Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240405/1054320947.html
Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля
Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру
Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля
Над территорией России за ночь уничтожили 53 дрона. В телефоне одного из террористов из "Крокуса" нашли фото с украинскими военными
2024-04-05T09:44
2024-04-05T10:47
эксклюзив
хроники
украина
россия
курск
вооруженные силы украины
следственный комитет
ск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054320825_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_565e7b46311699d56aa5b3644178b741.jpg
О массированном налёте украинских беспилотников Минобороны РФ сообщило утром 5 апреля."В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БПЛА) края", – указывалось в сообщении Минобороны РФ.До этого, вечером 4 апреля, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил о том, что в Курске работает ПВО. Первое сообщение появилось в 21:23. Позднее губернатор сообщил, что после сбитого БПЛА было возгорание в районе центрального рынка.Спустя 20 минут атака повторилась."Сбито ещё три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место", – писал Старовойт в 21:46.Спустя некоторое время он сообщил о возгорании в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске. Пожар был локализован. Пострадавших не было.В 23:54 Старовойт сообщил о новой опасности атаки БПЛА.Утром губернатор Курской области сообщил о результатах атаки БПЛА на регион."Сегодня ночью в селе Коровяковка Глушковского района в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал. Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки. Окажем необходимую помощь собственникам имущества", – отметил он.Об атаках сообщал и губернатор Ростовской области Василий Голубев."В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", – написал он в своём телеграм-канале 01:31.Позднее он сообщил об уничтожении "более 40 целей" силами ПВО.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации украинского дрона в Энгельсе."В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", – отметил Бусаргин.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что в связи с участившимися атаками БПЛА встаёт вопрос о применении ПВО."Помимо крайне важных вопросов в антидронной борьбе, есть ещё один серьёзный нюанс, о котором широкие слои населения даже не догадываются... Это решение о применении оружия, когда дрон пролетает рядом населёнными пунктами. Да, на фоне беспредела ПВО ВСУ, где пусковые установки, по сути, прячут за живым щитом из своих граждан и ракеты при промахе регулярно лупашат по жилым домам, у нас крайне зарегулированна процедура принятия решения, чтоб никак не навредить мирным жителям", – отметил Васильев.По его словам, российская практика имеет положительные стороны."Да, это реально здорово, что, собственно, показывает практически полное отсутствие поражения своими ЗРК жилых домов в зоне работы ПВО, и что здорово выделяется на фоне работы ПВО ВСУ. Вот только в жизни есть нюансы. Например, когда зона малоэтажной застройки переходит одна в другую, и обнаруженный дрон экипаж не может сбить, ибо за открытие огня в направлении дрона его сгрызет прокуратура. А ещё разгонный блок у ЗРК "Панцирь" имеет приличную скорость и летит после отделения по принципу "на кого бог пошлёт". Поэтому сектора стрельбы приходится размечать в том числе с учётом этого. И вот тут возникает дилемма: что делать, если дрон был обнаружен, но он в секторе над населёнкой? Сбить его и рисковать тем, что разгонник либо снаряды зенитного автомата прилетят кому-то во двор, либо дать пролететь, и он при попадании может и много людей убить и причинить очень серьезные разрушения", – указал эксперт.По его словам, ответ на этот вопрос не имеет простого решения."Поэтому как минимум хочу привлечь внимание к самому факту его существования, чтоб этот ответ постепенно появился на основе исследований, статистики, проработок. По крайней мере то, что я обсуждал с коллегами, – мы пришли к выводу о распределении удаления ЗРК в зависимости от тяжести в том числе разгонных блоков и мощности БЧ. И крупные ЗРК внутри населенки размещать нежелательно, а "Панцири" – приемлемо, тем более что это ПВО ближнего прикрытия, а починить разбитые крыши или стену от разгонного блока проще, чем стратегический объект, пораженный пропущенным дроном. И что прокуратура должна спрашивать не только за действия, но и за бездействие, если экипаж банально не решился взять на себя ответственность за сложную задачу. Но это лишь мысли на тему, пища для размышлений. По крайней мере повод задуматься", – отметил Васильев.Украина же ранее заявляла, что, несмотря на критику Запада, не намерена прекращать удары вглубь России.Украинские фотографииСледственный комитет России сообщил об обнаружении в телефоне одного из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" телефонов с Украины."Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. По указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения. Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашёл на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил в своих показаниях. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – указывалось в сообщении СК РФ.К сообщению были прикреплены соответствующие фотографии.Как отмечалось, указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением специальной военной операции.В СК РФ также сообщили, что продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.
https://ukraina.ru/20240404/1054313753.html
https://ukraina.ru/20240404/1054299791.html
https://ukraina.ru/20240404/1054294592.html
украина
россия
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054320825_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_aec871462959b72e68a54749c68c9de2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, курск, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ

Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля

09:44 05.04.2024 (обновлено: 10:47 05.04.2024)
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramпоследствия атаки БпЛА на Курск
последствия атаки БпЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Над территорией России за ночь уничтожили 53 дрона. В телефоне одного из террористов из "Крокуса" нашли фото с украинскими военными
О массированном налёте украинских беспилотников Минобороны РФ сообщило утром 5 апреля.
"В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БПЛА) края", – указывалось в сообщении Минобороны РФ.
До этого, вечером 4 апреля, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил о том, что в Курске работает ПВО. Первое сообщение появилось в 21:23. Позднее губернатор сообщил, что после сбитого БПЛА было возгорание в районе центрального рынка.
