Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка* - 03.04.2024 Украина.ру
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Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка*
Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка* - 03.04.2024 Украина.ру
Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка*
Заявление о выдаче причастных к терактам лиц МИД сделал не для Киева, а для всего незападного мира и тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима. Это часть кампании по делегитимации режима Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-04-03T03:50
2024-04-03T03:50
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теракт
терроризм
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Ранее в МИД РФ заявили, что следователи обнаружили украинский след в трагедии в "Крокус Сити Холле" и ряде других терактов. Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка*.Было очевидно, что Украина не станет никого выдавать. Российский МИД сделал эти заявления не для Киева, а для незападного мира (страны глобального Юга и союзников по ОДКБ и ЕАЭС), рассказал политолог.Это заявление было сделано для тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима и скептически относятся к перспективам победы над Россией, что отражает последняя социология на Украине, добавил эксперт.Эти заявления в МИД РФ сделали на перспективу, когда в случае решения украинской проблемы неминуемо встанет вопрос о наказании виновных. И руководители СБУ будут названы одними из главных преступников, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда читайте на сайте Украина.ру* Внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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новости, украина, россия, киев, иван скориков, сбу, василий малюк, теракт, терроризм, мид рф, заявление, крокус сити холл
Новости, Украина, Россия, Киев, Иван Скориков, СБУ, Василий Малюк, теракт, терроризм, МИД РФ, заявление, Крокус Сити Холл

Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка*

03:50 03.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Заявление о выдаче причастных к терактам лиц МИД сделал не для Киева, а для всего незападного мира и тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима. Это часть кампании по делегитимации режима Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Ранее в МИД РФ заявили, что следователи обнаружили украинский след в трагедии в "Крокус Сити Холле" и ряде других терактов. Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка*.
Было очевидно, что Украина не станет никого выдавать. Российский МИД сделал эти заявления не для Киева, а для незападного мира (страны глобального Юга и союзников по ОДКБ и ЕАЭС), рассказал политолог.
Это заявление было сделано для тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима и скептически относятся к перспективам победы над Россией, что отражает последняя социология на Украине, добавил эксперт.

"Опросы показали, что на Украине впервые количество людей, которые считают, что страна идет в неправильном направлении, превышает число оптимистов. Эти заявления МИД – часть всей нашей кампании по делегитимации режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - отметил Скориков.

Эти заявления в МИД РФ сделали на перспективу, когда в случае решения украинской проблемы неминуемо встанет вопрос о наказании виновных. И руководители СБУ будут названы одними из главных преступников, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегда читайте на сайте Украина.ру
* Внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Вчера, 07:17
Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевИван СкориковСБУВасилий МалюктеракттерроризмМИД РФзаявлениеКрокус Сити Холл
 
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