"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
На Запорожье ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.
На этом направлении ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело, добавил эксперт.
"А мы можем воспользоваться нашим преимуществом в планирующих бомбах. Да и группировкам "Днепр" и "Восток" надо повоевать, чтобы пройти боевое слаживание. В Донбассе у нас работают "Юг" и "Центр". Это уже бывалые ветераны. Их уже ничего не берет", - отметил Мощанский.
Да и в Донбассе ВС РФ за все время СВО не потерпели ни одного поражения. Мы там всегда наступаем, за российскую армию все местное население, вся логистика и вся артиллерия, заключил собеседник издания.
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