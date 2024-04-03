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Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко

Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко - 03.04.2024 Украина.ру

Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко

Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с украинской энергетикой, борьбу с терроризмом в РФ и последствия для украинских соучастников терактов, а также вопрос легитимности Зеленского и назначение Данилова

2024-04-03T11:05

2024-04-03T11:05

2024-04-03T11:05

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0:41 - Состояние украинской энергетики;5:21 - Запрос на выдачу украинских террористов;8:19 - Как уменьшить угрозу терактов;10:33 - Легитимность Зеленского;14:15 - Политическая ссылка Данилова.*В материале упоминаются Василий Малюк и Кирилл Буданов, которые внесены в списоктеррористов и экстремистов Росфинмониторинга

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