Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег - 02.04.2024 Украина.ру
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Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег - 02.04.2024 Украина.ру
Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
Украина находится в критическом моменте, Конгресс США должен выделить новый пакет помощи как можно скорее, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 2 апреля сообщило "Радио Свобода"*
2024-04-02T17:01
2024-04-02T17:01
новости
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украина
энтони блинкен
джо байден
владимир зеленский
конгресс сша
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"Украина переживает "критический момент" в своей войне с Россией и срочно нуждается в дополнительной поддержке Запада", - цитирует издание Блинкена.Он подчеркнул, что США должны предоставить Киеву боеприпасы и средства противовоздушной обороны.Президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос на выделение дополнительных средств Украине. По словам Блинкена, Конгресс США должен одобрить его как можно скорее.Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.Конгресс США пока не договорился о предоставлении помощи Украине. Более того, Конгресс не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.*выполняет функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20240402/1054255436.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, энтони блинкен, джо байден, владимир зеленский, конгресс сша
Новости, США, Украина, Энтони Блинкен, Джо Байден, Владимир Зеленский, Конгресс США

Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег

17:01 02.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Украина находится в критическом моменте, Конгресс США должен выделить новый пакет помощи как можно скорее, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 2 апреля сообщило "Радио Свобода"*
"Украина переживает "критический момент" в своей войне с Россией и срочно нуждается в дополнительной поддержке Запада", - цитирует издание Блинкена.
Он подчеркнул, что США должны предоставить Киеву боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
Президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос на выделение дополнительных средств Украине. По словам Блинкена, Конгресс США должен одобрить его как можно скорее.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу CBS признал, что без предоставления нового пакета помощи от США Украина проиграет.
Конгресс США пока не договорился о предоставлении помощи Украине. Более того, Конгресс не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.
*выполняет функции иностранного агента.
САУ Богдана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
13:44
Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYTУкраина в три раза увеличила производство бронетехники, написала 2 апреля журналистка The New York Times
 
НовостиСШАУкраинаЭнтони БлинкенДжо БайденВладимир ЗеленскийКонгресс США
 
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