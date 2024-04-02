ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054261726.html
ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру
ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
Российские войска улучшили своё тактическое положение в ДНР в районах Урожайного и Макаровки. Об успехах ВС РФ в зоне спецоперации сообщили в Министерстве обороны России 2 апреля
2024-04-02T16:44
2024-04-02T16:44
новости
минобороны
сводка
сво
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239079_0:159:3134:1923_1920x0_80_0_0_131c739d692c2351e5dc1234bd9b5775.jpg
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики", – говорится в сегодняшней сводке. Кроме этого, на указанном участке фронта, около села Никольское, российские войска успешно отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны ВСУ. Украинская армия потеряла более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля, уточнили в Минобороны. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили 155 мм гаубицу М777 производства США, самоходную артустановку "Krab" польского производства и гаубицу Д-20. За сутки российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склад авиационных средств поражения ВСУ, цех производства и обслуживания беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", добавили в ведомстве.Всего с начала СВО система противовоздушной обороны отразила атаку более 18 тысяч БПЛА ВСУ.
https://ukraina.ru/20240402/1054261248.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239079_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_52762dba496231b1a17cbdeb424b1f2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, сводка, сво, всу, потери всу
Новости, Минобороны, сводка, СВО, ВСУ, потери ВСУ

ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ

16:44 02.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска улучшили своё тактическое положение в ДНР в районах Урожайного и Макаровки. Об успехах ВС РФ в зоне спецоперации сообщили в Министерстве обороны России 2 апреля
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики", – говорится в сегодняшней сводке.
Кроме этого, на указанном участке фронта, около села Никольское, российские войска успешно отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны ВСУ. Украинская армия потеряла более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля, уточнили в Минобороны.
Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили 155 мм гаубицу М777 производства США, самоходную артустановку "Krab" польского производства и гаубицу Д-20.
За сутки российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склад авиационных средств поражения ВСУ, цех производства и обслуживания беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 152-х районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", добавили в ведомстве.
Всего с начала СВО система противовоздушной обороны отразила атаку более 18 тысяч БПЛА ВСУ.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
16:26
Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ Главнокомандующим Военно-Морским Флотом России назначен адмирал Александр Моисеев, командующим Северным флотом стал вице-адмирал Константин Кабанцов, а руководить Черноморским флотом теперь будет вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
 
НовостиМиноборонысводкаСВОВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Кулеба пожаловался, что Швейцария заморозила только 5% активов РФ – Киев "надеется на большее"
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
Лента новостейМолния