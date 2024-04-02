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ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ

ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру

ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ

Российские войска улучшили своё тактическое положение в ДНР в районах Урожайного и Макаровки. Об успехах ВС РФ в зоне спецоперации сообщили в Министерстве обороны России 2 апреля

2024-04-02T16:44

2024-04-02T16:44

2024-04-02T16:44

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"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики", – говорится в сегодняшней сводке. Кроме этого, на указанном участке фронта, около села Никольское, российские войска успешно отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны ВСУ. Украинская армия потеряла более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля, уточнили в Минобороны. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили 155 мм гаубицу М777 производства США, самоходную артустановку "Krab" польского производства и гаубицу Д-20. За сутки российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены склад авиационных средств поражения ВСУ, цех производства и обслуживания беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", добавили в ведомстве.Всего с начала СВО система противовоздушной обороны отразила атаку более 18 тысяч БПЛА ВСУ.

https://ukraina.ru/20240402/1054261248.html

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новости, минобороны, сводка, сво, всу, потери всу