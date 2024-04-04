"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским - 04.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240404/1054286969.html
"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским
"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским - 04.04.2024 Украина.ру
"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским
Запад в случае разворота событий сможет сдать Зеленского как стеклотару: например, сказать, что он военный преступник, допустивший жестокое обращение с пленными Украина.ру, 04.04.2024
2024-04-04T06:55
2024-04-04T06:55
украина
запад
сша
владимир зеленский
лариса шеслер
офис президента
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/03/1054286526_0:536:2048:1688_1920x0_80_0_0_6432ab7221628bf436afcfcadb383f11.png.webp
Запад в случае разворота событий сможет сдать Зеленского как стеклотару: например, сказать, что он военный преступник, допустивший жестокое обращение с пленными священниками, репрессии против мирных жителей, которых на Украине назвали коллаборационистами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса ШеслерПо мнению эксперта, сегодня Запад для себя держит запасной коридор.“Пиночет тоже был ставленником Запад и проводил жесточайшую политику в отношении своих оппонентов. А потом он стал не нужен и его стали судить. Американцы умыли руки, такая же участь может ожидать и Зеленского. Американцам не привыкать сдавать союзников, как это было в Афганистане”, - отметила Шеслер.О том, что политический конец приближается к Зеленскому, говорят и волнения в обществе: тому подтверждения различные акции, проводимые украинцами. Так, по столичным улицам Украины разлетаются листовки с изображением Зеленского, на которых виднеется надпись: “Просрочен”.Более того, в начале февраля этого года киевляне вышли на улицу с призывом о свержении Зеленского, в частности из-за того, что он уволил с поста главкома ВСУ Залужного.В связи с этим Офис президента Украины дал команду правоохранителям усилить свои подразделения. Интересно, что накануне этого решения на сайте госзакупок "Prozorro" появился тендер на закупку металлических наручников, на которые выделили порядка 16 миллионов гривен (около 3 млн.руб).Кроме того, намерен Зеленский заняться и зачисткой информационной. Как писали в Телеграм-канале “Резидент”, на Банковой готовятся к детальной проверке всех частных средств массовой информации, в частности, телеканалов Порошенко.Еще одним звоночком, сигнализирующим, что в Офисе президента Украине тронулся лед, является то, что Зеленский на днях купил у короля Великобритании Карла III особняк Highgrove House. Издание London Crier сообщило, что сделка составила 20 миллионов фунтов стерлингов, то есть 2,3 миллиарда рублей.Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то заграницей, а питаться будет исключительно колбасой.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
украина
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/03/1054286526_0:344:2048:1880_1920x0_80_0_0_8a5b2ad160ea33b1c9505ec97453be84.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запад, сша, владимир зеленский, лариса шеслер, офис президента, вооруженные силы украины
Украина, Запад, США, Владимир Зеленский, Лариса Шеслер, Офис президента, Вооруженные силы Украины

"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским

06:55 04.04.2024
 
Скриншот. Соцсети
Скриншот. Соцсети
Читать в
Запад в случае разворота событий сможет сдать Зеленского как стеклотару: например, сказать, что он военный преступник, допустивший жестокое обращение с пленными священниками, репрессии против мирных жителей, которых на Украине назвали коллаборационистами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
По мнению эксперта, сегодня Запад для себя держит запасной коридор.
Пиночет тоже был ставленником Запад и проводил жесточайшую политику в отношении своих оппонентов. А потом он стал не нужен и его стали судить. Американцы умыли руки, такая же участь может ожидать и Зеленского. Американцам не привыкать сдавать союзников, как это было в Афганистане”, - отметила Шеслер.
О том, что политический конец приближается к Зеленскому, говорят и волнения в обществе: тому подтверждения различные акции, проводимые украинцами. Так, по столичным улицам Украины разлетаются листовки с изображением Зеленского, на которых виднеется надпись: “Просрочен”.
Более того, в начале февраля этого года киевляне вышли на улицу с призывом о свержении Зеленского, в частности из-за того, что он уволил с поста главкома ВСУ Залужного.
В связи с этим Офис президента Украины дал команду правоохранителям усилить свои подразделения. Интересно, что накануне этого решения на сайте госзакупок "Prozorro" появился тендер на закупку металлических наручников, на которые выделили порядка 16 миллионов гривен (около 3 млн.руб).
Кроме того, намерен Зеленский заняться и зачисткой информационной. Как писали в Телеграм-канале “Резидент”, на Банковой готовятся к детальной проверке всех частных средств массовой информации, в частности, телеканалов Порошенко.
Еще одним звоночком, сигнализирующим, что в Офисе президента Украине тронулся лед, является то, что Зеленский на днях купил у короля Великобритании Карла III особняк Highgrove House. Издание London Crier сообщило, что сделка составила 20 миллионов фунтов стерлингов, то есть 2,3 миллиарда рублей.
Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то заграницей, а питаться будет исключительно колбасой.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
УкраинаЗападСШАВладимир ЗеленскийЛариса ШеслерОфис президентаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal
10:07В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием
09:47"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля
09:00Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
08:28Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
08:03Главное за ночь 4 апреля
08:00Военный блок НАТО: 75 лет против России
07:41Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат
07:07Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
06:58Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы
06:55"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским
06:52Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах
06:49Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая?
06:47Дмитрий Выдрин о том, почему Голум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб
06:40ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища
06:30Эпидемия сифилиса в США. Почему заразная болезнь вернулась в Америку
06:27Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине
05:20"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино
05:10Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз
05:00"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО
Лента новостейМолния