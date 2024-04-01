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Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил - 01.04.2024 Украина.ру
Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
Пресс-секретаря Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с призывом вынести на голосование документ о поддержке Украины, который одобрен Сенатом. Ранее он намеревался представить свою версию законопроекта
2024-04-01T22:59
2024-04-01T22:59
2024-04-01T22:59
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"Мы очень чётко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона", - сказала представитель Белого дома. Она уточнила, что имеет ввиду проект финансирования Киева, которым предусмотрено выделение 60 миллиардов долларов. По словам Жан-Пьер, если документ вынести на голосование сегодня, то в Конгрессе его поддержит абсолютное большинство. В ответ Джонсон заявил, что в начале следующей недели Конгресс США после полугода застоя может одобрить законопроект о финансировании Киева. "Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заверил: как только законодатели вернутся с пасхальных каникул, он выставит соответствующий документ на голосование", – пишет "Коммерсант". О каком объёме военной помощи Украине идёт речь не сообщается. Наряду с этим, предполагается, что в Конгрессе не успеют принять решение, так как уже 22 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к вопросу не раньше мая. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично впервые созвонился со спикером Палаты представителей Джонсоном. В телефонном разговоре глава киевского режима упрашивал, чтобы Джонсон повлиял на Конгресс в вопросе финансирования Киева.
https://ukraina.ru/20240228/1053588619.html
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новости, украина, киев, конгресс сша, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Конгресс США, военная помощь, военная техника, финансирование, ВСУ, СВО, Спецоперация
Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
Пресс-секретаря Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с призывом вынести на голосование документ о поддержке Украины, который одобрен Сенатом. Ранее он намеревался представить свою версию законопроекта
"Мы очень чётко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона", - сказала представитель Белого дома.
Она уточнила, что имеет ввиду проект финансирования Киева, которым предусмотрено выделение 60 миллиардов долларов. По словам Жан-Пьер, если документ вынести на голосование сегодня, то в Конгрессе его поддержит абсолютное большинство.
В ответ Джонсон заявил, что в начале следующей недели Конгресс США после полугода застоя может одобрить законопроект о финансировании Киева.
"Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заверил: как только законодатели вернутся с пасхальных каникул, он выставит соответствующий документ на голосование",
– пишет
"Коммерсант".
О каком объёме военной помощи Украине идёт речь не сообщается. Наряду с этим, предполагается, что в Конгрессе не успеют принять решение, так как уже 22 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к вопросу не раньше мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично впервые созвонился
со спикером Палаты представителей Джонсоном. В телефонном разговоре глава киевского режима упрашивал, чтобы Джонсон повлиял на Конгресс в вопросе финансирования Киева.