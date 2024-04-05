"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ - 05.04.2024 Украина.ру
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"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ
"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ - 05.04.2024 Украина.ру
"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ
На Запорожье ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T04:20
2024-04-05T04:20
новости
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Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.На этом направлении ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело, добавил эксперт.Да и в Донбассе ВС РФ за все время СВО не потерпели ни одного поражения. Мы там всегда наступаем, за российскую армию все местное население, вся логистика и вся артиллерия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, днепр, донбасс, илья мощанский, f-16, всу, запорожское направление, сво, наступление, авиация, вкс
Новости, Россия, Днепр, Донбасс, Илья Мощанский, F-16, ВСУ, Запорожское направление, СВО, наступление, авиация, ВКС

"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ

04:20 05.04.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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На Запорожье ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.
На этом направлении ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело, добавил эксперт.
"А мы можем воспользоваться нашим преимуществом в планирующих бомбах. Да и группировкам "Днепр" и "Восток" надо повоевать, чтобы пройти боевое слаживание. В Донбассе у нас работают "Юг" и "Центр". Это уже бывалые ветераны. Их уже ничего не берет", - отметил Мощанский.
Да и в Донбассе ВС РФ за все время СВО не потерпели ни одного поражения. Мы там всегда наступаем, за российскую армию все местное население, вся логистика и вся артиллерия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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