Спустя 20 минут атака повторилась.
"Сбито ещё три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место", – писал Старовойт в 21:46.
Спустя некоторое время он сообщил о возгорании в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске. Пожар был локализован. Пострадавших не было.
Макрон
Вчера, 18:33
Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на УкраинеПрезидент Франции Эммануэль Макрон посчитал угрозой комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министрами обороны России и Франции. В Польше заявили о создании миссии НАТО на Украине
В 23:54 Старовойт сообщил о новой опасности атаки БПЛА.
Утром губернатор Курской области сообщил о результатах атаки БПЛА на регион.
"Сегодня ночью в селе Коровяковка Глушковского района в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал. Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки. Окажем необходимую помощь собственникам имущества", – отметил он.
Об атаках сообщал и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", – написал он в своём телеграм-канале 01:31.
Позднее он сообщил об уничтожении "более 40 целей" силами ПВО.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации украинского дрона в Энгельсе.
"В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", – отметил Бусаргин.
Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что в связи с участившимися атаками БПЛА встаёт вопрос о применении ПВО.
"Помимо крайне важных вопросов в антидронной борьбе, есть ещё один серьёзный нюанс, о котором широкие слои населения даже не догадываются... Это решение о применении оружия, когда дрон пролетает рядом населёнными пунктами. Да, на фоне беспредела ПВО ВСУ, где пусковые установки, по сути, прячут за живым щитом из своих граждан и ракеты при промахе регулярно лупашат по жилым домам, у нас крайне зарегулированна процедура принятия решения, чтоб никак не навредить мирным жителям", – отметил Васильев.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 13:02
Отправка западных войск на Украину, обстрелы и военные преступления. Главное на Украине на 13:00 4 апреляБритания и Франция готовят отправку войск на Украину, сообщил советник Госдепа США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По его словам, российская практика имеет положительные стороны.
"Да, это реально здорово, что, собственно, показывает практически полное отсутствие поражения своими ЗРК жилых домов в зоне работы ПВО, и что здорово выделяется на фоне работы ПВО ВСУ. Вот только в жизни есть нюансы. Например, когда зона малоэтажной застройки переходит одна в другую, и обнаруженный дрон экипаж не может сбить, ибо за открытие огня в направлении дрона его сгрызет прокуратура. А ещё разгонный блок у ЗРК "Панцирь" имеет приличную скорость и летит после отделения по принципу "на кого бог пошлёт". Поэтому сектора стрельбы приходится размечать в том числе с учётом этого. И вот тут возникает дилемма: что делать, если дрон был обнаружен, но он в секторе над населёнкой? Сбить его и рисковать тем, что разгонник либо снаряды зенитного автомата прилетят кому-то во двор, либо дать пролететь, и он при попадании может и много людей убить и причинить очень серьезные разрушения", – указал эксперт.
По его словам, ответ на этот вопрос не имеет простого решения.
"Поэтому как минимум хочу привлечь внимание к самому факту его существования, чтоб этот ответ постепенно появился на основе исследований, статистики, проработок. По крайней мере то, что я обсуждал с коллегами, – мы пришли к выводу о распределении удаления ЗРК в зависимости от тяжести в том числе разгонных блоков и мощности БЧ. И крупные ЗРК внутри населенки размещать нежелательно, а "Панцири" – приемлемо, тем более что это ПВО ближнего прикрытия, а починить разбитые крыши или стену от разгонного блока проще, чем стратегический объект, пораженный пропущенным дроном. И что прокуратура должна спрашивать не только за действия, но и за бездействие, если экипаж банально не решился взять на себя ответственность за сложную задачу. Но это лишь мысли на тему, пища для размышлений. По крайней мере повод задуматься", – отметил Васильев.
Украина же ранее заявляла, что, несмотря на критику Запада, не намерена прекращать удары вглубь России.
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
Вчера, 09:47
"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреляГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Фрацнии Себастьяном Лекорню. Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах предъявили обвинение
Украинские фотографии
Следственный комитет России сообщил об обнаружении в телефоне одного из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" телефонов с Украины.
"Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. По указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения. Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашёл на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил в своих показаниях. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – указывалось в сообщении СК РФ.
К сообщению были прикреплены соответствующие фотографии.
Как отмечалось, указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением специальной военной операции.
В СК РФ также сообщили, что продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияКурскВооруженные силы УкраиныСледственный комитетСК РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизнью
14:04Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток
13:51Примут в НАТО, но не полностью: на Западе обсуждают варианты окончания конфликта
13:50Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам России ради пропаганды — Вloomberg
13:35"Пришло время отправить войска НАТО на Украину". О чём говорит и о чём не говорит Эдвард Люттвак
13:22Часов Яр, раскопанный "Азовец", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 апреля
13:02Шило под Зеленского. По кому ударит коррупционный скандал в СБУ и Офисе президента
12:54Пулемётчик Максимов лично уничтожил 27 бойцов ВСУ
12:42"Всенощное бдение": о чем мужчины говорят на охоте?
12:39Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах
12:35Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли
12:16Российские военнослужащие откопали бронемашину "Азовец"
11:45Маск заговорил о ядерном апокалипсисе после слов Блинкена об Украине в НАТО
10:55"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов
10:30ВСУ обстреливают Горловку, пострадали 7 мирных жителей - мэр
10:11ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области
10:10Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times
09:44Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля
09:33В телефоне боевика из "Крокуса" нашли снимки людей с флагом Украины — Следком
08:56Украина приближается к критическому моменту - Ермак
Лента новостейМолния