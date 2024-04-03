Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко - 03.04.2024 Украина.ру
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Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко
Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко - 03.04.2024 Украина.ру
Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с украинской энергетикой, борьбу с терроризмом в РФ и последствия для украинских соучастников терактов, а также вопрос легитимности Зеленского и назначение Данилова
2024-04-03T11:05
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0:41 - Состояние украинской энергетики;5:21 - Запрос на выдачу украинских террористов;8:19 - Как уменьшить угрозу терактов;10:33 - Легитимность Зеленского;14:15 - Политическая ссылка Данилова.*В материале упоминаются Василий Малюк и Кирилл Буданов, которые внесены в списоктеррористов и экстремистов Росфинмониторинга
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видео, тарас незалежко, аэс, запорожская аэс, энергетика, вкс, удары, сво, спецоперация, газ, российский газ, гтс, стрый (город), чаэс, гур моу, главное управление разведки украины (гур), сбу, крокус сити, крокус сити холл, израиль, икона, алексей данилов, владимир зеленский, украина, россия, диктатура, война, молдавия, видео
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Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко

11:05 03.04.2024
 
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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с украинской энергетикой, борьбу с терроризмом в РФ и последствия для украинских соучастников терактов, а также вопрос легитимности Зеленского и назначение Данилова
0:41 - Состояние украинской энергетики;
5:21 - Запрос на выдачу украинских террористов;
8:19 - Как уменьшить угрозу терактов;
10:33 - Легитимность Зеленского;
14:15 - Политическая ссылка Данилова.

*В материале упоминаются Василий Малюк и Кирилл Буданов, которые внесены в список
террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ВидеоТарас НезалежкоАЭСЗапорожская АЭСэнергетикаВКСударыСВОСпецоперациягазроссийский газГТССтрый (город)ЧАЭСГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)СБУКрокус СитиКрокус Сити ХоллИзраильиконаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийУкраинаРоссиядиктатуравойнаМолдавия
 
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