Иван Лошкарев: Даже если Россия погонит ВСУ до Одессы, раньше 2025 года охоты за французами не будет - 04.04.2024 Украина.ру
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Иван Лошкарев: Даже если Россия погонит ВСУ до Одессы, раньше 2025 года охоты за французами не будет
Иван Лошкарев: Даже если Россия погонит ВСУ до Одессы, раньше 2025 года охоты за французами не будет - 04.04.2024 Украина.ру
Иван Лошкарев: Даже если Россия погонит ВСУ до Одессы, раньше 2025 года охоты за французами не будет
Москва неоднократно заявляла, что французские наемники и специалисты на Украине будут уничтожаться. Но между официальной позицией и реальными действиями всегда есть какой-то зазор
2024-04-04T13:41
2024-04-04T16:38
интервью
всу
россия
франция
иностранные наемники
минобороны
сергей шойгу
сво
запад
сша
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Париж попытался понять, насколько велик этот зазор. А зазор этот очень маленький, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Лошкарев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Беседа состоялась по инициативе Парижа.Лекорню выразил соболезнования по поводу трагедии в "Крокусе", но при этом он утверждал, что Украина и Запад якобы не виноваты в произошедшем. Шойгу на это ответил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта, подчеркнув, что расследование по этому делу обязательно доведут до конца, а все виновные понесут заслуженное наказание.Стороны также коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов. При этом Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по ситуации на Украине.– Иван Дмитриевич, честно говоря, я не совсем понимаю, для чего Франции был нужен этот звонок. Какой смысл Парижу занимать позицию кота Леопольда ("давайте жить дружно") на фоне того, что он уже наговорил и сделал в отношении России?– Франция попыталась прощупать нашу позицию относительно того, в каких формах Россия будет готова ответить в случае отправки ее войск на Украину.Да, Москва неоднократно заявляла, что французские наемники и специалисты будут уничтожаться. Но между официальной позицией и реальными действиями всегда есть какой-то зазор. Париж попытался понять, насколько велик этот зазор. И, судя по комментарию Минобороны, зазор этот очень маленький.Например, Лекорню вроде бы не задавал вопрос по поводу украинского следа в теракте в "Крокусе", но Шойгу сразу сказал, что этот след есть и что расследование будет доведено до конца. Хотя Россия вроде бы могла обойти этот момент.– Еще, насколько я понял, Лекорню не подтвердил и не опроверг планы об отправке французских интервентов на Украину, но Шойгу сразу сказал, что по ним будет ответ.– Да, да. Россия подтвердила, что никакого зазора не будет. В каком бы виде и в каком бы количестве французские военные ни прибыли бы на Украину, они станут нашей законной целью.– По поводу интервенции есть мнение, что если Франция все же решится вводить войска на Украину, то она введет не 2000 человек, а сразу 40 тысяч. А вы что об этом думаете?– Франция не соберет 40 тысяч человек. Это стоит денег. Такую группировку надо одеть, вооружить и кормить. Но не могу исключить, что это будет больше двух тысяч (пять или семь).– Я имею в виду, что если Франция введет лишь 2000 человек, то их накроют "Калибрами" и их гибель будет напрасной (а это ударит по репутации Макрона), поэтому если уж влезать, то по полной программе.– Да, с точки зрения пиара – это вопрос в доле погибших. Но с финансовой точки зрения возможности Франции далеко не безграничные. У них и так есть проблемы из-за кризиса в социальной сфере и проведения Олимпийских игр. Расходов у них достаточно много. Бюджет дефицитный. А просто так взять и выделить средства на целый экспедиционный корпус невозможно.– Насколько в целом Франции удается отомстить нам за Африку на Украине, в Армении и Молдавии, как об этом сейчас модно говорить?– В Армении недавно прошел социологический опрос по поводу того, как местные жители относятся к разным странам. Франция заняла третье место в рейтинге симпатий, значительно опередив Россию. То есть отчасти Парижу что-то удается. Но пока это все на уровне пиар-акций, не подкрепленных финансовыми и политическими ресурсами.Да, в краткосрочной перспективе эти действия принесут Франции какой-то эффект. Но для выстраивания долгосрочных отношений с Арменией им нужно оказывать реальную поддержку, на которую у Парижа пока нет ресурсов.Теперь насчет Молдавии.Да, сейчас многие говорят о том, что возможна разморозка приднестровского конфликта, потому что западные игроки серьезно подыгрывают правительству Майи Санду. Но я считаю это алармизмом. Никто не заинтересован в активизации приднестровского конфликта, потому что последствия очень непредсказуемые.