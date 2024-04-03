https://ukraina.ru/20240403/1054261985.html

Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка*

Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка* - 03.04.2024 Украина.ру

Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка*

Заявление о выдаче причастных к терактам лиц МИД сделал не для Киева, а для всего незападного мира и тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима. Это часть кампании по делегитимации режима Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-04-03T03:50

2024-04-03T03:50

2024-04-03T03:50

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Ранее в МИД РФ заявили, что следователи обнаружили украинский след в трагедии в "Крокус Сити Холле" и ряде других терактов. Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка*.Было очевидно, что Украина не станет никого выдавать. Российский МИД сделал эти заявления не для Киева, а для незападного мира (страны глобального Юга и союзников по ОДКБ и ЕАЭС), рассказал политолог.Это заявление было сделано для тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима и скептически относятся к перспективам победы над Россией, что отражает последняя социология на Украине, добавил эксперт.Эти заявления в МИД РФ сделали на перспективу, когда в случае решения украинской проблемы неминуемо встанет вопрос о наказании виновных. И руководители СБУ будут названы одними из главных преступников, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда читайте на сайте Украина.ру* Внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20240402/1054230662.html

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