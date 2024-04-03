Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico - 03.04.2024 Украина.ру
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Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico
Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico - 03.04.2024 Украина.ру
Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico
Существует риск обрушении линии фронта Вооруженных сил Украины, сообщили журналисты Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров
2024-04-03T10:35
2024-04-03T10:35
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
politico
всу
фронт
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"Офицеры (ВСУ. – Ред.) заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта (ВСУ. - Ред.) там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление", - говорится в статье.Помимо этого, Россия имеет преимущество в численности войск и вооружений, поэтому сможет "прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках", добавили журналисты Politico со ссылкой на украинских офицеров."Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий […] У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве", — заявил офицер ВСУ журналистам Politico."Мрачную динамику", по его мнению, могут изменить только стойкость украинцев и ошибки российских командиров.При этом, добавили офицеры, полагаться на вероятные ошибки России – это не стратегия.Также они пожаловались на то, что Запад затягивает с поставками вооружений. "Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса", приводит Politico слова одного из офицеров.Украинские офицеры надеются также на увеличение численности военнослужащих, в частности, добровольцев.Накануне, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который снижает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет."У нас не только военный кризис, у нас есть политический кризис. Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше", - сказал один из офицеров.Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.Конгресс США пока не договорился о предоставлении помощи Украине. Более того, Конгресс не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, politico, всу, фронт
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Politico, ВСУ, фронт

Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico

10:35 03.04.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Существует риск обрушении линии фронта Вооруженных сил Украины, сообщили журналисты Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров
"Офицеры (ВСУ. – Ред.) заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта (ВСУ. - Ред.) там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление", - говорится в статье.
Помимо этого, Россия имеет преимущество в численности войск и вооружений, поэтому сможет "прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках", добавили журналисты Politico со ссылкой на украинских офицеров.
"Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий […] У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве", — заявил офицер ВСУ журналистам Politico.
"Мрачную динамику", по его мнению, могут изменить только стойкость украинцев и ошибки российских командиров.
При этом, добавили офицеры, полагаться на вероятные ошибки России – это не стратегия.
Также они пожаловались на то, что Запад затягивает с поставками вооружений. "Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса", приводит Politico слова одного из офицеров.
Украинские офицеры надеются также на увеличение численности военнослужащих, в частности, добровольцев.
Накануне, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который снижает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.
"У нас не только военный кризис, у нас есть политический кризис. Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше", - сказал один из офицеров.
Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.
Конгресс США пока не договорился о предоставлении помощи Украине. Более того, Конгресс не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.
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