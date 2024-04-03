https://ukraina.ru/20240403/1054273108.html

Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico

Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico - 03.04.2024 Украина.ру

Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico

Существует риск обрушении линии фронта Вооруженных сил Украины, сообщили журналисты Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров

2024-04-03T10:35

2024-04-03T10:35

2024-04-03T10:35

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"Офицеры (ВСУ. – Ред.) заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта (ВСУ. - Ред.) там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление", - говорится в статье.Помимо этого, Россия имеет преимущество в численности войск и вооружений, поэтому сможет "прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках", добавили журналисты Politico со ссылкой на украинских офицеров."Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий […] У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве", — заявил офицер ВСУ журналистам Politico."Мрачную динамику", по его мнению, могут изменить только стойкость украинцев и ошибки российских командиров.При этом, добавили офицеры, полагаться на вероятные ошибки России – это не стратегия.Также они пожаловались на то, что Запад затягивает с поставками вооружений. "Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса", приводит Politico слова одного из офицеров.Украинские офицеры надеются также на увеличение численности военнослужащих, в частности, добровольцев.Накануне, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который снижает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет."У нас не только военный кризис, у нас есть политический кризис. Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше", - сказал один из офицеров.Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.Конгресс США пока не договорился о предоставлении помощи Украине. Более того, Конгресс не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.

https://ukraina.ru/20240403/1054262444.html

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, politico, всу, фронт