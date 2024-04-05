https://ukraina.ru/20240405/1054320947.html

Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля

Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру

Налёт беспилотников, фото в телефоне террориста. Главное на Украине на утро 5 апреля

Над территорией России за ночь уничтожили 53 дрона. В телефоне одного из террористов из "Крокуса" нашли фото с украинскими военными

2024-04-05T09:44

2024-04-05T09:44

2024-04-05T10:47

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О массированном налёте украинских беспилотников Минобороны РФ сообщило утром 5 апреля."В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БПЛА) края", – указывалось в сообщении Минобороны РФ.До этого, вечером 4 апреля, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил о том, что в Курске работает ПВО. Первое сообщение появилось в 21:23. Позднее губернатор сообщил, что после сбитого БПЛА было возгорание в районе центрального рынка.Спустя 20 минут атака повторилась."Сбито ещё три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место", – писал Старовойт в 21:46.Спустя некоторое время он сообщил о возгорании в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске. Пожар был локализован. Пострадавших не было.В 23:54 Старовойт сообщил о новой опасности атаки БПЛА.Утром губернатор Курской области сообщил о результатах атаки БПЛА на регион."Сегодня ночью в селе Коровяковка Глушковского района в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал. Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки. Окажем необходимую помощь собственникам имущества", – отметил он.Об атаках сообщал и губернатор Ростовской области Василий Голубев."В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", – написал он в своём телеграм-канале 01:31.Позднее он сообщил об уничтожении "более 40 целей" силами ПВО.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации украинского дрона в Энгельсе."В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", – отметил Бусаргин.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что в связи с участившимися атаками БПЛА встаёт вопрос о применении ПВО."Помимо крайне важных вопросов в антидронной борьбе, есть ещё один серьёзный нюанс, о котором широкие слои населения даже не догадываются... Это решение о применении оружия, когда дрон пролетает рядом населёнными пунктами. Да, на фоне беспредела ПВО ВСУ, где пусковые установки, по сути, прячут за живым щитом из своих граждан и ракеты при промахе регулярно лупашат по жилым домам, у нас крайне зарегулированна процедура принятия решения, чтоб никак не навредить мирным жителям", – отметил Васильев.По его словам, российская практика имеет положительные стороны."Да, это реально здорово, что, собственно, показывает практически полное отсутствие поражения своими ЗРК жилых домов в зоне работы ПВО, и что здорово выделяется на фоне работы ПВО ВСУ. Вот только в жизни есть нюансы. Например, когда зона малоэтажной застройки переходит одна в другую, и обнаруженный дрон экипаж не может сбить, ибо за открытие огня в направлении дрона его сгрызет прокуратура. А ещё разгонный блок у ЗРК "Панцирь" имеет приличную скорость и летит после отделения по принципу "на кого бог пошлёт". Поэтому сектора стрельбы приходится размечать в том числе с учётом этого. И вот тут возникает дилемма: что делать, если дрон был обнаружен, но он в секторе над населёнкой? Сбить его и рисковать тем, что разгонник либо снаряды зенитного автомата прилетят кому-то во двор, либо дать пролететь, и он при попадании может и много людей убить и причинить очень серьезные разрушения", – указал эксперт.По его словам, ответ на этот вопрос не имеет простого решения."Поэтому как минимум хочу привлечь внимание к самому факту его существования, чтоб этот ответ постепенно появился на основе исследований, статистики, проработок. По крайней мере то, что я обсуждал с коллегами, – мы пришли к выводу о распределении удаления ЗРК в зависимости от тяжести в том числе разгонных блоков и мощности БЧ. И крупные ЗРК внутри населенки размещать нежелательно, а "Панцири" – приемлемо, тем более что это ПВО ближнего прикрытия, а починить разбитые крыши или стену от разгонного блока проще, чем стратегический объект, пораженный пропущенным дроном. И что прокуратура должна спрашивать не только за действия, но и за бездействие, если экипаж банально не решился взять на себя ответственность за сложную задачу. Но это лишь мысли на тему, пища для размышлений. По крайней мере повод задуматься", – отметил Васильев.Украина же ранее заявляла, что, несмотря на критику Запада, не намерена прекращать удары вглубь России.Украинские фотографииСледственный комитет России сообщил об обнаружении в телефоне одного из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" телефонов с Украины."Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. По указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал "Крокус Сити Холл" был выбран в качестве места совершения нападения. Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашёл на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил в своих показаниях. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – указывалось в сообщении СК РФ.К сообщению были прикреплены соответствующие фотографии.Как отмечалось, указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением специальной военной операции.В СК РФ также сообщили, что продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.

https://ukraina.ru/20240404/1054313753.html

https://ukraina.ru/20240404/1054299791.html

https://ukraina.ru/20240404/1054294592.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, курск, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф