Лариса Шеслер: Запад сдаст Зеленского как стеклотару, американцам не привыкать предавать союзников - 02.04.2024 Украина.ру
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Лариса Шеслер: Запад сдаст Зеленского как стеклотару, американцам не привыкать предавать союзников
Лариса Шеслер: Запад сдаст Зеленского как стеклотару, американцам не привыкать предавать союзников - 02.04.2024 Украина.ру
Лариса Шеслер: Запад сдаст Зеленского как стеклотару, американцам не привыкать предавать союзников
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО и назначил на эту должность бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.
2024-04-02T07:00
2024-04-02T07:00
интервью
россия
украина
запад
владимир зеленский
лариса шеслер
алексей данилов
снбо
служба внешней разведки
мигранты
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Пиночет тоже был ставленником Запада и проводил жесточайшую политику в отношении своих оппонентов. А потом он стал не нужен и его стали судить. Американцы умыли руки, такая же участь может ожидать и Зеленского, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Лариса Виленовна, есть мнение, что такие отставки будут продолжаться. Для чего Зеленский устраивает чистки накануне истечения срока своей легитимности?- Данилов оставался одним из последних могикан, ставленником украинских олигархов. Считается, что он был ставленником "Индустриального союза Донбасса". Это Тарута, Гайдук, Ахметов.Подобных зачистили уже давно, как и ставленников Коломойского. Сейчас к власти приходят те, кто согласован с западными кураторами. Это люди, которые не имеют никаких опор, кроме Запада. С другой стороны, они самые безудержные воры и коррупционеры, потому что их в любой момент могут сдернуть с поста.Данилов одиозная фигура, выходец из криминала. Он долго продержался за счет того, что старательно рьяным образом оскорблял своих земляков, Россию, русских. Но это собачье озлобление ему не помогло, и его убрали. Предлогом был скандал с оскорблением китайского представителя, фамилию которого он изображал в нецензурной форме.- После теракта в "Крокусе" пошла волна реакции от обычных граждан. Как не перегнуть палку в ужесточении миграционной политики, но повысить безопасность граждан?- Организаторы теракта сделали ставку на исламистскую радикальную группировку, завербованных таджиков. Но нужно сказать, что исполнители не похожи на моджахедов-мстителей, которые были готовы идти на смерть. Это продажные убийцы, которые рассчитывали, что могут безнаказанно покинуть Россию.У России много угроз, и угроза терактов значительна. Все это усложняет жизнь мигрантов в России. Начались массовые проверки законности пребывания мигрантов в России, получения ими гражданства. Но здесь я на стороне российских административных мер. Мигранты должны подтвердить, что приезжая сюда, не станут убийцами. Сделать это сложно, потому что Россия капиталистическая страна, и интересы мигрантов лоббируют высокие круги. Дешевая рабочая сила — это то, на чем строится бизнес во многих отраслях.Решать нужно в первую очередь эту проблему. Не строить бизнес на дешевой рабочей силе, а развивать автоматизацию, чтобы требовались работники высокой квалификации.- Что теперь будет с мигрантами с Украины? Закрутят ли гайки еще больше?- Было два канала въезда в Россию через латвийскую границу и Шереметьево. Сейчас осталось только Шереметьево. Уровень отказов очень высок, в некоторые дни до 70% разворачивают обратно.С другой стороны, приезжают люди, которые раньше жили в Европе и имеют какую-то предысторию. Прочему их разворачивают? Смотрят социальные сети, контакты. Многие имеют друзей, родственников, которые служат в ВСУ. Российскую власть трудно упрекнуть в том, что она стремится обезопасить свое политическое пространство, свою страну от нелояльных граждан.Но Россия абсолютно не чемпион по развороту иностранцев от границы. В Израиль приезжают украинцы и до 30% их разворачивают обратно. А ведь Израиль не боится терактов со стороны украинцев. Тем не менее каждая страна по-своему распоряжается возможности\ями въезда.Бывает, что человек, проживший в Крыму 10 лет с видом на жительство, едет в Таиланд на отдых, а по возвращении его не пускают в Крым. Но если рассматривать психологический портрет такого человека, то у спецслужб возникает вопрос, почему он за столько времени не получил российский паспорт? С 2022 года он мог его получить как гражданин Украины. Значит, он не лоялен российскому государству. Не нужно говорить, что у него собственность на Украине, родственники, он боится репрессий.