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Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ

Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ - 02.04.2024 Украина.ру

Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ

Главнокомандующим Военно-Морским Флотом России назначен адмирал Александр Моисеев, командующим Северным флотом стал вице-адмирал Константин Кабанцов, а руководить Черноморским флотом теперь будет вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

2024-04-02T16:26

2024-04-02T16:26

2024-04-02T17:08

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"В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довёл Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Шойгу подчеркнул, что на новых командующих флотами РФ ложится огромная ответственность и выразил надежду, что все трое справятся с задачами, поставленными Верховным Главнокомандующим страны Владимиром Путиным. Александр Моисеев родился в Калининградской области, сейчас ему 62 года. Известно, что он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. Попова и Высшие офицерские классы ВМФ, а в 2003-м — Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. Также в 2011 году он завершил обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Весной 2019 года был назначен командующим Северным флотом. Награждён орденом Мужества дважды, а также орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019), "За военные заслуги" (2006) и медалями. Константин Кабанцов родился в 1968 году в Семипалатинске. В 1990 году он окончил в Ленинграде Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. В 1995 году стал выпускником Высших специальных офицерских классов Военно-морского флота. В 2007 году завершил обучение в Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. В 2018 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в Москве. В 1990-2003 годах проходил службу на Северном флоте в должностях командира боевой части, помощника командира, старшего помощника командира атомной подводной лодки. О назначении его временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом стало известно ещё 21 марта этого года. Сегодня его утвердили в этой должности. Сергею Пинчуку 53 года. Он родился в Севастополе. Пинчук окончил Нахимовское военное училище, а затем Черноморское высшее военно-морское училище Нахимова. Офицерскую службу он начинал в должности командира зенитно-ракетной батареи эскадренного миноносца "Настойчивый". В 1999 году Пинчук окончил высшие офицерские классы ВМФ, а в 2004 году — Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. В 2007 году он стал начальником штаба — первым замкомандира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. В декабре 2011 года президент РФ назначил Сергея Пинчука командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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новости, россия, черноморский флот, вмф, сергей шойгу, минобороны рф, сво, командование