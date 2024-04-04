Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина - 04.04.2024 Украина.ру
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Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина
Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина - 04.04.2024 Украина.ру
Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина
Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. По украинским опросам примерно 61% жителей намерены продолжать боевые действия. С консолидацией общества у Киева все неплохо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T03:50
2024-04-04T09:55
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ВСУ продолжают "держаться до последнего" в том числе потому, что они используют опыт Великой Отечественной войны. Украина была в составе Советского Союза и воевала в рядах Красной Армии, рассказал историк.А все разговоры, что украинцы применяют опыт ОУН-УПА* - просто глупость и пропаганда. Напрямую в боевых действиях бандеровцы не участвовали, а предпочитали вести диверсионно-партизанскую войну, добавил он.Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. А какое настроение у общества, такое настроение и в армии. Если правительство может консолидировать общество, то и армия будет консолидирована, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру* организация признана экстремистской и запрещена в России
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новости, украина, россия, всу, общество, украинцы, мотивация, великая отечественная война, оун-упа, украинская армия
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Общество, украинцы, мотивация, Великая Отечественная война, ОУН-УПА, украинская армия

Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина

03:50 04.04.2024 (обновлено: 09:55 04.04.2024)
 
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. По украинским опросам примерно 61% жителей намерены продолжать боевые действия. С консолидацией общества у Киева все неплохо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
ВСУ продолжают "держаться до последнего" в том числе потому, что они используют опыт Великой Отечественной войны. Украина была в составе Советского Союза и воевала в рядах Красной Армии, рассказал историк.
А все разговоры, что украинцы применяют опыт ОУН-УПА* - просто глупость и пропаганда. Напрямую в боевых действиях бандеровцы не участвовали, а предпочитали вести диверсионно-партизанскую войну, добавил он.
"Другое дело, что у ВСУ есть проблемы, связанные с мотивацией. Она подрывается. Но пока по украинским опросам примерно 61% населения намерены продолжать боевые действия до конца. С консолидацией общества у киевского режима все неплохо", - отметил Залесский.
Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. А какое настроение у общества, такое настроение и в армии. Если правительство может консолидировать общество, то и армия будет консолидирована, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
* организация признана экстремистской и запрещена в России
Вчера, 14:41
"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?Приближение 20 мая, когда заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, заставляет Офис президента искать способы поменять политическую систему страны таким образом, чтобы вопрос о легитимности действующего президента в принципе перестал быть актуальным. Одним из вариантов решения проблемы является перенос центра власти в Кабмин
 
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