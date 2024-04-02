Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054262819.html
Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу - 02.04.2024 Украина.ру
Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
В честь десятой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, Представительство ЕС запустило викторину для украинцев – Евроквиз-2024. Сотне лучших игроков пообещали ценные призы: наборы с новыми USB-флешками, книги "ЕС и я", открытки, ручки с отражателями и силиконовые браслеты
2024-04-02T17:12
2024-04-02T17:12
новости
украина
ес
европа
сво
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
"Представительство Европейского Союза в Украине запустило первый раунд Euroquiz-2024. Он посвящен 10-й годовщине подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Каждый день с 29 марта по 19 апреля 2024 года вы будете получать три новые попытки ответить на 15 вопросов викторины и увеличить свои шансы на победу", – сказано на сайте Еu Neighbours East. Уточняется, что участникам будут предложены вопросы о "захватывающих фактах о Европе и Украине". Сотня "потрясающих призовых пакетов" будет ждать своих победителей, говорится в пресс-релизе. Напомним, 21 марта 2014 года правительство Украины, пришедшее к власти после Евромайдана, подписало Соглашение об ассоциации с ЕС. Этому событию предшествовал глубокий политический кризис и силовая смена власти, закончившиеся потерей территорий. На Украине считают, что десять лет назад начался путь страны в ЕС, однако сегодня Киеву так и не удалось договориться о том, чтобы переговоры по вступлению стартовали в реальности.
https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, европа, сво, евросоюз
Новости, Украина, ЕС, Европа, СВО, Евросоюз

Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу

17:12 02.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В честь десятой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, Представительство ЕС запустило викторину для украинцев – Евроквиз-2024. Сотне лучших игроков пообещали ценные призы: наборы с новыми USB-флешками, книги "ЕС и я", открытки, ручки с отражателями и силиконовые браслеты
"Представительство Европейского Союза в Украине запустило первый раунд Euroquiz-2024. Он посвящен 10-й годовщине подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Каждый день с 29 марта по 19 апреля 2024 года вы будете получать три новые попытки ответить на 15 вопросов викторины и увеличить свои шансы на победу", – сказано на сайте Еu Neighbours East.
Уточняется, что участникам будут предложены вопросы о "захватывающих фактах о Европе и Украине". Сотня "потрясающих призовых пакетов" будет ждать своих победителей, говорится в пресс-релизе.
Напомним, 21 марта 2014 года правительство Украины, пришедшее к власти после Евромайдана, подписало Соглашение об ассоциации с ЕС. Этому событию предшествовал глубокий политический кризис и силовая смена власти, закончившиеся потерей территорий.
На Украине считают, что десять лет назад начался путь страны в ЕС, однако сегодня Киеву так и не удалось договориться о том, чтобы переговоры по вступлению стартовали в реальности.
Грег Вайнер интервью
27 февраля, 15:53
Грег Вайнер: Зеленский блефует в сторону Евросоюза и СШАДжо Байден, только моложе лет на 30, — идеальный кандидат в президенты США для Владимира Зеленского. А вот что будет с Украиной при другом лидере — большой вопрос. При этом никакой отправки войск ЕС на Украину не будет
 
НовостиУкраинаЕСЕвропаСВОЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Кулеба пожаловался, что Швейцария заморозила только 5% активов РФ – Киев "надеется на большее"
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
Лента новостейМолния