https://ukraina.ru/20240402/1054262819.html

Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу

Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу - 02.04.2024 Украина.ру

Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу

В честь десятой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, Представительство ЕС запустило викторину для украинцев – Евроквиз-2024. Сотне лучших игроков пообещали ценные призы: наборы с новыми USB-флешками, книги "ЕС и я", открытки, ручки с отражателями и силиконовые браслеты

2024-04-02T17:12

2024-04-02T17:12

2024-04-02T17:12

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"Представительство Европейского Союза в Украине запустило первый раунд Euroquiz-2024. Он посвящен 10-й годовщине подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Каждый день с 29 марта по 19 апреля 2024 года вы будете получать три новые попытки ответить на 15 вопросов викторины и увеличить свои шансы на победу", – сказано на сайте Еu Neighbours East. Уточняется, что участникам будут предложены вопросы о "захватывающих фактах о Европе и Украине". Сотня "потрясающих призовых пакетов" будет ждать своих победителей, говорится в пресс-релизе. Напомним, 21 марта 2014 года правительство Украины, пришедшее к власти после Евромайдана, подписало Соглашение об ассоциации с ЕС. Этому событию предшествовал глубокий политический кризис и силовая смена власти, закончившиеся потерей территорий. На Украине считают, что десять лет назад начался путь страны в ЕС, однако сегодня Киеву так и не удалось договориться о том, чтобы переговоры по вступлению стартовали в реальности.

https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html

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