Если риторика о вступлении Украины в НАТО привела к таким серьезным последствиям, то в случае с Приднестровьем они могут быть еще хуже, с учетом вооружений, которые находятся на складе в знаменитом селе Колбасна. Там этого оружия хватит на целый военный округ.На Западе есть трезвые головы, которые это понимают. Поэтому Франция вместе с остальными странами Запада и Россия пока делают все, чтобы не допустить эскалации в этой части Восточной Европы.– При каких условиях на фронте Франция может отправить войска на Украину? Когда мы подойдем к Одессе? Или когда мы подойдем к Запорожью (я имею в виду карту, которую показывали по французскому телевидению)?– Это зависит не от географии Украины, а от событий в самой Европе. Когда Западу надо будет отвлечь внимание европейского общества от массовых протестов из-за непопулярных решений самого Макрона или Еврокомиссии, то эта жажда интервенции распалится еще сильнее.А с точки зрения обстановки на фронте совершенно неважно, подойдет ли российская армия к Запорожью, Николаеву, Одессе или еще к какому-то крупному городу.Повторюсь, до тех пор пока в Западной Европе не будет никаких крупных возмущений, нам прямой интервенции на Украину ждать не стоит.– Когда эти крупные возмущения могут произойти?– Все зависит от того, какие события произойдут 5 ноября в США. Пока непонятно, к каким последствиям для всего Запада могут привести результаты президентских выборов в Америке. До этого никто ничего серьезного предпринимать не будет. А если чего-то и ждать, то это произойдет не раньше весны 2025 года.
https://ukraina.ru/20240326/1054129655.html
https://ukraina.ru/20240404/1054292285.html
https://ukraina.ru/20240402/1054252592.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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интервью, всу, россия, франция, иностранные наемники, минобороны, сергей шойгу, сво, запад, сша, одесса, запорожье, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, украина.ру, украина
Интервью, ВСУ, Россия, Франция, иностранные наемники, Минобороны, Сергей Шойгу, СВО, Запад, США, Одесса, Запорожье, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Украина

Иван Лошкарев: Даже если Россия погонит ВСУ до Одессы, раньше 2025 года охоты за французами не будет

13:41 04.04.2024 (обновлено: 16:38 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИван Лошкарев
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Москва неоднократно заявляла, что французские наемники и специалисты на Украине будут уничтожаться. Но между официальной позицией и реальными действиями всегда есть какой-то зазор
Париж попытался понять, насколько велик этот зазор. А зазор этот очень маленький, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Лошкарев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Беседа состоялась по инициативе Парижа.
Лекорню выразил соболезнования по поводу трагедии в "Крокусе", но при этом он утверждал, что Украина и Запад якобы не виноваты в произошедшем. Шойгу на это ответил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта, подчеркнув, что расследование по этому делу обязательно доведут до конца, а все виновные понесут заслуженное наказание.
Стороны также коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов. При этом Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по ситуации на Украине.
– Иван Дмитриевич, честно говоря, я не совсем понимаю, для чего Франции был нужен этот звонок. Какой смысл Парижу занимать позицию кота Леопольда ("давайте жить дружно") на фоне того, что он уже наговорил и сделал в отношении России?
– Франция попыталась прощупать нашу позицию относительно того, в каких формах Россия будет готова ответить в случае отправки ее войск на Украину.
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 19:04
Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном мореВ результате президентских выборов в Сенегале к власти пришел оппозиционный кандидат Баширу Джюмайе Файе, который пообещал взять курс на избавление от неоколониальной зависимости от Франции и сближение с Россией
Да, Москва неоднократно заявляла, что французские наемники и специалисты будут уничтожаться. Но между официальной позицией и реальными действиями всегда есть какой-то зазор. Париж попытался понять, насколько велик этот зазор. И, судя по комментарию Минобороны, зазор этот очень маленький.
Например, Лекорню вроде бы не задавал вопрос по поводу украинского следа в теракте в "Крокусе", но Шойгу сразу сказал, что этот след есть и что расследование будет доведено до конца. Хотя Россия вроде бы могла обойти этот момент.
– Еще, насколько я понял, Лекорню не подтвердил и не опроверг планы об отправке французских интервентов на Украину, но Шойгу сразу сказал, что по ним будет ответ.
