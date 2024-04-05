https://ukraina.ru/20240405/1054317405.html

"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ

"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ - 05.04.2024 Украина.ру

"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ

На Запорожье ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T04:20

2024-04-05T04:20

2024-04-05T04:20

новости

россия

днепр

донбасс

илья мощанский

f-16

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запорожское направление

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наступление

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Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.На этом направлении ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело, добавил эксперт.Да и в Донбассе ВС РФ за все время СВО не потерпели ни одного поражения. Мы там всегда наступаем, за российскую армию все местное население, вся логистика и вся артиллерия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240404/1054278706.html

россия

днепр

донбасс

запорожское направление

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новости, россия, днепр, донбасс, илья мощанский, f-16, всу, запорожское направление, сво, наступление, авиация, вкс