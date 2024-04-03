Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка*
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Заявление о выдаче причастных к терактам лиц МИД сделал не для Киева, а для всего незападного мира и тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима. Это часть кампании по делегитимации режима Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Ранее в МИД РФ заявили, что следователи обнаружили украинский след в трагедии в "Крокус Сити Холле" и ряде других терактов. Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка*.
Было очевидно, что Украина не станет никого выдавать. Российский МИД сделал эти заявления не для Киева, а для незападного мира (страны глобального Юга и союзников по ОДКБ и ЕАЭС), рассказал политолог.
Это заявление было сделано для тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима и скептически относятся к перспективам победы над Россией, что отражает последняя социология на Украине, добавил эксперт.
"Опросы показали, что на Украине впервые количество людей, которые считают, что страна идет в неправильном направлении, превышает число оптимистов. Эти заявления МИД – часть всей нашей кампании по делегитимации режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - отметил Скориков.
Эти заявления в МИД РФ сделали на перспективу, когда в случае решения украинской проблемы неминуемо встанет вопрос о наказании виновных. И руководители СБУ будут названы одними из главных преступников, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда читайте на сайте Украина.ру
* Внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Вчера, 07:17Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.