На самом деле, украинский паспорт никто не изымает при получении российского гражданства. Поэтому если вы прожили в России 10 лет и не получили паспорт, то с вероятностью 80% при выезде из России вас не пустят обратно. Человек при этом попадает в базу данных. Если у вас есть сомнения, что обратно в Россию не пустят, то лучше отложить выезд до окончания СВО, а угроза терактов снизится.- В ООН внезапно проснулись, обратив внимание, что на Украине нападают на священников УПЦ. Будут ли последствия у этого заявления?- Не только по поводу священников, но и по поводу жестокого отношения к российским пленным. Но никаких последствий эти заявления иметь не будут, потому что Украине спускают с рук все.- Милошевича осудили по гораздо меньшим обвинениям…- Естественно. Все это маленькие крючки, на которые подвешивают Киев. Запад в случае разворота событий сможет сдать Зеленского как стеклотару. Сказать, что он военный преступник, допустивший жестокое обращение с пленными священниками, репрессии против мирных жителей, которых на Украине назвали коллаборационистами.Запад держит запасной коридор для себя. Пиночет тоже был ставленником Запад и проводил жесточайшую политику в отношении своих оппонентов. А потом он стал не нужен и его стали судить. Американцы умыли руки, такая же участь может ожидать и Зеленского. Американцам не привыкать сдавать союзников, как это было в Афганистане.
https://ukraina.ru/20240401/1054236864.html
https://ukraina.ru/20240401/1054221839.html
https://ukraina.ru/20240331/1054217844.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
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4.7
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интервью, россия, украина, запад, владимир зеленский, лариса шеслер, алексей данилов, снбо, служба внешней разведки , мигранты, теракт, российский паспорт
Интервью, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Лариса Шеслер, Алексей Данилов, СНБО, Служба внешней разведки , мигранты, теракт, российский паспорт

Лариса Шеслер: Запад сдаст Зеленского как стеклотару, американцам не привыкать предавать союзников

07:00 02.04.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЛариса Шеслер интервью
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО и назначил на эту должность бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.
Пиночет тоже был ставленником Запада и проводил жесточайшую политику в отношении своих оппонентов. А потом он стал не нужен и его стали судить. Американцы умыли руки, такая же участь может ожидать и Зеленского, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.
- Лариса Виленовна, есть мнение, что такие отставки будут продолжаться. Для чего Зеленский устраивает чистки накануне истечения срока своей легитимности?
- Данилов оставался одним из последних могикан, ставленником украинских олигархов. Считается, что он был ставленником "Индустриального союза Донбасса". Это Тарута, Гайдук, Ахметов.
Подобных зачистили уже давно, как и ставленников Коломойского. Сейчас к власти приходят те, кто согласован с западными кураторами. Это люди, которые не имеют никаких опор, кроме Запада. С другой стороны, они самые безудержные воры и коррупционеры, потому что их в любой момент могут сдернуть с поста.
Данилов одиозная фигура, выходец из криминала. Он долго продержался за счет того, что старательно рьяным образом оскорблял своих земляков, Россию, русских. Но это собачье озлобление ему не помогло, и его убрали. Предлогом был скандал с оскорблением китайского представителя, фамилию которого он изображал в нецензурной форме.
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Вчера, 15:35
Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер
- После теракта в "Крокусе" пошла волна реакции от обычных граждан. Как не перегнуть палку в ужесточении миграционной политики, но повысить безопасность граждан?
- Организаторы теракта сделали ставку на исламистскую радикальную группировку, завербованных таджиков. Но нужно сказать, что исполнители не похожи на моджахедов-мстителей, которые были готовы идти на смерть. Это продажные убийцы, которые рассчитывали, что могут безнаказанно покинуть Россию.