– Да, да. Россия подтвердила, что никакого зазора не будет. В каком бы виде и в каком бы количестве французские военные ни прибыли бы на Украину, они станут нашей законной целью.
– По поводу интервенции есть мнение, что если Франция все же решится вводить войска на Украину, то она введет не 2000 человек, а сразу 40 тысяч. А вы что об этом думаете?
– Франция не соберет 40 тысяч человек. Это стоит денег. Такую группировку надо одеть, вооружить и кормить. Но не могу исключить, что это будет больше двух тысяч (пять или семь).
– Я имею в виду, что если Франция введет лишь 2000 человек, то их накроют "Калибрами" и их гибель будет напрасной (а это ударит по репутации Макрона), поэтому если уж влезать, то по полной программе.
– Да, с точки зрения пиара – это вопрос в доле погибших. Но с финансовой точки зрения возможности Франции далеко не безграничные. У них и так есть проблемы из-за кризиса в социальной сфере и проведения Олимпийских игр. Расходов у них достаточно много. Бюджет дефицитный. А просто так взять и выделить средства на целый экспедиционный корпус невозможно.
– Насколько в целом Франции удается отомстить нам за Африку на Украине, в Армении и Молдавии, как об этом сейчас модно говорить?
– В Армении недавно прошел социологический опрос по поводу того, как местные жители относятся к разным странам. Франция заняла третье место в рейтинге симпатий, значительно опередив Россию. То есть отчасти Парижу что-то удается. Но пока это все на уровне пиар-акций, не подкрепленных финансовыми и политическими ресурсами.
Да, в краткосрочной перспективе эти действия принесут Франции какой-то эффект. Но для выстраивания долгосрочных отношений с Арменией им нужно оказывать реальную поддержку, на которую у Парижа пока нет ресурсов.
Дмитрий Выдрин интервью
06:47
Дмитрий Выдрин о том, почему Голлум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлебТурция торгует не только беспилотниками или корветами. Она главный поставщик цветов на украинские военные кладбища. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Теперь насчет Молдавии.
Да, сейчас многие говорят о том, что возможна разморозка приднестровского конфликта, потому что западные игроки серьезно подыгрывают правительству Майи Санду. Но я считаю это алармизмом. Никто не заинтересован в активизации приднестровского конфликта, потому что последствия очень непредсказуемые.
Если риторика о вступлении Украины в НАТО привела к таким серьезным последствиям, то в случае с Приднестровьем они могут быть еще хуже, с учетом вооружений, которые находятся на складе в знаменитом селе Колбасна. Там этого оружия хватит на целый военный округ.
На Западе есть трезвые головы, которые это понимают. Поэтому Франция вместе с остальными странами Запада и Россия пока делают все, чтобы не допустить эскалации в этой части Восточной Европы.
– При каких условиях на фронте Франция может отправить войска на Украину? Когда мы подойдем к Одессе? Или когда мы подойдем к Запорожью (я имею в виду карту, которую показывали по французскому телевидению)?
– Это зависит не от географии Украины, а от событий в самой Европе. Когда Западу надо будет отвлечь внимание европейского общества от массовых протестов из-за непопулярных решений самого Макрона или Еврокомиссии, то эта жажда интервенции распалится еще сильнее.
А с точки зрения обстановки на фронте совершенно неважно, подойдет ли российская армия к Запорожью, Николаеву, Одессе или еще к какому-то крупному городу.
Повторюсь, до тех пор пока в Западной Европе не будет никаких крупных возмущений, нам прямой интервенции на Украину ждать не стоит.
– Когда эти крупные возмущения могут произойти?
– Все зависит от того, какие события произойдут 5 ноября в США.
Александр Полищук интервью
2 апреля, 15:00
Александр Полищук: Чтобы взять Одессу, России не нужны огромные потери в новых "николаевских" десантахВесной 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили города Одессу и Николаев. Одесская наступательная операция продлилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года. В результате были разгромлены 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Враг потерял около 27 тысяч человек убитыми и 11 тысяч пленными, а также более 440 танков и штурмовых орудий
Пока непонятно, к каким последствиям для всего Запада могут привести результаты президентских выборов в Америке. До этого никто ничего серьезного предпринимать не будет.
А если чего-то и ждать, то это произойдет не раньше весны 2025 года.
 
ИнтервьюВСУРоссияФранцияиностранные наемникиМинобороныСергей ШойгуСВОЗападСШАОдессаЗапорожьеЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныУкраина.руУкраина
 
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