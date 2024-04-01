Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054246531.html
Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил - 01.04.2024 Украина.ру
Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
Пресс-секретаря Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с призывом вынести на голосование документ о поддержке Украины, который одобрен Сенатом. Ранее он намеревался представить свою версию законопроекта
2024-04-01T22:59
2024-04-01T22:59
новости
украина
киев
конгресс сша
военная помощь
военная техника
финансирование
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589181_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b176ff54815668b1c0f7879fe0f0debf.jpg
"Мы очень чётко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона", - сказала представитель Белого дома. Она уточнила, что имеет ввиду проект финансирования Киева, которым предусмотрено выделение 60 миллиардов долларов. По словам Жан-Пьер, если документ вынести на голосование сегодня, то в Конгрессе его поддержит абсолютное большинство. В ответ Джонсон заявил, что в начале следующей недели Конгресс США после полугода застоя может одобрить законопроект о финансировании Киева. "Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заверил: как только законодатели вернутся с пасхальных каникул, он выставит соответствующий документ на голосование", – пишет "Коммерсант". О каком объёме военной помощи Украине идёт речь не сообщается. Наряду с этим, предполагается, что в Конгрессе не успеют принять решение, так как уже 22 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к вопросу не раньше мая. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично впервые созвонился со спикером Палаты представителей Джонсоном. В телефонном разговоре глава киевского режима упрашивал, чтобы Джонсон повлиял на Конгресс в вопросе финансирования Киева.
https://ukraina.ru/20240228/1053588619.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589181_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_0e19e9d330e2a7f63d01462b70283fa8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, конгресс сша, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Конгресс США, военная помощь, военная техника, финансирование, ВСУ, СВО, Спецоперация

Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил

22:59 01.04.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Пресс-секретаря Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с призывом вынести на голосование документ о поддержке Украины, который одобрен Сенатом. Ранее он намеревался представить свою версию законопроекта
"Мы очень чётко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона", - сказала представитель Белого дома.
Она уточнила, что имеет ввиду проект финансирования Киева, которым предусмотрено выделение 60 миллиардов долларов. По словам Жан-Пьер, если документ вынести на голосование сегодня, то в Конгрессе его поддержит абсолютное большинство.
В ответ Джонсон заявил, что в начале следующей недели Конгресс США после полугода застоя может одобрить законопроект о финансировании Киева.
"Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заверил: как только законодатели вернутся с пасхальных каникул, он выставит соответствующий документ на голосование", пишет "Коммерсант".
О каком объёме военной помощи Украине идёт речь не сообщается. Наряду с этим, предполагается, что в Конгрессе не успеют принять решение, так как уже 22 апреля Палата представителей снова отправится на каникулы и сможет вернуться к вопросу не раньше мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично впервые созвонился со спикером Палаты представителей Джонсоном. В телефонном разговоре глава киевского режима упрашивал, чтобы Джонсон повлиял на Конгресс в вопросе финансирования Киева.
28 февраля, 15:29
"Даже если захочет спасти Украину, может не справиться". Украинская проблема грозит отставкой ДжонсонуПредседатель палаты представителей Майк Джонсон, третье лицо в государственной иерархии США, оказался в шатком положении из-за своей принципиальности, в том числе по вопросу помощи Киеву
 
НовостиУкраинаКиевКонгресс СШАвоенная помощьвоенная техникафинансированиеВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния