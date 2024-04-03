В ожидании "политической смерти": Владимир Рогов рассказал, почему из Верховной Рады бегут депутаты
03:10 03.04.2024 (обновлено: 10:13 03.04.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча В. Зеленского с представителями рады и кабинета министров Украины
Вся Верховная Рада может быть как распущена, так и зачищена. Депутаты саботируют те или иные инициативы, которые проталкивает Зеленский, понимая, что их реализация может привести к "политической смерти". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Сейчас из Верховной Рады пытаются сбежать некоторые депутаты. Если раньше депутатами на Украине всегда становились за деньги, чтобы использовать свою должность для бизнеса, то теперь парламентарии пытаются от нее избавиться, рассказал общественник.
Депутаты понимают, что для них это может быть чревато, поскольку Верховная Рада после 20 мая станет единственным легитимным органом власти. Тот же Руслан Стефанчук просит, чтобы его отпустили с должности спикера парламента, добавил он.
"Я вообще считаю, что вся Верховная Рада может быть как распущена, так и зачищена (кого-то уберут, кого-то подтянут). Потому что у [президента Украины Владимира] Зеленского уже нет большинства в парламенте", - подчеркнул Рогов.
Он отметил, что украинские депутаты саботируют те или иные инициативы, которые проталкивает Зеленский, понимая, что их реализация может привести к их "политической смерти". При этом экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко вновь "подняли головы". Поэтому впереди очень интересное лето, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
.