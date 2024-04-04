https://ukraina.ru/20240404/1054286969.html

"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским

"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским - 04.04.2024 Украина.ру

"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским

Запад в случае разворота событий сможет сдать Зеленского как стеклотару: например, сказать, что он военный преступник, допустивший жестокое обращение с пленными Украина.ру, 04.04.2024

2024-04-04T06:55

2024-04-04T06:55

2024-04-04T06:55

украина

запад

сша

владимир зеленский

лариса шеслер

офис президента

вооруженные силы украины

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Запад в случае разворота событий сможет сдать Зеленского как стеклотару: например, сказать, что он военный преступник, допустивший жестокое обращение с пленными священниками, репрессии против мирных жителей, которых на Украине назвали коллаборационистами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса ШеслерПо мнению эксперта, сегодня Запад для себя держит запасной коридор.“Пиночет тоже был ставленником Запад и проводил жесточайшую политику в отношении своих оппонентов. А потом он стал не нужен и его стали судить. Американцы умыли руки, такая же участь может ожидать и Зеленского. Американцам не привыкать сдавать союзников, как это было в Афганистане”, - отметила Шеслер.О том, что политический конец приближается к Зеленскому, говорят и волнения в обществе: тому подтверждения различные акции, проводимые украинцами. Так, по столичным улицам Украины разлетаются листовки с изображением Зеленского, на которых виднеется надпись: “Просрочен”.Более того, в начале февраля этого года киевляне вышли на улицу с призывом о свержении Зеленского, в частности из-за того, что он уволил с поста главкома ВСУ Залужного.В связи с этим Офис президента Украины дал команду правоохранителям усилить свои подразделения. Интересно, что накануне этого решения на сайте госзакупок "Prozorro" появился тендер на закупку металлических наручников, на которые выделили порядка 16 миллионов гривен (около 3 млн.руб).Кроме того, намерен Зеленский заняться и зачисткой информационной. Как писали в Телеграм-канале “Резидент”, на Банковой готовятся к детальной проверке всех частных средств массовой информации, в частности, телеканалов Порошенко.Еще одним звоночком, сигнализирующим, что в Офисе президента Украине тронулся лед, является то, что Зеленский на днях купил у короля Великобритании Карла III особняк Highgrove House. Издание London Crier сообщило, что сделка составила 20 миллионов фунтов стерлингов, то есть 2,3 миллиарда рублей.Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то заграницей, а питаться будет исключительно колбасой.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

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украина, запад, сша, владимир зеленский, лариса шеслер, офис президента, вооруженные силы украины