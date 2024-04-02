https://ukraina.ru/20240402/1054264828.html

Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы

Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы - 02.04.2024 Украина.ру

Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы

В первые дни апреля отмечается вторая годовщина событий в Буче Киевской области, которые имели далеко идущие последствия для дальнейшего хода российско-украинского конфликта

2024-04-02T17:44

2024-04-02T17:44

2024-04-02T17:44

эксклюзив

украина

россия

буча

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Спустя два года после обнародования фактов массового убийства мирных граждан под Киевом можно детально восстановить хронологию тех событий.Российская армия вошла в Бучу на второй день специальной военной операции на Украине. Город с населением в почти 40 тыс. человек (большая часть из них эвакуировались) находился под контролем ВС РФ до конца марта. Тридцатого марта российские военные покинули этот населенный пункт. Такое решение было принято после переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, которые прошли за день до этого. В качестве жеста доброй воли Москва объявила об уходе своей армии из Киевской, Сумской и Черниговской областей.Спустя несколько дней западные и украинские СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых запечатлены трупы, лежащие на улицах города. У некоторых жертв были связаны руки. Все выглядело так, что людей намеренно расстреляли, а их тела просто выбросили на улицу.Вскоре власти Украины заявили, что в этом городе, во время пребывания там ВС России, якобы произошло массовое убийство мирных граждан.Это обвинение было растиражировано средствами массовой информации и было использовано киевскими пропагандистами как одно из обоснований срыва украинской стороной стамбульских договоренностей.Главные вопросыС самого начала в истории с Бучей обнаружилось множество нестыковок и странностей, часть из которых не прояснена и по сей день.Почему именно Буча?До сих пор Украина не смогла предоставить хоть сколько-нибудь вменяемого объяснения мотивации российских военных, которые будто бы взяли и принялись убивать ни в чем не повинных граждан.Аргумент о патологической ненависти и зверском отношении россиян к украинцам не выдерживает критики. Никаких аналогичных случаев "геноцида", хотя бы отдаленно напоминающих события в Буче, за все время СВО на украинской территории не фиксировалось, несмотря на все потуги киевского режима и прикормленных им СМИ.При этом "резня" в Буче четко ложилась в русло медийной кампании Украины по расчеловечиванию российских военных, формированию из них заданного образа оккупантов и убийц.Такая картина создавалась не только и не столько для взвинчивания "патриотических" настроений внутри страны, сколько для внешнего потребителя, которому подсунули готовый примитивный сценарий, созданный по всем канонам такого рода информационных спецопераций.Постановщики этой трагедии учли даже такой фактор, как название города. Буча напоминает английское слово butcher, то есть "мясник", что сразу создает нужные аналогии у англоговорящей публики.По этой же причине "Буча" не могла произойти где-нибудь под Черниговом или Сумами, откуда примерно в эти же дни также уходили ВС РФ. Найти на карте эти регионы для среднестатистического европейца или американца стало бы невыполнимой миссией, а заказчикам инсценировки нужен был максимальный эффект.Можно вспомнить и "шедевры" украинского агитпропа тех месяцев, когда российский военный подавался в местных СМИ как дикарь, который никогда не видел унитазов, микроволновок и стиральных машин.И вот, увидев изобилие и сытую жизнь жителей Бучи, "оккупант" принялся грабить все подряд и убивать ненавистных украинцев. Такое нелепое объяснение событий под Киевом до сих пор можно встретить у многих апологетов Украины.В этом смысле, правда, организаторы этой провокации слегка не дотянули – предпочтительнее было бы организовать аналог Бучи в том же Ирпене, расположенном неподалеку и где гораздо больше коттеджей украинской элиты и новостроек премиум-класса, однако ВС РФ контролировали этот населенный пункт лишь частично.Почему в тот момент?Еще один вопрос, ответ на который может многое прояснить в истинной подоплеке "резни" в Буче.Украинские власти сейчас не скрывают, что на переговорах весной 2022 года стороны были близки к завершению конфликта. Киев, пусть и с оговорками, был готов пойти как минимум на часть ключевых условий Москвы: ограничение численности армии, внеблоковый статус, восстановление в правах русскоязычного населения и т.д.В ответ на позитивные сдвиги на переговорах российская сторона и приняла решение отвести войска из ряда регионов Украины, что открыло дорогу последующим событиям в Киевской области.Как рассказал в одном из недавних интервью глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, вскоре после встречи в Турции на Украину прибыл на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", - процитировал он британского премьера.Судя по всему, решение воевать "до последнего украинца" было принято Западом как раз в это время.Именно после этого и последовала история с Бучей, которая должна была стать наглядным обоснованием решения Украины продолжать боевые действия.Визит Джонсона и его "давайте будем просто воевать" - один из определяющих эпизодов российско-украинского конфликта. Сослагательного наклонения история, как известно, не терпит, однако очевидно, что это был упущенный шанс на мирное, пускай и временное, разрешение противостояния.Почему не было международного расследования?Спустя два года после Бучи власти Украины так и не обнародовали полный список погибших, обстоятельства их гибели, хоть какие-то детали расследования. Если оно конечно же проводилось.Вообще, во всей этой истории очень много эмоций и ничтожно мало достоверно установленных фактов. В сети можно найти свидетельства местных жителей, которые рассказывают, что их родственники якобы были убиты россиянами: приводятся имена, подробности, опубликованы даже несколько видео, на которых, как утверждается, запечатлены моменты расстрелов.Но возникает вопрос, почему эти факты подаются исключительно через СМИ, а какие-либо официальные данные в общий доступ выложены не были. Не потому ли, что в таком расследовании для киевского режима велика вероятность выйти на самого себя?Любое военное преступление таких масштабов всегда нуждается в детальном следствии, установлении всех фактов и обстоятельств, причастных лиц и т.д. Ничего этого Киевом не сделано до сих пор.Больше того, никаких независимых экспертов к телам убитых также не подпускали, не было сформировано авторитетных международных комиссий. Все призывы РФ беспристрастно расследовать события в Буче были проигнорированы западным истеблишментом.Россия неоднократно обращалась к ООН с просьбой предоставить список жертв из Бучи, однако за два года этого сделано так и не было.В итоге сама тема с подачи украинских властей очень быстро была переведена исключительно в пропагандистскую плоскость, в которой она по их милости и пребывает по настоящее время.ИтогиСпустя два года после событий в Буче Украина по-прежнему не может предоставить каких-либо веских доказательств в пользу своей версии.Казалось бы, эта территория ныне контролируется Киевом, следствие может располагать показаниями очевидцев, иметь доступ к телам убитых для проведения всех необходимых экспертиз и т.д., но никакого движения в эту сторону нет.Очевидно, что украинские власти и их покровители не заинтересованы в беспристрастном расследовании произошедшего и в поиске истинных виновников гибели людей.Провокация в Буче была использована для сворачивания любых возможных к тому моменту мирных договоренностей. Для Киева это обернулось еще большими потерями, как территориальными, так и в людях.Буча стала печальным прологом к будущим кровавым преступлениям киевского режима. За два следующих года армия и спецслужбы этой страны "отметятся" многочисленными обстрелами мирных жителей, будут устраивать теракты и убивать оппонентов власти.Переговоры весны 2022 года и последовавшие за ними события в Буче лишний раз продемонстрировали несамостоятельность и цинизм украинских властей, готовых по окрику из-за океана бросить в топку войны свою страну со всем ее населением.

https://ukraina.ru/20220411/1033734131.html

https://ukraina.ru/20240402/1054257138.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, буча, сво