украину". О чём говорит и о чём не говорит Эдвард Люттвак

Статью под вынесенным в заголовок названием опубликовал 4 апреля военный историк из США, специалист по международным отношениям Эдвард Люттвак. Это не просто рассуждения – Люттвак является политическим консультантом Госдепартамента и МО США, старшим советником Центра стратегических и международных исследований, а в прошлом он был советником Рейгана

2024-04-05T13:35

2024-04-05T13:35

2024-04-05T13:35

сша

нато

украина

россия

война

мнения

василий стоякин

джо байден

рональд рейган

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049489885_0:622:2049:1774_1920x0_80_0_0_d5abadad34806954940ebd58e8405f18.jpg.webp

В качестве площадки для размещения скандального материала был выбран аналитический портал UnHerd, который трудно отнести к популярным СМИ, но с которым Люттвак давно сотрудничает. В июле 2022 года Центр противодействия дезинформации при правительстве Украины объявил статьи Люттвака на этом портале "российской пропагандой", что само по себе является определённым "знаком качества".Как мы понимаем, призыв ввести войска на Украину "российской пропагандой" никак не является. С другой стороны, он решительно противоречит и американский политике "ограниченной эскалации". Президент Байден уже в этом году неоднократно заявлял, что американские войска не будут отправлены на Украину. Агрессивные же заявления президента Франции Макрона скорее направлены на европейскую аудиторию, в глазах которой он должен выглядеть человеком, перехватывающим лидерство в ЕС у Германии и США.Чем же руководствуется Люттвак?Начинает он с рассуждения о сущности ядерного оружия. По его мнению, "ядерное оружие слишком мощное, чтобы его можно было использовать в бою" и оно "является полезным средством сдерживания, его можно использовать только для ответного удара по предшествующему ядерному нападению – и никогда для достижения какой-либо победы".Таким образом "обнулив" российский ядерный потенциал, Люттвак переходит к украинскому конфликту.По его мнению, Украине не хватает солдат – существенно увеличить армию, численность которой составляет 800 тысяч, нельзя из-за дисбалансов в возрастном распределении населения, в то время как "российская армия уже превосходит украинскую по численности, и разрыв с каждым днём ​​становится всё больше".Откуда Люттвак взял эти данные, остаётся непонятным – по украинским данным, численность "сил обороны" (армии и строевых подразделений МВД) составляет свыше миллиона человек, в то время как численность ВС РФ, привлечённых к СВО, составляет, по оценкам украинской разведки, менее полумиллиона человек. Общая штатная численность ВС РФ, в соответствии с указом президента России от 25 августа 2022 года, составляет чуть более двух миллионов, но это – на всю огромную территорию от Калининграда до Камчатки.Вывод делается следующий:При этом США не могут использовать более 40 тыс. человек, уже находящихся в Европе, поскольку они опасаются обострения на Тайване. Так что решать вопрос придётся европейцам.Переформулируем сказанное Люттваком.1. Россия не применит ядерное оружие для победы на Украине, потому что это не принесёт победы, а поражение в СВО не представляет угрозы для существования России.По поводу первого мы скорее согласны – применение ТЯО выглядело осмысленным в условиях европейской войны, какой она представлялась в, например, "Красном шторме" Тома Клэнси – танковые клинья Советской Армии рвутся к Ла-Маншу, американская помощь не успевает (кстати, у Клэнси ядерное оружие не применяется). В условиях Украины применение ядерной бомбы для уничтожения украинского опорника фактически на своей же территории – странная идея.По поводу угрозы для России – Запад не скрывает особенно, что целью войны является не военное поражение России, а провоцирование внутриполитического кризиса, который приведёт к смене режима. При таком развитии событий повода для нанесения ответного ядерного удара по США вроде бы нет.2. Люттвак не говорит о последствиях поражения Украины, а это важно для понимания логики Запада.Для НАТО украинский конфликт является неприятным испытанием – они уже фактически втянулись в войну и на официальном уровне заявили, что достижение Россией хоть каких-то целей в войне для них неприемлемо. Легко предсказуемое поражение Украины поставит под вопрос способность НАТО гарантировать безопасность своим членам. Для Запада поражение на Украине было бы столь же болезненным, как в Корее (которую Люттвак упоминает) и во Вьетнаме (о котором Люттвак молчит). Причём Запад вовсе не в той форме, в какой он находился в 50-е и 70-е годы, глобальная гегемония США поставлена под вопрос…Разумеется, это не означает отсутствия возможностей для компромиссов. Как правило утверждается, что Западу достаточно сохранения независимости (но не территориальной целостности) Украины, а это уже основа для определённых соглашений.3. Люттвак не предполагает непосредственного участия войск стран НАТО в боевых действиях. Однако он лукавит.Совершенно очевидно, что размещённые на территории Украины войска стран НАТО будут выполнять те же функции, которые сейчас выполняют наёмники, и окажутся легитимной целью для российских ударов. То есть даже тыловая миссия без потерь не обойдётся. Но о потерях он не говорит. Интересно, почему?С одной стороны, он не хочет запугивать неизбежными жертвами европейских союзников, которые должны взять на себя основной груз расходов (в том числе – и живой силой).С другой стороны, пребывание значительных контингентов войск стран НАТО в тылу, откуда будут вытеснены войска украинские, содержит в себе намёк на оккупацию и раздел Украины. Можно даже представить себе мотивацию, по которой это будет представлено как "победа" Запада, но мы не будем делать за Люттвака эту работу, а сам Люттвак её публично тоже делать не будет, чтобы не напугать украинских "союзников"."Союзники", кстати, всё правильно понимают, потому повторяют, что им нужно только оружие, а иностранные военные контингенты на своей территории им не нужны.

https://ukraina.ru/20231221/1052308329.html

https://ukraina.ru/20240322/1054034353.html

https://ukraina.ru/20220921/1038903693.html

https://ukraina.ru/20240319/1053948197.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

сша, нато, украина, россия, война, мнения, василий стоякин, джо байден, рональд рейган, эммануэль макрон, ес, мвд