У России много угроз, и угроза терактов значительна. Все это усложняет жизнь мигрантов в России. Начались массовые проверки законности пребывания мигрантов в России, получения ими гражданства. Но здесь я на стороне российских административных мер. Мигранты должны подтвердить, что приезжая сюда, не станут убийцами. Сделать это сложно, потому что Россия капиталистическая страна, и интересы мигрантов лоббируют высокие круги. Дешевая рабочая сила — это то, на чем строится бизнес во многих отраслях.
Решать нужно в первую очередь эту проблему. Не строить бизнес на дешевой рабочей силе, а развивать автоматизацию, чтобы требовались работники высокой квалификации.
Консульство Украины в Ростове на дону - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Вчера, 06:42
Все потери Украины за 10 лет: территории и населениеНа фоне заявлений Зеленского о том, что границы 1991 года уже не важны для выхода на мирные переговоры, имеет смысл посмотреть, сколько земель и людей уже по факту потеряла Украина из-за безответственной политики постмайданных правительств после 2014 года и особенно за время СВО
- Что теперь будет с мигрантами с Украины? Закрутят ли гайки еще больше?
- Было два канала въезда в Россию через латвийскую границу и Шереметьево. Сейчас осталось только Шереметьево. Уровень отказов очень высок, в некоторые дни до 70% разворачивают обратно.
С другой стороны, приезжают люди, которые раньше жили в Европе и имеют какую-то предысторию. Прочему их разворачивают? Смотрят социальные сети, контакты. Многие имеют друзей, родственников, которые служат в ВСУ. Российскую власть трудно упрекнуть в том, что она стремится обезопасить свое политическое пространство, свою страну от нелояльных граждан.
Но Россия абсолютно не чемпион по развороту иностранцев от границы. В Израиль приезжают украинцы и до 30% их разворачивают обратно. А ведь Израиль не боится терактов со стороны украинцев. Тем не менее каждая страна по-своему распоряжается возможности\ями въезда.
Бывает, что человек, проживший в Крыму 10 лет с видом на жительство, едет в Таиланд на отдых, а по возвращении его не пускают в Крым. Но если рассматривать психологический портрет такого человека, то у спецслужб возникает вопрос, почему он за столько времени не получил российский паспорт? С 2022 года он мог его получить как гражданин Украины. Значит, он не лоялен российскому государству. Не нужно говорить, что у него собственность на Украине, родственники, он боится репрессий.
На самом деле, украинский паспорт никто не изымает при получении российского гражданства. Поэтому если вы прожили в России 10 лет и не получили паспорт, то с вероятностью 80% при выезде из России вас не пустят обратно. Человек при этом попадает в базу данных. Если у вас есть сомнения, что обратно в Россию не пустят, то лучше отложить выезд до окончания СВО, а угроза терактов снизится.
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
31 марта, 18:24
Судить или убитьС самого начала военных действий на Украине (ещё до СВО, со старта гражданской войны в Донбассе) в российском обществе идёт дискуссия, как лучше поступать с лидерами противника: устраивать на них охоту с целью убийства или захватывать в плен и судить по окончании боевых действий
- В ООН внезапно проснулись, обратив внимание, что на Украине нападают на священников УПЦ. Будут ли последствия у этого заявления?
- Не только по поводу священников, но и по поводу жестокого отношения к российским пленным. Но никаких последствий эти заявления иметь не будут, потому что Украине спускают с рук все.
- Милошевича осудили по гораздо меньшим обвинениям…
- Естественно. Все это маленькие крючки, на которые подвешивают Киев. Запад в случае разворота событий сможет сдать Зеленского как стеклотару. Сказать, что он военный преступник, допустивший жестокое обращение с пленными священниками, репрессии против мирных жителей, которых на Украине назвали коллаборационистами.
Запад держит запасной коридор для себя. Пиночет тоже был ставленником Запад и проводил жесточайшую политику в отношении своих оппонентов. А потом он стал не нужен и его стали судить. Американцы умыли руки, такая же участь может ожидать и Зеленского. Американцам не привыкать сдавать союзников, как это было в Афганистане.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийЛариса ШеслерАлексей ДаниловСНБОСлужба внешней разведкимигрантытерактроссийский паспорт
 
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