https://ukraina.ru/20240404/1054281368.html

Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина

Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина - 04.04.2024 Украина.ру

Константин Залесский объяснил, почему ВСУ до сих пор держат фронт и когда наконец "посыплется" Украина

Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. По украинским опросам примерно 61% жителей намерены продолжать боевые действия. С консолидацией общества у Киева все неплохо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский

2024-04-04T03:50

2024-04-04T03:50

2024-04-04T09:55

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ВСУ продолжают "держаться до последнего" в том числе потому, что они используют опыт Великой Отечественной войны. Украина была в составе Советского Союза и воевала в рядах Красной Армии, рассказал историк.А все разговоры, что украинцы применяют опыт ОУН-УПА* - просто глупость и пропаганда. Напрямую в боевых действиях бандеровцы не участвовали, а предпочитали вести диверсионно-партизанскую войну, добавил он.Украина посыплется в тот момент, когда ее население поймет, что сопротивление просто бесполезно. А какое настроение у общества, такое настроение и в армии. Если правительство может консолидировать общество, то и армия будет консолидирована, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру* организация признана экстремистской и запрещена в России

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новости, украина, россия, всу, общество, украинцы, мотивация, великая отечественная война, оун-упа, украинская армия