https://ukraina.ru/20240403/1054273473.html
Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко
Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко - 03.04.2024 Украина.ру
Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с украинской энергетикой, борьбу с терроризмом в РФ и последствия для украинских соучастников терактов, а также вопрос легитимности Зеленского и назначение Данилова
2024-04-03T11:05
2024-04-03T11:05
2024-04-03T11:05
видео
тарас незалежко
аэс
запорожская аэс
энергетика
вкс
удары
сво
спецоперация
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/03/1054273353_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51c2f8c8eec60807fdd2a3d3dc0ec70a.jpg
0:41 - Состояние украинской энергетики;5:21 - Запрос на выдачу украинских террористов;8:19 - Как уменьшить угрозу терактов;10:33 - Легитимность Зеленского;14:15 - Политическая ссылка Данилова.*В материале упоминаются Василий Малюк и Кирилл Буданов, которые внесены в списоктеррористов и экстремистов Росфинмониторинга
стрый (город)
крокус сити
израиль
украина
россия
молдавия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/03/1054273353_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b393b160b6a043a19e7699faa9a1918.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, тарас незалежко, аэс, запорожская аэс, энергетика, вкс, удары, сво, спецоперация, газ, российский газ, гтс, стрый (город), чаэс, гур моу, главное управление разведки украины (гур), сбу, крокус сити, крокус сити холл, израиль, икона, алексей данилов, владимир зеленский, украина, россия, диктатура, война, молдавия, видео
Видео, Тарас Незалежко, АЭС, Запорожская АЭС, энергетика, ВКС, удары, СВО, Спецоперация, газ, российский газ, ГТС, Стрый (город), ЧАЭС, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), СБУ, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, Израиль, икона, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Украина, Россия, диктатура, война, Молдавия
Коррупционеров "выводят из-под огня"? Что творит просроченный президент Украины? - Незалежко
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал ситуацию с украинской энергетикой, борьбу с терроризмом в РФ и последствия для украинских соучастников терактов, а также вопрос легитимности Зеленского и назначение Данилова
0:41
- Состояние украинской энергетики;5:21
- Запрос на выдачу украинских террористов;8:19
- Как уменьшить угрозу терактов;10:33
- Легитимность Зеленского;14:15
- Политическая ссылка Данилова.
*В материале упоминаются Василий Малюк и Кирилл Буданов, которые внесены в список
террористов и экстремистов Росфинмониторинга