Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина
03:50 04.04.2024 (обновлено: 09:55 04.04.2024)
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. По украинским опросам примерно 61% жителей намерены продолжать боевые действия. С консолидацией общества у Киева все неплохо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
ВСУ продолжают "держаться до последнего" в том числе потому, что они используют опыт Великой Отечественной войны. Украина была в составе Советского Союза и воевала в рядах Красной Армии, рассказал историк.
А все разговоры, что украинцы применяют опыт ОУН-УПА* - просто глупость и пропаганда. Напрямую в боевых действиях бандеровцы не участвовали, а предпочитали вести диверсионно-партизанскую войну, добавил он.
"Другое дело, что у ВСУ есть проблемы, связанные с мотивацией. Она подрывается. Но пока по украинским опросам примерно 61% населения намерены продолжать боевые действия до конца. С консолидацией общества у киевского режима все неплохо", - отметил Залесский.
Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. А какое настроение у общества, такое настроение и в армии. Если правительство может консолидировать общество, то и армия будет консолидирована, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
* организация признана экстремистской и запрещена в России
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