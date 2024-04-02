https://ukraina.ru/20240402/1054261853.html

Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег

Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег - 02.04.2024 Украина.ру

Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег

Украина находится в критическом моменте, Конгресс США должен выделить новый пакет помощи как можно скорее, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 2 апреля сообщило "Радио Свобода"*

2024-04-02T17:01

2024-04-02T17:01

2024-04-02T17:01

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"Украина переживает "критический момент" в своей войне с Россией и срочно нуждается в дополнительной поддержке Запада", - цитирует издание Блинкена.Он подчеркнул, что США должны предоставить Киеву боеприпасы и средства противовоздушной обороны.Президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос на выделение дополнительных средств Украине. По словам Блинкена, Конгресс США должен одобрить его как можно скорее.Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.Конгресс США пока не договорился о предоставлении помощи Украине. Более того, Конгресс не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.*выполняет функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20240402/1054255436.html

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новости, сша, украина, энтони блинкен, джо байден, владимир зеленский, конгресс сша